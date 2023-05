Palazzo Fauzone perfetto per il Salone del Libro di Torino

Palazzo Fauzone: il relais a tema letterario dell’autrice da 400mila copie Barbara Franco, perfetto per il Salone del Libro di Torino

Un’antica dimora di origini medievali nel centro storico di Mondovì (CN). Un borgo dal sapore antico, perfetto per riscoprire i tempi lenti di un turismo differente, a pochi chilometri da Torino e dalle Langhe. La passione di Barbara Franco per la letteratura, tanto da averne fatto un mestiere e da essere diventata una delle più prolifiche autrici per bambini in Italia.

Sono questi gli elementi che danno vita a Palazzo Fauzone, un relais di charme unico nella sua concezione.

Palazzo Fauzone fu eretto intorno al XII secolo dalla ricca e nobile famiglia Fauzone. Negli anni, il Palazzo venne utilizzato come residenza nobiliare, prima di venire acquistato nel 2016 da Barbara Franco e il suo compagno, che si innamorano di questa dimora di grande fascino e la trasformano in un prezioso boutique hotel a tema letterario.

Non solo: Barbara trasferisce qui la sua casa e la casa di QUID+, collana di libri educativi per la fascia di età 0-7 anni, da lei ideata. Una collana di grande successo, con cui Barbara ha venduto oltre 400mila libri, tra cui il bestseller “Il Linguaggio delle Emozioni“.

Palazzo Fauzone relais ha aperto nel giugno 2022 dopo una lunga e attenta ristrutturazione degli spazi. Al suo interno, la storia rimane intatta negli ampi saloni affrescati, oggi utilizzati come spazi comuni e come sala colazioni, nei pavimenti riportati all’antico splendore, nel grande fascino di una dimora storica che si respira nell’esatto momento in cui si varca la soglia del suo cancello in ferro battuto.

Al pregio dei secoli che vivono in Palazzo Fauzone si unisce la grande passione dei proprietari per i libri : la letteratura è infatti il tema portante delle camere e degli appartamenti riservati agli ospiti: aprire una porta è come aprire la copertina di un libro e iniziare a leggerne la storia.

Le sei camere del Palazzo sono infatti ispirate, con eleganza e fantasia, ai grandi classici della letteratura internazionale. I colori, gli arredi, i dettagli rimandano a mondi magici rimasti impressi in pagine che hanno fatto la storia: “Il giardino segreto”, “Orgoglio e Pregiudizio”, “Le Mille e una Notte”, “La Storia Infinita”, “Il Piccolo Principe”.

A queste si aggiungono tre incantevoli appartamenti, con cucina, soggiorno e affaccio sull’esterno (con un romantico balcone, un terrazzo privato e una vista spettacolare sui tetti di Mondovì e sulle Alpi), dedicati a “Don Chisciotte”, ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e a “Il Milione” di Marco Polo: luoghi fuori dal tempo, ideali per un weekend di coppia, per una gita in famiglia o più in generale per soggiorni più lunghi.

Ogni camera da letto e ogni appartamento, accessoriati con tutti i comfort, non si limitano a raccontare una storia, ma vi immergono il visitatore, anche grazie alle bellissime illustrazioni d’autore che decorano le pareti, come quella – meravigliosa – realizzata dalle sorelle Balbusso in cui il Piccolo Principe dialoga con una rosa, o quella in cui la piccola Mary danza nel giardino segreto, realizzata da Sonia Maria Luce Possentini.

L’invito, ovviamente, è a leggere – o a rileggere – il romanzo di riferimento, che è sempre disponibile per i visitatori sul comodino della stanza. O a prendere uno dei tantissimi libri che affollano gli scaffali dei corridoi del Palazzo, come in un infinito book crossing che porta da una stanza all’altra, da un’ambientazione all’altra, da un romanzo all’altro.

O anche solo a sognare ad occhi aperti, come di certo accade nella stanza dedicata a uno dei più grandi classici della letteratura d’infanzia, Alice nel Paese delle Meraviglie.

Proprio quest’ultima camera, in particolare, sembra essere la destinazione ideale per tutti i visitatori della XXXV edizione del Salone del Libro di Torino, dall’11 al 22 maggio 2023 al Lingotto Fiere, che avrà come tema portante “Attraverso lo specchio”. Un invito a festeggiare trentacinque anni di storie raccontate e lette, magari facendolo in un luogo speciale, intriso di letteratura e di storia. Un luogo unico come Palazzo Fauzone.

Info: www.palazzofauzone.com

Redazione Centrale TdG