L’Enoteca Lunelli è on line

Molto più di un sito di e-commerce, enotecalunelli.it permette di accedere a esperienze esclusive e racconta la visione del Gruppo

Fu proprio un’enoteca aperta nel centro di Trento da Bruno Lunelli nel lontano 1927 a incrociare la storia della famiglia Lunelli con quella di Giulio Ferrari, che nel 1952 gli affidò la sua cantina.

Oggi, quasi un secolo dopo, il Gruppo Lunelli, che oggi conta, oltre a Ferrari Trento, altri marchi di eccellenza nel settore del beverage, inaugura il sito enotecalunelli.it, uno spazio virtuale ispirato allo spirito dell’originaria enoteca, dove non solo era possibile acquistare i vini, ma anche condividere il piacere del bere e del vivere italiano.

Questa Enoteca 2.0 diventa, dunque, una trasposizione digitale di tale visione che trasmette, oggi come allora, quei valori che ispirano il Gruppo Lunelli e che sono fondamentali per tutti i marchi proposti sulla piattaforma: Tenute Lunelli, con i suoi vini trentini, toscani e umbri, Segnana con le sue fascinose grappe, Bisol1542 con i suoi Prosecco Superiore e Ferrari con la sua ampia gamma di bollicine Trentodoc.

A caratterizzare il sito, immagini emozionali in bianco e nero e un filo rosso che unisce idealmente i vari brand, trasformandosi in tratto distintivo, che riprende il nuovo logo del Gruppo Lunelli. L’immagine, studiata dallo Studio Robilant&Associati, è infatti caratterizzata da un segno rosso leggero e contemporaneo, con una forma che si ripete e richiama le arcate di Villa Margon, cinquecentesca sede di rappresentanza del Gruppo, così come i profili di un paesaggio montano o collinare.

Un filo rosso che ricorda anche una firma, quella dei Lunelli, che si fanno garanti dei valori condivisi dai vari marchi, tutti espressione di qualità senza compromessi, di legame con i territori di produzione, di eleganza e italianità. Un filo rosso che unisce tradizione e innovazione, eccellenza ed eleganza, collegando il rispetto per il territorio e la ricerca del bello, e che si traduce in creazioni controllate in tutto il loro percorso, fino ad arrivare nelle case dei wine lover con una confezione curata in ogni dettaglio, che permette di vivere una “unboxing experience” di alto livello.

Il sito offre la possibilità di personalizzare alcune etichette per farne un regalo unico o rendere memorabile un’occasione speciale e di acquistare Edizioni Limitate o vecchie annate. Permette inoltre, di vivere momenti memorabili come la magia di una visita in cantina o di una cena immersi nei vigneti a Locanda Margon, seguendo il percorso del “Bello e del Buono”. Queste e altre esperienze celebrano il bel vivere, quella speciale Arte di Vivere Italiana fatta di passione per il bello, piacere di celebrare e stile inconfondibile di cui il Gruppo Lunelli si fa ambasciatore nel mondo.

Redazione Centrale TdG