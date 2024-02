Esplorando la Giordania in Bicicletta: avventura lungo il percorso del Jordan Bike Trail

La Giordania, con la sua ricca storia, paesaggi mozzafiato e ospitalità calorosa, offre un’esperienza unica per gli amanti del cicloturismo

Uno dei modi più avvincenti per esplorare questa terra affascinante è attraverso il Jordan Bike Trail, un itinerario che attraversa deserti spettacolari, canyon maestosi, città antiche e comunità rurali.

Un percorso eccezionale

Il Jordan Bike Trail è uno dei percorsi ciclistici più avvincenti al mondo, estendendosi per oltre 730 chilometri e di 20.000 metri di dislivello, attraverso la variegata geografia della Giordania. Il percorso, formato da 12 micro-tappe, inizia nella città settentrionale di Umm Qais, vicino al confine con la Siria, e si snoda attraverso paesaggi spettacolari fino alla città portuale di Aqaba, sul Mar Rosso. Lungo il percorso, i ciclisti avranno l’opportunità di esplorare riserve naturali, siti archeologici, villaggi tradizionali e molto altro ancora

Avventura e Cultura

Il Jordan Bike Trail offre un’esperienza ciclistica senza pari, combinando l’emozione dell’avventura con la scoperta della ricca cultura e storia della Giordania. Lungo il percorso, che inizia con dolci colline, uliveti e fattorie nel nord, i ciclisti passeranno vicino a siti iconici come Petra, la città antica scavata nella roccia, il Mar Morto, il punto più basso della Terra, e il Wadi Rum, un deserto spettacolare noto per le sue formazioni rocciose monolitiche e i tramonti mozzafiato.

Sfide e Opportunità

Mentre il Jordan Bike Trail offre paesaggi spettacolari e un’esperienza culturale unica, non mancano le sfide lungo il percorso. Un percorso fatto di terreni variabili, dalla sabbia del deserto alle strade sterrate e ai sentieri rocciosi. Tuttavia, le sfide sono compensate dalle opportunità di scoprire luoghi remoti e autentici, incontrare persone cordiali lungo il percorso e vivere un senso di realizzazione personale mentre si superano i propri limiti.

Un’Esperienza Indimenticabile

Per gli amanti del cicloturismo in cerca di un’avventura unica e stimolante, il Jordan Bike Trail offre un’esperienza indimenticabile. Attraverso paesaggi mozzafiato, incontri culturali e sfide personali, i ciclisti avranno l’opportunità di scoprire la vera essenza della Giordania mentre pedalandosi attraverso il cuore di questo affascinante paese del Medio Oriente.

Preparazione e Logistica

Prima di intraprendere l’avventura lungo il Jordan Bike Trail, è essenziale pianificare attentamente e prepararsi adeguatamente. Attrezzatura giusta per affrontare le varie condizioni del terreno, comprese le biciclette adatte al fuoristrada, abbigliamento tecnico e attrezzatura per il campeggio sono indispensabili. Inoltre, è consigliabile pianificare le tappe e organizzare il trasporto dei bagagli lungo il percorso.

Approfondimenti

Sul sito https://jordanbiketrail.com/ si trovano informazioni dettagliate: per ogni tappa ci sono le difficoltà dei percorsi, le distanze e il tempo medio di percorrenza, mappe, file GPX per l’orientamento, dati altimetrici, luoghi di ristoro e per pernottare, trasporti, suggerimenti, descrizione dei luoghi di maggior interesse che s’incontrano lungo il percorso.

L’organizzazione del Jordan Bike Trail si propone anche di suggerire itinerari alternativi, per chi non ha molto tempo a disposizione, e di fornire le principali informazioni sull’organizzazione prima di partire. Nel sito sono presenti anche gli operatori locali che organizzano i percorsi e noleggi di biciclette e le indicazioni per acquisire mappe e itinerari su carta stampata presso gli uffici del Jordan Bike Trail di Amman. Si può scegliere tra un viaggio con il supporto logistico o un’avventura minimalista in totale autonomia o una delle tante possibilità che stanno in mezzo a queste due opzioni.

È un percorso adatto a chi ha buon allenamento ed esperienza, ma i paesaggi e le persone che si incontrano ripagano della fatica.

Per pianificare il viaggio e chiedere informazioni prima della partenza si può consultare il sito https://jordanbiketrail.com/ – www.visitjordan.com

E se volete saperne di più, la Giordania sarà presente alla Fiera del Cicloturismo che si terrà a Bologna dal 5 al 7 aprile 2024.

Silvia Donatiello

