Château de Pez 2nd

Nel cuore di Saint-Estèphe, i quasi 70 diversi appezzamenti che circondano Château de Pez, si inseriscono in un habitat del tutto particolare, caratterizzato dalla presenza della Gironda e dell’Oceano Atlantico, elementi che caratterizzano il clima della rive gauche e che hanno contribuito a far involare l’omonima AOC e portarla nell’olimpo dei grandi vini del Bordeaux. Componenti naturali che vedono una brezza costante e un limitato innalzamento delle temperature, condizioni ideali dunque per il raggiungimento di una perfetta maturazione delle uve. I dolci pendii, composti da ghiaie e suoli argilla-calcarei, creano un milieu adeguato alla vite: l’acqua piovana, una volta assorbita dal suolo, veicola i minerali presenti nel terreno e ne regola l’umidità, preservando le piante anche da eventuali ed eccessivi sbalzi di calore.

È in questo contesto che ventisei anni fa la famiglia Rouzaud, già proprietaria della Maison Louis Roederer, ha scelto di investire le proprie risorse. L’obiettivo era quello di nobilitare Château de Pez e il suo iconico terroir. Per farlo, il team della Maison ha iniziato un iter di attività che ha visto, in prima battuta, il reimpianto del parco vigneto che si estende oggi in 48 ettari (51% Cabernet- Sauvignon, 43% Merlot, 2% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc) da subito approcciati con una viticoltura sostenibile che ha portato all’ottenimento della Certificazione HVE livello 3. E, complice una domanda costantemente in crescita, e un mercato estremamente competitivo, nel tempo si è fatta strada l’idea di sviluppare un secondo vino, più diretto e moderno, da affiancare a quello che porta, nientedimeno, il nome di Château de Pez la cui qualità è diventata, consequenzialmente, ancora più elevata. La scelta di produrre un “secondo Pez” – e di chiamarlo così – assume un duplice significato: da un lato si vitalizza il marchio, attribuendogli una veste più dinamica, e dall’altra lo si nomina con un titolo comprensibile, semplice ma soprattutto immediato e che, non ultimo, non rischia di confondersi tra gli altri Château che vedono l’impiego del nome “Pez”.

Château de Pez 2nd, al debutto con l’annata 2019, è prodotto con le vigne più giovani, e le uve, dopo una raccolta selezionata e manuale, vengono vinificate sia in tini troncoconici di acciaio inox termoregolati che in legno. Ultimata la fermentazione malolattica, segue un invecchiamento di 12 mesi in rovere francese e in grandi tini.

Un progetto reso possibile anche dopo la decisione di realizzare una nuova cantina nel 2018, così da avere lo spazio necessario per un approccio “parcellaire” in una “condizione in termini di spazio e pulizia pressoché perfetta” – come afferma Nicolas Glumineau, direttore generale ed enologo Château de Pez dal 2012.

Nel bicchiere, importanti note di peonia, viola e lampone, anticipano un sorso colmo di promesse. Il palato è lungo, potente. Poderoso. Tra note fruttate e floreali, i tannini sono scattanti e già integrati.

