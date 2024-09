Cardenal Mendoza presenta Elements Edition, masterpiece della cantina Sánchez Romate di Jerez

Da vera opera d’arte, l’edizione limitata del prestigioso brandy spagnolo sarà protagonista al Museo Bagatti Valsecchi, durante l’evento aperto al pubblico In Arte Veritas: Brandy Edition

L’11 settembre presso il Museo Bagatti Valsecchi di Milano in Via Gesù 5 dalle 20:30 si terrà l’evento In Arte Veritas: Brandy Edition, dove verrà presentata la capsule collection Cardenal Mendoza Elements Edition.

Cardenal Mendoza rivela i suoi 12 elementi attraverso un’originale edizione limitata

Cardenal Mendoza, fiore all’occhiello della cantina Sánchez Romate, fondata nel 1887, è un riferimento internazionale nel mondo dei brandy più esclusivi. La sua produzione artigianale, basata su metodo solera, gestito ancora oggi manualmente, ne è concreta testimonianza. “Cardenal Mendoza Elements Edition” nasce da un’idea originale e inclusiva, ovvero un confronto a Jerez tra importatori, distributori, bartender e consumatori di tutto il mondo. Persone di diversi paesi, con un’opinione condivisa: come il lento passare del tempo influenzi l’evoluzione e l’integrazione degli elementi in questo brandy. Non più quindi l’azienda, ma i Cardenal Mendoza lover che interagiscono e individuano i 12 elementi che caratterizzano di più questo straordinario brandy: mogano, rovere, uvetta, prugna, noce, nocciola, cacao, caramello, miele, vaniglia, cannella, tabacco.

Per celebrare il lancio di questo masterpiece, si è scelto l’incantevole museo Bagatti Valsecchi: l’evento è aperto al pubblico e offre un’opportunità unica di degustare un prodotto straordinario nel suo genere, creato con maestria e passione. I posti disponibili sono solo 40 e il costo dell’ingresso è di 30 euro.

Un’esperienza unica dove l’arte si assapora a 360°: i visitatori saranno accompagnati negli ambienti quattro-cinquecenteschi della Casa Museo in un dialogo tra il Direttore del Museo, Antonio D’Amico che racconterà la storia di alcune opere e il Brand Ambassador Cardenal Mendoza, Paolo Vercellis, che racconterà la storia di Elements Edition in una degustazione itinerante di cocktail e tapas.

Cardenal Mendoza

Nel cuore pulsante di Jerez de la Frontera, dove le brezze dell’Atlantico s’incontrano con il calore del Mediterraneo, nasce un’essenza che incapsula più di un secolo di tradizione, arte e nobiltà: il Cardenal Mendoza.

Fondato dalla famiglia Sánchez Romate Hnos, il brandy Cardenal Mendoza è un tributo vivente al Cardinal Pedro Gonzáles de Mendoza, che con la sua visione e supporto rese possibile il viaggio di Cristoforo Colombo verso il Nuovo Mondo.

Ogni bottiglia di Cardenal Mendoza è un’opera d’arte, sigillata a mano con cura e dedizione, testimoniando l’impegno della distilleria nel preservare l’autenticità e l’eccellenza del suo brandy.

Brandy Romate rappresenta una moderna rivisitazione del classico brandy, promettendo un’esperienza gustativa persistente e piacevolmente equilibrata da provare in abbinamento al caffè, sigari, dolci o come ingrediente chiave in cocktail raffinati.

Rinaldi 1987 SPA

Cardenla Mendoza è distribuito da Rinaldi 1957 SPA, uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuiscono alla crescita continua del portfolio.

Il Museo Bagatti Valsecchi

Casa museo neorinascimentale situata nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano, frutto di una straordinaria vicenda collezionistica di fine Ottocento ad opera dei due fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, vanta un patrimonio artistico conservato com’era in origine: pareti elegantemente decorate, preziose collezioni di mobili, avorio e ferro battuto dorato, maioliche, armature, vetri, produzioni tessili pregiate e dipinti di notevole fattura, tra cui opere di Gentile e Giovanni Bellini e Giampietrino.

Redazione Centrale TdG