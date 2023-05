NDtech® Icon con Amorim Cork Italia

L’evoluzione è continua per il comparto ricerca e sviluppo Amorim Cork Italia. Si chiama NDtech® Icon il tappo monopezzo più all’avanguardia: la scienza ai massimi livelli è stata messa ancora una volta al servizio del sughero. Questo sigillo, infatti, incontra la perfetta fusione tra estetica e tecnologia, dal momento che beneficia sia di NDtech®, sistema di ultima generazione, ma al contempo permette una personalizzazione ad alta definizione, per raccontare tramite il vino la propria storia.

Nel dettaglio, infatti, NDtech® analizza in gascromatografia ogni singolo tappo, garantendo un livello di TCA <=0,5 ng/l, sia del sistema VSR che rileva e rimuove oltre 150 off-flavors e ne assicura una completa pulizia sensoriale. Inoltre, la versione Icon è disponibile su richiesta con rivestimento BW (Biological Wax), un trattamento di lubrificazione a base di cera biologica, che permette un ingresso di ossigeno nel tempo (OTR) più omogeneo. In sostanza, è possibile avvalersi di una ossigenazione progressiva e controllata da un rigoroso standard, ma anche garantire la massima purezza sensoriale.

Non manca l’attenzione all’estetica, come accennato, con ben due proposte: la tecnologia TRX-T è lo screening individuale che garantisce una perfezione visiva e, su richiesta, il tutto può essere arricchito dalla personalizzazione ad alta definizione tramite Laseratura in HD, per rendere calorosamente comunicativo il rituale dei brindisi.

Con NDtech® Icon Amorim Cork Italia dimostra ancor di più la sua attenzione a chi produce e a chi degusta il vino, con il filo conduttore del rispetto per il prodotto. L’esperienza della stappatura diventa occasione in cui rendere più solidi i legami, accentuando la propria affidabilità e offrendo all’interlocutore lo spazio di un potenziale enorme per comunicare: quello di un tappo di sughero.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2022 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2022 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2022 ha registrato oltre 667 milioni di tappi venduti per un fatturato di 75,1 milioni di euro, pari al +6,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG