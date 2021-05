E’ iniziata oggi la vendita dei VOUCHER VACANZA SAN MARINO

Da questa mattina sul sito visitsanmarino.com è possibile acquistare, nell’apposita pagina dedicata, i VOUCHER VACANZA SAN MARINO, un’iniziativa promozionale e di incentivazione dell’incoming attesa da tempo. Tutti i visitatori che decideranno di trascorrere tre notti a San Marino acquistando il Voucher Vacanza, saranno ospiti della Repubblica per 2 delle 3 notti. I voucher saranno acquistabili, non solo sul sito www.visitsanmarino.com ma anche su alcuni siti delle strutture ricettive aderenti, fino al 31 luglio 2021 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2022.

Sul sito www.visitsanmarino.com sarà possibile acquistare, oltre ai soggiorni, anche alcune experience ed attività che compongono l’offerta del turismo Outdoor: arrampicate, tour con ebike, tiro con l’arco, trekking guidato, moto tour e visite guidate del centro storico, alla scoperta di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, immersi nella natura. Queste attività saranno offerte a prezzi agevolati e con una ripetitività soprattutto durante i week end della stagione turistica estiva: i visitatori che vorranno prenotare le loro escursioni in date e momenti differenti potranno farlo contattando direttamente i soggetti che erogano i servizi.

L’iniziativa sarà sostenuta da una importante campagna digitale che coprirà la penisola italiana come area geografica target. Per la scelta di canali e formati di pianificazione ci siamo fatti guidare dall’obiettivo della campagna: promuovere e stimolare l’acquisto dei Voucher Vacanza San Marino e quindi massimizzare i click al sito visitsanmarino.com sul quale avverrà l’acquisto. Abbiamo previsto una pianificazione pay per click su Google display network e sui social per garantire maggior conversione. Una quota dell’investimento sarà dedicata alla search per intercettare le keyword affini su Google. E’ stato selezionato anche un contesto autorevole come il Corriere della Sera/Dove viaggi per creare un racconto della destinazione.

