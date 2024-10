Con Rinaldi 1957, Don Papa Rum

Il marchio Don Papa ha saputo sfruttare la storia locale e un processo di produzione altamente controllato per affermarsi come uno dei rum più riconosciuti globalmente

Don Papa Rum è un rum premium filippino, nato nel 2012 sull’isola di Negros, rinomata per la sua fertile produzione di canna da zucchero. Il fondatore, Stephen Carroll, ex dirigente di Remy Cointreau, ha scelto di produrre un rum in un luogo inaspettato rispetto alle classiche Antille, utilizzando la melassa ricca della “Sugarlandia”, come è soprannominata l’isola. Negros non solo ospita la coltivazione della canna da zucchero, ma rappresenta il cuore della tradizione rumistica delle Filippine, con la distilleria Bago responsabile della produzione.

Il nome del rum si ispira a Dionisio Magbuelas, noto come Papa Isio, un rivoluzionario che lottò contro la dominazione spagnola e americana nel tardo XIX secolo. Papa Isio è diventato una figura leggendaria, la cui immagine si riflette nel marketing del marchio, con un’etichetta curata dallo studio Stranger & Stranger di New York, che presenta anche un geco, simbolo portafortuna.

Il marchio Don Papa ha saputo sfruttare la storia locale e un processo di produzione altamente controllato per affermarsi come uno dei rum più riconosciuti globalmente​. Distribuito in oltre 30 paesi, Don Papa ha visto una crescita eccezionale, culminata nel 2023 con la vendita a Diageo per 437,5 milioni di euro. Questo successo ha portato il rum filippino a ottenere riconoscimenti internazionali per il suo packaging e la sua qualità, diventando popolare nei mercati europei e statunitensi, con una forte presenza nei migliori lounge bar di New York e Londra.

La tipica produzione filippina del rum

La produzione del Don Papa Rum giova del clima tropicale filippino, che accelera l’evaporazione, dando vita a un distillato dal colore ambrato scuro e un sapore concentrato. La piantagione di riferimento è Hacienda Santa Rosalia, che fornisce canne da zucchero ricche di minerali. Dopo la raccolta, queste canne vengono lavorate presso lo zuccherificio Hawaiian-Philippine Company, dove si estrae una melassa ricca di zuccheri, perfetta per la produzione del rum. Il trasporto della canna da zucchero avviene sia tramite camion sia con un treno del 1929, donando un tocco tradizionale alla produzione. La Hawaiian-Philippine Company, nonostante i macchinari più datati, produce melassa di alta qualità poiché i processi meno efficienti riescono a trattenere più zuccheri nella melassa rispetto a impianti più moderni.

La produzione avviene secondo metodi artigianali e prevede la distillazione a colonna della melassa, seguita da una filtrazione a carbone vegetale. La melassa viene trasferita alla Distilleria Bago, situata vicino al mare, dove fermenta grazie all’uso di lieviti locali di alta qualità. Successivamente, il liquido fermentato passa attraverso una distillazione in colonne, un processo seguito dai migliori Master Blender delle Filippine. Il rum viene quindi invecchiato in botti di quercia americana per almeno sette anni alle pendici del vulcano Kanlaon. Il rum viene invecchiato in botti tostate due volte per esaltare i sapori affumicati e di vaniglia.

Questo ambiente vulcanico contribuisce alla mineralità del terreno, che a sua volta influisce sulla qualità della canna da zucchero. Il Monte Kanlaon, oltre a essere un simbolo naturale imponente, ha un ruolo cruciale nel conferire al rum le sue particolari caratteristiche grazie alla combinazione tra il clima tropicale e la fertilità del suolo.

La maturazione del rum, eseguita alle pendici del Monte Kanlaon, contribuisce a creare le note uniche del Don Papa, rendendolo un prodotto distintivo e apprezzato a livello internazionale. Il rum si distingue anche per la sua dolcezza naturale, che lo rende perfetto per la miscelazione nei cocktail.

Distribuito da Rinaldi 1957: www.rinaldi1957.it

Rinaldi 1957

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuiscono alla crescita continua del portfolio.

Redazione Centrale TdG