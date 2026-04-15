La seconda giornata del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia a Vinitaly 2026

Prosegue con grande partecipazione la presenza del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia a Vinitaly 2026. La seconda giornata di fiera ha visto lo stand della denominazione al Padiglione 2, stand G76 animarsi con appuntamenti dedicati alla degustazione, al dialogo tra territori e alla formazione delle nuove generazioni del vino.

Momento centrale della giornata è stata la masterclass “Sicilia DOC & Asiago DOP: Dialogo tra Territori e Culture del Gusto”, condotta da Andrea Amadei, volto della trasmissione televisiva È sempre mezzogiorno! e conduttore di Decanter su Rai Radio 2. Un appuntamento che ha messo in luce l’incontro tra due eccellenze della tradizione agroalimentare italiana, creando un percorso sensoriale capace di raccontare la ricchezza e la diversità dei territori attraverso abbinamenti mirati tra vini e formaggi.

La degustazione ha preso avvio con la dolcezza distintiva dell’Asiago DOP Fresco 20 giorni e Riserva 40 giorni, caratterizzati da delicati sentori di latte fresco, yogurt e burro, abbinati alla solarità e alla freschezza dei bianchi siciliani Grillo e Lucido. Il percorso è poi proseguito con un crescendo di intensità aromatica: Asiago DOP Mezzano 6 mesi in abbinamento al Nerello Mascalese, vitigno elegante e territoriale dell’Etna, fino ad arrivare all’intensità dell’Asiago DOP Vecchio 12 mesi, perfetto nel dialogo con la struttura e la personalità del Nero d’Avola, uno dei simboli dell’enologia siciliana.

Il pomeriggio è stato invece dedicato alla formazione e al confronto con i giovani professionisti del vino. Alle ore 15:00 lo stand del Consorzio ha ospitato un incontro riservato agli studenti del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli Studi di Palermo, dal titolo “Nero d’Avola Sicilia DOC: origine, evoluzione e espressione del terroir”.

Un momento di approfondimento pensato per raccontare ai futuri enologi la storia e il percorso evolutivo di questo vitigno iconico, oggi sempre più capace di interpretare in chiave contemporanea i diversi territori dell’isola. Attraverso il confronto diretto e la degustazione, gli studenti hanno potuto esplorare le molteplici espressioni del Nero d’Avola, dalla tradizione alle interpretazioni più moderne, comprendendo il ruolo fondamentale del terroir nella definizione dello stile dei vini.

La giornata ha confermato ancora una volta il ruolo di Vinitaly come piattaforma di dialogo tra territori, filiere e generazioni, con la DOC Sicilia protagonista di un racconto che unisce identità, cultura del gusto e visione per il futuro del vino siciliano.

Il programma del Consorzio proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti dedicati alla degustazione, al confronto con i mercati e alla valorizzazione dei vitigni autoctoni, ambasciatori della Sicilia nel mondo.

Redazione Centrale TdG