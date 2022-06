Avvio Protocollo d’Intesa “MICHI – Insieme per l’Inclusione”

È stato presentato e sottoscritto ufficialmente il 1 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Moncalieri, il Protocollo d’intesa “MICHI – Insieme per l’Inclusione”, promosso dall’Associazione A.I.R. Down odv in collaborazione con il Comune di Moncalieri e l’Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

Il Protocollo d’intesa “Michi – Insieme per l’Inclusione” nasce per capitalizzare esperienze già maturate sul territorio proponendosi come strumento per supportare e valorizzare le realtà scolastiche, istituzionali e territoriali che fanno dell’inclusione un proprio valore di riferimento e di potenziarne l’operato attraverso l’attivazione di sinergie efficaci e la disseminazione di buone prassi.

La volontà di sottoscrivere il Protocollo “MICHI – Insieme per l’Inclusione” si basa infatti sui seguenti principi condivisi:

– costruire una Società più inclusiva significa costruire una Società migliore per tutti, una Società più equa, capace di valorizzare le differenze e permettere a ciascuno di esprimersi secondo le proprie potenzialità; significa costruire una Società in cui i valori della Costituzione italiana siano incarnati nei vissuti quotidiani di ciascuno

– costruire una Società più inclusiva significa, innanzitutto, mettere al centro la Scuola con la consapevolezza che solo una Scuola inclusiva può essere “Scuola di inclusione”, tale da crescere nuove generazioni capaci di costruire una società più giusta ed equa;

– una Scuola inclusiva è, infatti, una Scuola “costituzionale” che, valorizzando le potenzialità di ciascuno, si impegna ad essere migliore per tutti, nessuno escluso;

– pur essendone protagonista, da sola la Scuola non può vincere la sfida dell’inclusione, tanto più in una realtà sempre più complessa come quella odierna: è necessario che si confronti, faccia rete, attivi sinergie con altre scuole, con il territorio, con le istituzioni, con il Terzo settore.

Con questi presupposti, il Protocollo “MICHI – Insieme per l’Inclusione” prevede percorsi di ricerca – azione e documentazione di buone prassi sui seguenti assi, relativi in particolare ai temi dell’inclusione scolastica e alla relazione Scuola – territorio, con la prospettiva di un Convegno (marzo 2023) che dia voce a Scuole, Istituzioni, Enti Locali e Terzo settore:

– TERRITORIALITA’: promozione dell’attivazione di sinergie territoriali nell’ottica di migliorare l’inclusione scolastica e sociale di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze (coinvolgimento attivo di Comuni, Servizi sociali, Terzo settore…)

– CITTADINANZA ATTIVA: promozione di iniziative di “cittadinanza attiva” di cui siano protagonisti soprattutto i giovani, potenziali costruttori di una società più inclusiva.

– FORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE: promozione di percorsi di formazione/informazione e di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche dell’inclusione scolastica e sociale

– BUONE PRASSI ORGANIZZATIVE: promozione di attivazione e sperimentazione di strategie organizzative finalizzate a migliorare l’inclusività degli Istituti scolastici (relazione scuola- famiglie, gruppi di lavoro, strumenti operativi…)

– BUONE PRASSI DIDATTICHE: promozione di gruppi di docenti in ricerca – azione sulla didattica inclusiva e disseminazione di strategie efficaci e buone prassi.

Al momento hanno comunicato la propria intenzione di sottoscrivere il Protocollo fin dal 1 giugno i seguenti

Enti:

Comune di Moncalieri

Unione dei Comuni (Moncalieri, Trofarello, La Loggia)

Comune di Nichelino

CISA 12 (Nichelino, None, Vinovo, Candiolo)

Istituti Secondari di Secondo Grado:

Pininfarina di Moncalieri

Maxwell di Nichelino

Majorana di Grugliasco

Birago di Torino

Natta di Rivoli

Istituti Comprensivi:

Nichelino III

Santena

Gassino

Castiglione Torinese

Susa

La Loggia

Borgo San Pietro Moncalieri

Sarà possibile aderire e sottoscrivere il Protocollo anche successivamente.

In occasione dell’incontro del 1 giugno verrà anche presentato lo Sportello “Scuolainclusiva” attivato da A.I.R. Down odv, sempre nell’ambito del Protocollo d’Intesa “MICHI – Insieme per Includere”, grazie alla collaborazione di professionisti con competenze diverse (didattica, pedagogica, legale, riabilitativa, psicologica…): un servizio a cui Dirigenti scolastici, docenti, educatori e famiglie possono rivolgersi fisicamente, telefonicamente o via mail per ricevere consulenza, informazioni, supporto in merito alle tematiche relative all’inclusione scolastica.

L’Associazione A.I.R. Down odv, nata a Moncalieri nel 1999 ad opera di volontari e famiglie di persone con sindrome di Down, promuove progetti, attività e iniziative finalizzate alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione di bambini, ragazzi e giovani adulti con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva; si rivolge inoltre alla cittadinanza, alle scuole e al mondo del lavoro, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica e di sfatare stereotipi e pregiudizi ancora troppo diffusi. A tal fine, l’Associazione collabora fin dalla sua costituzione con il Comune di Moncalieri e dal 2003 gestisce, in convenzione con l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, lo Sportello Informahandicap.

Associazione A.I.R. Down ODV

Aderente al Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down

Iscritta al Registrazione del Volontariato della Provincia di Torino n. 205/2001

Via Quintino Sella, 17 – 10024 Moncalieri (To)

Tel. 011 6051987

sito: www.airdown.it E – mail: info@airdown.it

C.F. 94040190012

IBAN IT78J 06170 01000 000000924025

Redazione Centrale TdG