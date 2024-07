Amorim Cork Italia: il sughero tecnico è sulla cresta dell’onda

Le chiusure più avanguardistiche e sostenibili hanno una ricetta che pochi riescono a realizzare, fatta di ricerca, sviluppo e rispetto

Gli investimenti di Amorim sono da sempre orientati alla perfezione sensoriale, a tutela dei prodotti alimentari, vino in primis, che i suoi tappi vanno a sigillare. Anche rispetto alle criticità più diffuse, l’azienda ha sempre avuto un’attenzione unica al mondo nel settore, tanto da permetterle oggi di garantire i tappi più sicuri sul mercato. Fiore all’occhiello è l’avanguardia tecnologica, che mira al raggiungimento di una percezione sensoriale unica al mondo, perché il sughero sia alleato e custode di ogni vino, secondo le esigenze dello stesso e della cantina che lo produce. Una proposta che la leader nella produzione e vendita di tappi in sughero fonda su quattro pilastri scientifici.

Una grande esclusiva è Xpür®: la più sostenibile ed efficace tecnologia dedicata alla piena e godibile esperienza di degustazione con tappi in sughero tecnico. Il processo che ne permette la realizzazione sfrutta la CO2 nello stato supercritico per attraversare il sughero con un’estrazione spinta, comunque in equilibrio con i concetti di purezza e naturalezza. Un approccio futuristico e, al contempo, alla portata di ogni cantina, soprattutto se attenta all’ambiente: l’evoluzione ulteriore di questo tappo, infatti, è il collante a base vegetale presente nella versione Qork, per una totale eccellenza tecnica e una sostenibilità garantita.

Ulteriore fuoriclasse è ND-Tech®, sistema di analisi individuale dedicato ai tappi monopezzo, che si avvale della gascromatografia, effettuabile su richiesta, e che rappresenta la compiutezza per tappi selezionati in un crescendo di perfezione, a piena tutela del momento più delicato: quello della stappatura e del seguente assaggio del vino. Due sono le eccellenti opportunità: dalla versione ICON, che permette la personalizzazione individuale della grafica per una vera resa premium, all’evoluzione FIORE, che punta ancora più in alto, arrivando a un’esperienza luxury.

Per una piena valorizzazione è necessario il passaggio con Naturity®: vero e proprio viaggio oltre l’eccellenza, perché supera tutte le conoscenze già introdotte nella ricerca della perfezione sensoriale. Un brevetto esclusivo che utilizza una combinazione unica al mondo, in condizione di sottovuoto, tra temperatura, vapore acqueo e tempo per una rimozione efficiente di questi elementi dal sughero.

Ultima, non certo per importanza, è Cork Nova®, tecnologia destinata al trattamento delle rondelle in sughero naturale per i tappi Twin Top Evo e Spark. Questo sistema non solo abbatte le criticità del passato, ma guarda al futuro, rendendo ancora più ottimale l’esperienza sensoriale e rimuovendo composti devianti e potenzialmente inquinanti per il quadro evolutivo del vino, anche il più delicato e sensibile.

Ben quattro avanguardie scientifiche che dimostrano come ogni singolo tappo Amorim sia vagliato in profondità e subisca solo trattamenti naturali e meccanici (mai chimici) contro le contaminazioni del vino, ma soprattutto come ogni chiusura in sughero abbia una visione: sicurezza ed esperienza degustativa eccellente. Dopo questo percorso tecnologico, ampia è la possibilità di personalizzazione, tra decorazioni grafiche, praticità e design al servizio della qualità tecnica, a pieno completamento, quindi, dell’esperienza enologica. Una dinamica di performance che diventa anche baluardo della sostenibilità ambientale, perché per ogni tonnellata di sughero estratta dalla quercia ne vengono catturate 73 di CO2 nell’atmosfera. Numeri che la rendono l’industria più sostenibile del mondo.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2023 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG