Turismo del Gusto Magazine n. 1

La rivista bimestrale di #TurismodelGusto esce oggi con il primo numero Maggio / Giugno 2020.

I migliori articoli selezionati dalle rubriche di Turismo del Gusto in tema #TuttoDrink, #TuttoFood, #TuttoOk, #TuttoTravel, #Degustando. Puoi sfogliare la rivista su Issuu o scaricarla in formato pdf e leggerla sui tuoi dispositivi anche quando sei offline. 144 pagine di contenuti e belle immagini per gli appassionati di enogastronomia e viaggi!

Sfoglia su Issue il #TurismodelGusto Magazine online

Scarica da qui il pdf del N° 1

Autore & Credits

 Redazione TdG

 Impaginazione e grafica TdG Magazine di Martina Rabachino