Bachour a colori

Ci siamo scelti per un progett o internazionale: “Bachour in color” è il nuovissimo libro, tutt o a colori, di Antonio Bachour. Un arcobaleno che spazia fra entremets, mono, crostati ne, peti ts fours, macaron e verrine.

Il pastry chef più amato e più social al mondo svela tutt e le sue specialità più iconiche, in italiano e inglese

Siamo stati i primi in Italia a raccontare di Antonio Bachour. Era il 2017, lui ancora non era quel “fenomeno da social” quale oggi è riconosciuto. Ci avevano colpito la sua solarità e il suo uso gioioso del colore, scoprendo un professionista serio e preparato. Un primo impatt o che già era presagio di successo.

E infatti , in pochi anni, Antonio ha conquistato colleghi e appassionati in tutti i conti nenti . Una celebrità potenziata dai social, dove cresce da anni a suon di like e follower, ma resa solida dalla sua presenza “reale” in corsi ed eventi in ogni dove.

E così con Antonio ci siamo “riconosciuti ” subito, nell’amore che nutriamo e colti viamo per la pasti cceria. E abbiamo discusso tanto sul come elaborare questo progett o internazionale. La volontà era quella di andare oltre al suo nome, al suo volto, al suo risvolto mediati co, e di off rire qualità, facendo capire come realmente Bachour agisce, ragiona, studia, crea, evolve. Con umiltà e semplicità. E mett endo in prati ca la sua tecnica di esecuzione, la sua cura rivolta al gusto, al buono, così come la sua tangibile solarità, che rendono Antonio profondamente umano nella sua professionalità senza confini. Perché egli è la dimostrazione vivente che con la passione si può fare tutt o, oltre che l’emblema del melti ng pot che dà forma alle migliori soluzioni, frutt o del mix di culture ed esperienze.

Da queste premesse nasce “Bachour in color”, frutt o di un lavoro di squadra fra Italia e Stati Uniti , visto che tutt e le foto sono state scatt ate a Miami, nel nuovo locale Bachour Coral Gables, che Antonio ha aperto con il fratello Josè, dopo il Bachour at the Citadel e il Bachour at Time Out Market. Un restaurant & bakery, in cui c’è spazio anche per corsi e demo, con studenti che giungono da tutto il mondo. Artefice delle immagini è Alan Batt man, suo partner delle pubblicazioni precedenti . Un progetto caratterizzato da incontri in più punti del globo e una miriade di whatsApp a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Le 356 pagine del libro si susseguono fra entremets, mono, crostatine, petits fours, macaron e verrine, anticipate dalla sua interessante autobiografia, che svela il dna cosmopolita dell’autore e fa capire i moti vi della sua ascesa e della sua notorietà senza confini. Un vero arcobaleno di idee e ricette, che infondono energia e buon umore, in laboratorio come nel punto vendita.

BACHOUR IN COLOR

Antonio Bachour – Chiriotti Editori

italiano e inglese – pagine 356

€ 55 – App per Ipad € 19,99

