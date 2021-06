Tutte piemontesi e tutte artigianali: sono le birre che venerdì 18 giugno verranno proposte in degustazione al pubblico dai migliori birrifici della regione. L’appuntamento è alle ore 20:00 nel quartiere di Borgo Po a Torino.

BIRRIFICI IN PIEMONTE?

Era il 1845 quando Giacomo Bosio costruì in Piemonte uno dei primi birrifici d’Italia. Non si trattava di un semplice laboratorio, ma di una vera e propria fabbrica ispirata ai grandi impianti che già da tempo sorgevano in Germania. Il Birrificio nacque lungo un torrente artificiale noto come Canale di Torino, che forniva l’acqua pura per la birra, e inaugurò di fatto la stagione della birra artigianale piemontese. Di lì a poco infatti ne sorsero altri tra Torino e le zone limitrofe, caratterizzati da una produzione di qualità e da una politica industriale molto innovativa per l’epoca, che valse ai tre birrifici attivi nel 1898 la medaglia d’oro all’Esposizione dell’Industria Italiana, svoltasi proprio quell’anno a Torino.

LA NOTTE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Dato lo stretto legame con il territorio, era quindi ora che le birre artigianali piemontesi avessero un evento a loro dedicato, una degustazione aperta al pubblico che si terrà tra via Monferrato, Piazza Gran Madre, via Cosmo, via Romani e via Villa della Regina venerdì 18 giugno a partire dalle ore 20:00.

Quivi, i migliori birrifici piemontesi faranno degustare le loro birre al pubblico, per valorizzare una produzione sempre più importante nel panorama italiano. Ad accompagnare la degustazione saranno diversi produttori di eccellenze gastronomiche tra cui salumi, formaggi e molto altro ancora, senza dimenticare le proposte studiate ad hoc dai ristoratori di Borgo Po.

Oltre alle degustazioni, ampio spazio sarà dato alla cultura delle birre, con una serie di interventi live curati Alessandro Felis, giornalista e critico enogastronomico, che svelerà i segreti dei birrifici, i territori piemontesi più vocati, le tecniche di degustazione e molto altro ancora.

I BIRRIFICI

EDIT; Biova; Birrificio Alba; Cita Biunda; Birrificio Fermento; Birrificio San Paolo; Birrificio Torino; Parsifal E molti altri!

I RISTORANTI

Non solo birre ma anche grandi menu studiati dai ristoranti della zona apposta per l’occasione. Tra una degustazione e l’altra, del resto, arriva anche l’ora di cena, quindi ecco l’elenco dei ristoranti e dei locali che proporranno, durante La Notte della Birra, un percorso gastronomico inedito per i partecipanti: Latteria Rural – Roby & Roby – L’Orto già Salsamentario – Cucina di Damasco – Chicchi Sani – Marilù fa il gelato.

IL PALCO

Ecco gli appuntamenti culturali che, con la guida del giornalista e critico gastronomico Alessandro Felis, approfondiranno durante la serata la storia e le mille sfumature delle birre artigianali piemontesi:

Torino e la tradizione brassicola: una storia sempre viva (Birrificio Torino, Birrificio San Paolo)

Il Piemonte del vino parla anche la lingua della birra (Birrificio Alba di Guarene, Birrificio Fermento di Tortona)

Pane e birra, cereali e lieviti, la birra si declina in tante tipologie (Biova, Edit, Parsifal)

INFO & CONTATTI

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto su https://shop.tobevents.it/lanottedellabirra/

Il prezzo del biglietto acquistato online, che prevede la degustazione di 10 degustazioni di birra a scelta tra tutti i produttori presenti, è di € 20,00.

