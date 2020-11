“More than sparkling wines: a journey through Prosecco DOC and Asolo Prosecco DOCG”: la masterclass dedicata agli operatori inglesi che si pone l’obbiettivo di narrare le differenti espressioni delle due Denominazioni

Asolo Prosecco e Prosecco DOC insieme a Wine2Wine, l’evento di Vinitaly dedicato agli operatori di settore che si terrà dal 23 al 24 novembre 2020. I Consorzi delle due denominazioni saranno i protagonisti della masterclass digitale “More than sparkling wines: a journey through Prosecco DOC and Asolo Prosecco DOCG” in programma lunedì 23 novembre, alle ore 16.00. Al tasting prenderanno parte sommelier, distributori e importatori che operano sul mercato inglese.

L’appuntamento, guidato in diretta da Londra dal Master of Wine Alistair Cooper, ha lo scopo di esplorare le differenti espressioni che caratterizzano le due Denominazioni a partire dal territorio, dalla storia, dalle tecniche di produzione. In assaggio i vini di cinque produttori di Asolo Prosecco (Cantina Montelliana, Conte Loredan Gasparini, Montelvini, Val d’Oca, Villa Sandi) e cinque di Prosecco DOC (La Marca, Le Rughe, Masottina, Piera 1899, Ponte 1948).

“Questa masterclass londinese – spiega Ugo Zamperoni, presidente del Consorzio Asolo Prosecco –rappresenta certamente una preziosa opportunità di mettere in luce alcune significative e specifiche sfaccettature del mondo del Prosecco, ma, al di là degli stessi aspetti di natura promozionale, sono orgoglioso e felice che una comune volontà propositiva abbia creato l’occasione per un’iniziativa interconsortile sinergica, perché c’è comunque un filo conduttore che unisce storicamente le nostre due denominazioni e che ci lega anche attraverso molte realtà aziendali, che sono produttrici sia di Prosecco DOC, sia di Asolo Prosecco”.

“Da tempo – ha aggiunto Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco DOC – sostengo che il nostro sistema debba presentarsi come un magnifico coro, dove voci diverse si possono unire per proporre brani che, per intensità e bellezza, non hanno uguali. Per questo, come Prosecco DOC, abbiamo accolto la proposta dell’Asolo Prosecco di realizzare un evento che, rimanendo in tema musicale, potremmo definire “a quattro mani”, proponendo loro di condividere una masterclass rivolta agli operatori d’oltremanica”.

Redazione Centrale TdG