Un calice di territorio, storia, enoturismo e sostenibilità!

L’accoglienza offerta dalla Cantina è pensata per essere inclusiva e rispettosa di tutte le esigenze

“Territorio e Storia”. Potremmo riassumere con queste due parole quello che il turista del vino cerca degustando i calici di vino. È per questo che la Cantina di Quistello è sempre lieta di poter accompagnare visitatori, da quelli più esperti a quelli più curiosi, dagli appassionati ai ragazzi delle scuole, lungo i percorsi della produzione del vino, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice assaggio, diventando un vero e proprio viaggio tra tradizione, natura e innovazione.

L’idea della Cantina, consapevole delle richieste del mercato e delle nuove tendenze dell’enoturismo, è quella di aprirsi ai propri acquirenti o a coloro che potrebbero rivelarsi tali, creando un ponte tra il territorio e il visitatore. In un’epoca in cui la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono valori fondamentali, la Cantina di Quistello è impegnata a promuovere pratiche agricole e di produzione che rispettino il territorio, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando le risorse locali.

L’impegno di mettersi sempre nelle condizioni di offrire esperienze tangibili, mettendo a disposizione il proprio staff per visite guidate sia allo stabilimento produttivo che al vigneto didattico annesso, risulta essere non solo un investimento promozionale ma anche culturale, supportato da precisi riferimenti al territorio circostante. Questi percorsi sono pensati per far conoscere ai visitatori le tecniche di coltivazione sostenibile, l’importanza della biodiversità e le pratiche di agricoltura biologica o integrata adottate in vigna, contribuendo così alla sensibilizzazione verso un consumo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

La degustazione dei vini, sempre accompagnata da prodotti del territorio, diventa un momento di scoperta e di connessione con la cultura locale. La Cantina di Quistello si impegna a promuovere un enoturismo di qualità, che valorizzi le eccellenze del territorio e le sue tradizioni, ma anche che si impegni a ridurre l’impronta ecologica delle proprie attività. La sostenibilità dei vini prodotti si riflette non solo nella scelta delle uve e delle tecniche di vinificazione, ma anche nella gestione responsabile delle risorse, nel riciclo dei materiali e nell’uso di energie rinnovabili.

L’accoglienza offerta dalla Cantina è pensata per essere inclusiva e rispettosa di tutte le esigenze. Viene garantita attenzione alle persone disabili, con agevolazioni e l’abbattimento temporaneo di barriere architettoniche, affinché ogni visitatore possa vivere un’esperienza completa e senza ostacoli. Il programma di visite è flessibile e può essere personalizzato in base alle esigenze del gruppo, concordando gli obiettivi con il responsabile, definendo i percorsi all’interno dell’azienda, le degustazioni e il materiale informativo da distribuire.

All’interno della proprietà è presente un ampio parcheggio per vetture e pullman, facilitando l’accesso anche a gruppi numerosi e a turisti provenienti da lontano. La Cantina di Quistello, oltre alle visite guidate, organizza manifestazioni, aderisce alle proposte del Movimento del Turismo del Vino come “Cantine Aperte” e si rende disponibile per iniziative private come cene a tema, raduni di auto, moto e bici, rende i propri locali disponibili per convegnistica o incontri formativi.

CANTINA SOC. COOP QUISTELLO

Via Roma 46 – Quistello (MN)

ORARI:

Da lunedì al venerdì 8:00 – 12:00 e 14:30 – 18:00

Sabato 8:00 -12:00

INFO:

Redazione Centrale TdG