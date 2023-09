Tre giorni da parigini

Una chiave di lettura della Parigi più vera sono ad esempio i boulevard, quelle grandi arterie che hanno resa famosa la città e che in molti casi racchiudono nel loro perimetro un incredibile numero di spunti interessanti

Vivere Parigi in tutti i modi, da barbone della Senna come da invitato all’Eliseo. Un’agenzia turistica giapponese ha in catalogo 80 proposte diverse per vedere la città. I grandi tour-operator americani strombazzano nei loro dépliant, la possibilità di vivere la capitale in tutte le salse. Ogni anno Parigi, forse la città più sfruttata tra le città turistiche dl mondo, riceve la visita di milioni di persone che, più o meno organizzate, più o meno preparate, ingoiano migliaia i chilometri di musei, monumenti, mostre, negozi, locali notturni e curiosità varie.

È l’aspetto sconvolgente di un fenomeno che ha ridotto una città meravigliosa a un enorme bivacco cosmopolita: ben poco infatti sfugge alle decine e decine di guide, riviste e pubblicazioni che si occupano della città. Se le cose stanno così, come può una persona poco incline a mescolarsi con pattuglioni del Sol Levante godersi una vacanza a Parigi in modo autentico? Il consiglio di Turismo del Gusto è sincronizzare le proprie giornate con la vita che conducono i parigini: luoghi in funzione delle ore, delle abitudini, del costume di chi a Parigi risiede da generazioni. Ci sono interi quartieri che il turismo lambisce o guarda superficialmente: grandi itinerari che vengono percorsi per un unico scopo e che invece celano ben altri motivi d’interesse.

Una chiave di lettura della Parigi più vera sono ad esempio i boulevard, quelle grandi arterie che hanno resa famosa la città e che in molti casi racchiudono nel loro perimetro un incredibile numero di spunti interessanti: case, negozi, monumenti, ristoranti, ritrovi e luoghi curiosi che permettono di passare una mezza giornata senza spostarsi più di tanto ma assaporando l’atmosfera di una Parigi più reale e meno turistica. Turismo del Gusto, ha raccolto una serie di informazioni su quattro boulevard (noti e meno noti) che possono da soli valere un viaggio, selezionandoli non solo per la loro autenticità, ma anche in funzione delle inclinazioni più tipiche di un turista.

Così, per chi ama la storia e la cultura, c’è il Boulevard Raspali, vero centro motore della Rive Gauche; per chi è alla ricerca dell’aspetto più edonistico di Parigi, cioè la bella vita e le gourmandise c’è il Boulevard de la Madeleine; per chi non sa resistere al fascino dell’eleganza e dell’alta moda c’è l’Avenue Montagne e infine per chi, da buon parigino, non ama spendere capitali, c’è proprio Boulevard Haussmann, con i grandi magazzini e le brasserie. Le abbiamo dedicato una “tre giorni” intensa, cercando di non perderci nessuno dei molti piaceri possibili: Ve la proponiamo con una postilla: a volte, quelle sulla cartina sembrano deviazioni di poco conto a Parigi, invece, si rivelano itinerari capaci di racchiudere magiche sorprese. Primo giorno. Un tuffo nel Marais. Una zona circoscritta ma ricca di atmosfere, di musei, di negozi, di vita, dove vi attende una delle piazze più affascinanti di Parigi: Place des Vosges, un quadrato perfetto, con nove case per lato, tutte in mattoni rossi e con i tetti di ardesia; sotto i portici, negozi d’antiquariato e ristoranti. Per il pranzo le possibilità sono due. Chi ha uno spirito cosmopolita e ama le novità deve andare in rue de Rosier, il cuore del quartiere ebraico. I sapori della cucina si diffondono nella via dalle piccole botteghe con il bancone del cuoco che dà sulla strada. E non è la cucina speziata a far venire le traveggole. Sono le cartoline in vendita nei numerosi negozietti sono proprio di un altro Paese. Così, insieme con l’immagine della Tour Eiffel, dei Champs Elysées scintillanti di sera, potete spedire agli amici una cartolina con scritto “Saluti da Gerusalemme”. Per i tradizionalisti, invece l’appuntamento è con il caffè-brasserie: “Dome Saint Paul”, all’angolo di rue de Rivoli, per uno spuntino parigino doc a base di crepè o soffici baguette.

Shopping d’autore, per esempio, lungo rue Vielle du Temple, nel tratto tra rue des Francs Bourgeois, dovreste percorre questa via fino al Beaubourg. A cominciare da “D’un Marais l’autre”, dove un appassionato di viaggi trova vecchi poster pubblicitari di linee di navigazione o compagnie aeree, diari sui quali annotare impressioni ricordi, cartoline d’ogni tipo. Proseguendo in rue Vieille du Temple, ci si arriva nella “Maison del Colonies”, dove trovate qualità di tè e caffè provenienti da ogni parte del mondo. Prendere il tè, al “Marais Plus” al 20 di rue des Bourgeois, che accoglie in un ambiente country, tra tavoli in legno e finestre affacciate nel bel giardino. Si può scegliere tra 40 qualità di tè. A cena, si può andare da “Bofinger”, 5/7 rue de la Bastille. La specialità da ordinare è il plateau Bofinger, un grande vassoio ricolmo di granchi, ostriche, gamberetti, cozze, vongole, lumache di mare e gamberoni. Le più belle canzoni di Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens, insomma i padri nobili della musica francese: le ripropongono, con grande partecipazione del pubblico, tre cantanti accompagnati da un pianista, in un originale locale, “Le Caveau des Oblietts”, in rue Sain Julien le Paure.

Secondo giorno. Assistere a una sfilata di moda? Parigi e la patria delle grandi Maison e assistere a una sfilata di moda è più facile di quel che si pensa. Bisogna raggiungere “Les Galeries Lafayette”, Boulevard Haussmann, orari 9,30 oppure alle 18,30. Da vedere in ogni caso almeno per ammirare la stupenda cupola in vetro e acciaio e le vecchie scale mobili in legno. Per prenotarsi per la sfilata tel. 0033/1/42823456. ‘ora di pranzo si avvicina. Prendete il metro a La Favette, badando a non sbagliare linea, la numero / (direzione Maire d’Ivry) scendendo alla fermata: Palais Royal- Musee du Louvre. Da qui continuate lungo rue St Honorè, fino rue Rousseu. Una via particolare, perché e divisa in due da rue du Louvre, qui si trova il ristorante: “Le Poulailler”, la specialità è una “salade de poulailler”, una gustosa insalata di pollo accompagnato con un buon vino della casa. Al pomeriggio si può fare un giro in battello sulla Senna. Il trionfo del formaggio va in scena da “Androuet”, rue d’Amsterdam, che a pianterreno dispone anche di un negozio. Lo si raggiunge comodamente in metrò, con la linea 13 (direzione S. Denise), la fermata e Saint Lazare, e risalite rue d’Amsterdam. Il formaggio, appunto, fa da base per ogni piatto della sua cucina. Non mancate il plateau des fromages, il piatto delle specialità, così grande e colmo che deve essere appoggiato su un tavolino. Dopo cena in discoteca, si può andare alla “La Scala” e si trova sotto i portici della centrale rue de Rivoli.

Terzo giorno. Anche se non è primavera/estate, al Jardin des Tuileiries bisogna andarci lo stesso. La prospettiva con l’obelisco di Place de la Concorde e dell’Arco del Trionfo da una parte, quella del Carrousel del Louvre dall’altra, in più la magnificenza degli antichi palazzi che fanno da cornice, appaga comunque. Aristocratiche residenze, ambasciate qualche ministero. È la ricca scenografia che accompagna l’avvicinamento a piedi al Musée Rodin, rue de Varenne, nella zona des Invalides.

A mezzogiorno, lungo la place de la Madeleine è concentrata la quintessenza della gastronomia francese: prima fra tutti, al n. 26, la casa Fauchon, qui installata dal 1886, che allinea su tre piani la più famosa épicerie di lusso, un ristorante, una pescheria, una panetteria. Aperto fino alle 22, non c’è momento della giornata in cui una folla variopinta, seduta gomito a gomito, non degusti le specialità, in genere a prezzi abbordabili. Al pomeriggio a spasso per Saint Germain des Pres, mitico indirizzo della Rive Gouache, il quartiere di poeti e filosofi, di caffè letterari (dal “Les Deux Magots” al “Flore”) e di atmosfere parigine doc. Solo shopping d’alto bordo, dunque? No: passeggiando per Rue Jacob, al 17 i patiti del mare troveranno “Outremer”, una libreria dove acquistare carte nautiche di ogni parte del mondo, libri fotografici e racconti di mare. Un cartello all’ingresso, infatti, informa che il ristorante: ”Aux Assassins” rue Jacon,

non ha telefono e non accetta prenotazioni. Tanto ci si accomoda dove si trova posto. Insomma, è un locale molto informale, dall’atmosfera rilassata. La cucina e ottima e poco cara. Se si vuole tirare tardi, si può andare a sentire il Jazz dal vivo, in uno dei club più rinomati di Parigi. Tra l’altro, per arrivare al “La Villa” non si fa molta strada. Il locale, infatti si trova a un passo del ristorante.

Info: Ente Nazionale Francese per il Turismo – www.franceguide.com

Jimmy Pessina