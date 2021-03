Tra i misteri delle Ande, il Perù

Perù, dalle città degli Incas all’enigma di Nazca: alla scoperta dei popoli precolombiani

Alba grigia, strada deserta. Auto parcheggiate, ma non molte, vecchie e nuove, alcune decrepite. Cammino verso il mare, verso l’Oceano Pacifico, e pochi metri, uscito dall’albergo, mi sembra di sentirne già il profumo. O forse lo desidero soltanto. Mi guardo intorno: piccole case di inizio secolo dai co0lori pastello e alti palazzi moderni di vetro, tutti ben tenuti, alberi e fiori. Improvvisamente, nel silenzio assoluto, un rumore sordo, ripetuto, strascicato. È come un immenso respiro roco e profondo, lo scroscio di un gigantesco acciottolio, le onde lunghe di un grande mare, del mare più grande del mondo. Ma dov’è l’oceano? La mia strada termina incrociandone un’altra perpendicolare, proprio su una curva, tra i due palazzi altissimi.

Di fronte a me c’è solo un muretto basso di mattoni e qualche cespuglio polveroso. Eccolo, l’oceano. A picco sotto di me, un salto di almeno 150 metri. Le onde fanno rotolare avanti e indietro milioni di grossi sassi neri. La costa ferita da calanchi ripidissimi è un’immensa mezzaluna che sfuma e si confonde in lontananza nella tipica nebbiolina locale, la garua. Sui costoni grigi e terrosi. macchie di prati e sfolgoranti buganvillee. Mi tornano in mente le prime pagine di “Storia di Mayrta”, romanzo di Mario Vargas Losa: Lo spettacolo della miseria, un tempo appannaggio delle borgate, poi del centro, adesso appartiene a tutta la città inclusi i quartieri residenziali e privilegiati come Miraflores, Barranco, San Isidro. Lima è una megalopoli di oltre dieci milioni di abitanti, fondate nel 1535 sulle rive del fiume Rimac da Francisco Pizarro. Fino a buona parte dell’800 era stata la più importante dell’America Latina e veniva chiamata la Ciudad de los Reyes.

Le tracce dell’antico splendore ci sono ancora e la sua importanza la si avverte soprattutto nell’austera plaza de Armas (tutte le piazze principali di ogni città o paese si chiamano così), un grande rettangolo con la cattedrale, il Palazzo del Governo e quello municipale. Lima è stata distrutta più volte da incendi guerre e terremoti e i suoi monumenti più importanti sono stati ricostruiti. La cattedrale è della meta del ‘700. I monumenti più interessanti sono la chiesa e il convento di San Francisco, con una grande biblioteca del ‘600 e una profusione di ori accecanti.

Cuzco, il centro quechua (quella degli Incas e degli Indios attuali) era la capitale dell’impero e l’ombelico del mondo. Finalmente, come il piccolo Ernesto, l’io narrante de: I fiumi profondi di José Maria Arguedas, potrò toccare le famose mura arcaiche, seguire letteralmente – la linea ondulata, imprevedibile, come quella dei fiumi. E lo faccio subito, appena arrivato nel bellissimo albergo accanto al convento di Santo Domingo, costruito sulle rovine imponenti del Coricancha, la Corte d’Oro. Era il tempio dedicato al sole, nonché osservatorio astronomico. Fanno impressione le sue enormi pietre scure, tagliate innumerevoli angoli (fino a 12), sovrapposte senza alcun amalgama e perfettamente combacianti. Proprio per il peso e la forma bizzarra hanno resistito agli innumerevoli terremoti, che non risparmiarono invece molti edifici spagnoli, nonostante la protezione del Senor de los Temblores, venerato crocefisso che si trova nella cattedrale, regalato alla città dell’Imperatore Carlo V. Plaza des Armas, centro e cuore di Cuzco, è un luogo magico: saranno la luce e l’aria limpidissima e tiepida, nonostante i suoi 3.400 metri d’altitudine della città , sarà la straordinaria armonia dei portici che circondano la piazza, sottolineata dal Barocco fastoso delle chiese, in particolare quello di La Compania (la presenza dei gesuiti è una costante, sarà la sorridente gentilezza degli abitanti.

A pochi chilometri dal centro della città e un poco più in alto si trovano le ciclopiche rovine della fortezza di Sacsayhuaman. Lasciamo Cuzco per avviarci in pullman al mitico Machu Picchu percorrendo la Valle Sacra degli Incas, in fondo alla quale scorre l’Urubamba, il fiume padre del Rio delle Amazzoni. La strada scende tra monti altissimi, terrazzati fino a quasi 4.000 metri, dove da tempo memorabile si coltivano mais e soprattutto patate.

In Perù si mangia bene: ottimo il pesce sulla costa, gamberi di fiume squisiti, gustosa anche la carne, saporite le verdure e frutta; il vino locale è buono, ma il vero re è sua Maestà il “Pisco”. La prima fermata è a Pisac, dove tutti i giorni c’è un mercato pieno di colori, dove si compra contrattando con allegra fermezza oggetti di vario artigianato. Proseguiamo fino a Yucay per il pranzo, ma ci ritorneremo per dormire in un delizioso albergo ricavato da un convento. Dopo scendiamo ancora fino a Ollantaytombo, villaggio fortificato costruito nel’400 a 2.800 metri di quota. In basso si attraversa il villaggio vero e proprio, abitato dai contadini, oggi come mezzo millennio fa, e la cosa fa davvero impressione. L’alto, scalati ripidi pendii, la fortezza e i luoghi sacri si concedono al turista stremato che qui il capo, Manco Inca oppose l’ultima, strenua resistenza agli invasori spagnoli. Lungo la Valle Sacra fino a Ollanta il trenino porta alla base del Machu Picchu, a 2.500 metri d’altitudine.

La ferrovia corre lungo l’Urubamba sempre più impetuoso e tra una vegetazione che cambia rapidamente, passando dai cactus alle ginestre e alle orchidee della foresta tropicale. Si avverte il respiro verde della selva amazzonica, che in linea d’aria dista poche centinaia di chilometri. Finalmente, con un pullmino si scala la vertiginosa parete che porta alla Vecchia Cima (questo significa Machu Picchu) e finalmente ecco la città perduta, che gli spagnoli non hanno mai nominato nei loro documenti e che lo storico americano Hiram Bingham scoprì il 24 luglio del 1911. Inutile tentare di descriverla, questa città celeberrima.

Appartiene ormai alla cultura universale, come il Partenone o il Colosseo. Passarci una giornata intera, fino al tramonto, quando la folla degli altri turisti si è ormai diradata, è un’emozione immensa, sconvolgente, un senso di sospensione indicibile tra cielo e terra, di leggerezza e di mistero.

Il lago Tititaca si raggiunge in autobus lungo l’altipiano, senza scendere mai sotto i 3.000 metri, in un paesaggio sterminato e maestoso tra cime altissime e innevate, dove tutto è luce e silenzio. Lama e vigogne guardano impassibili. A 4.200 metri, ad Aguas Calientes, dopo una curva appare improvvisa una striscia turchese, lontana. È il più alto lago navigabile del mondo. La visita alle “isole galleggianti” degli indios Uros è breve. Tutto è di paglia, di una canna chiamata: tortora, si mangia, appena dolce e dissetante; la soffice pavimentazione delle isole stesse, è formata da strati di canne aggiunti a quelli sedimentati, le capanne, che però hanno pannelli solari per l’energia e le loro classiche piroghe. Secoli fa queste tribù cominciarono la loro insolita esistenza sulle acque, per sfuggire ai loro nemici. Oggi le isole hanno circa 300 abitanti.

Proseguo per Arequipa, la “Citta Bianca”, è situata a 2.800 metri d’altitudine, circondata vulcani di 6.000 metri, e ha quasi un milione mezzo di abitanti. È una citta coloniale bellissima, piena di verde, colta e animata, con monumenti straordinari come il monastero di Santa Catalina (una cittadella con vita propria, in parte ancora di clausura, e con strade e case di suore di nobile famiglia del XVI secolo) e con un’animazione notturna effervescente. Arequipa sembra quasi un’oasi, circondata da un deserto pietroso di lava bianca e grigia.

Dopo un centinaio di chilometri, il pullman raggiunge l’oceano e ricominciamo a salire verso nord. La strada Panamericana Sur costeggia l’oceano, piena di curve a strapiombo. Occorrono 600 chilometri per raggiungere Nazca e le sue linee misteriose, enormi disegni geometricie non, tracciati nel deserto e visibili solo dall’alto. Ci voliamo sopra, a bordo di fragorosi aerei monomotore: “la scimmia”, “il colibrì”, gli altri animale e disegni, lunghi anche centinaia di metri, restano sempre misteriosi.

Il viaggio prosegue verso nord. A Paracas ci fermiamo per visitare le Ballestas, una sorta di Galapagos in miniatura. Sono note anche come le “isole del guano”, deposto in quantità impressionante da innumerevoli esemplari di foche, leoni marini, pinquini e da milioni di uccelli di ogni genere, soprattutto gabbiani, gallinelle di mare, sule, avvoltoi e pellicani. A Lima prendo l’aereo di ritorno, che volerà questa volta verso la notte, 11 ore di viaggio al buio. Un buio che mi ricorda come mi sono avvicinato, per un momento sfortunatamente troppo breve, a un mondo sconosciuto, oscuro e limpido al tempo stesso, duro e dolcissimo, un mondo di pietre e di acque cristallini, che andrebbe attraversato, come dice Arguedas, “con inesauribile lentezza”.

Testo e foto di Jimmy Pessina