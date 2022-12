Tokyo, una città che non dorme mai!

Perché visitare almeno una volta nella vita Tokyo? Una destinazione bella da vivere in tutte le stagioni, che può essere considerata un continente in miniatura vista la molteplicità di scenari diversi e maestosi.

La città giapponese è il luogo in cui l’antico e le tecnologie all’ultimo grido convivono in un’atmosfera magica. Il fascino di entrare in contatto con una cultura molto lontana e completamente diversa dalla nostra è una delle ragioni principali, per cui vale la pena visitare questa metropoli. Non è facile spiegare ad un occidentale perché deve farsi almeno 12 ore d’aereo per andare in una grande metropoli che nell’immaginario europeo evocano anche cliché negativi; “non è esotica, la lingua e la cultura sono così lontane dalle nostre che il povero turista non ci capisce niente”. Ci sono Paesi nei quali l’economia e le condizioni sociali comportano usanze, culture completamente diversi dai nostri, nei quali il viaggiatore subisce il fascino di immagini, modi di vita, paesaggi anche, residui di mondi irrimediabilmente perduti. L’effetto di assoluto fascino ma estraneamente; paradisi per turisti che ritornano alle loro case con immagini da sogno ma molto lontane dalla realtà.

L’ordine la pulizia, l’efficienza dei servizi, la volontà di costante miglioramento dell’assetto urbano e dell’organizzazione in una città di oltre 13 milioni di abitanti, la tenace conservazione delle tradizioni culturali e religiose, così come la ricerca continua del bello e dell’eleganza, che fa del Giappone, oltre che essere uno dei Paesi più avanzati e industrializzati si vede la minore differenza tra ricchi e poveri. Tuffarsi a capofitto in un mondo dominato da una tecnologia strabiliante, in cui all’improvviso emergono miraggi romantici di un’epoca antica, è un’esperienza unica al mondo. È una destinazione visitabile tutto l’anno, ma di certo da il meglio in primavera, per la fioritura dei ciliegi. In primavera, Tokyo viene avvolta nelle sfumature del rosa a causa dell’arrivo di breve durata dei Sakura, o fiori di ciliegio. La finestra fugace di quando sbocciano suscita un passatempo speciale, l’hanami o l’osservazione dei fiori.

Passeggiare sotto i baldacchini di fiori al Chidori-ga-fuchi Moat, fare un picnic al Shinjuku Gyoen National Garden o unirsi a feste chiassose nei parchi Yoyogi e Inokashira per celebrare i sakura e la loro effimera. I fiori di ciliegio del Giappone possono essere al centro dell’attenzione, ma non meno meravigliosi sono gli altri fiori che seguono la loro scia. Dal ricco arazzo di azalee del Santuario Nezu-jinja ad aprile, al fresco rossore del glicine al Santuario Kameido Tenjin a maggio, alla graziosa eleganza degli iris dei giardini Koishikawa Korakuen e delle ortensie del Parco Sumida a maggio, in primavera Tokyo è una delizia floreale. Tokyo è una delle più grandi metropoli al mondo, sempre al passo con i tempi, caotica, ma perfettamente organizzata.

Tutto sembra essere progettato nei minimi particolari (d’altronde siamo in Giappone!), dai quartieri gremiti di grattacieli, agli angoli più tranquilli, dove regna un silenzio inaspettato. Tokyo è una città che non dorme mai, dove i colori sgargianti delle insegne al neon si mescolano ai simboli della tradizione giapponese, come i templi, i ryokan – alberghi tipici con pavimenti in tatami e futon – e gli Onsen, i tipici bagni in cui potersi rilassare nelle acque termali. Scopriamo le mete imperdibili di questa affascinante metropoli. Templi, quartieri dello shopping, sushi, musei e Palazzi imperiali: ecco le mete da non perdere. Tokyo è una delle più grandi metropoli al mondo, sempre al passo con i tempi, caotica, ma perfettamente organizzata. Il quartiere di Shinjuku, il più rappresentativo di Tokyo che non dorme mai, dove costantemente si viene storditi e abbagliati da musica e luci al neon, e dove si trova qualunque cosa. È anche il quartiere migliore dove cercare alloggio, sia perché è ben collegato a tutte le altre zone della città, sia perché la sera non c’è pericolo di annoiarsi!

La zona di Shinjuku dove si concentrano vita notturna e divertimento è Kabuki-cho. Un’insegna rossa ne identifica l’ingresso. Qui trovate qualsiasi tipo di locale, anche se vi è una elevata concentrazione di sale da gioco: Pachinko. È una zona caratterizzata da vicoletti con circa 200 bar minuscoli in grado di ospitare pochissime persone: da 5 a massimo 10 clienti ciascuno. Per non rischiare di perdervi, specie di sera, meglio per la prima volta optare per un tour guidato serale di Shinjuku. Immergersi per una piacevole e rilassante passeggiata nel parco, del santuario Meiji è un gioiello della religione shintoista che offre ai visitatori un’oasi di pace e tranquillità, a pochi passi dalla trafficata stazione di Harajuku. Si tratta di uno dei luoghi sacri più simbolici di Tokyo e più amati dai giapponesi poiché venera le figure dell’Imperatore Meiji e della sua consorte l’Imperatrice Shoken. Non è raro assistere alla celebrazione di matrimoni shintoisti. Il quartiere di Harajuku, racchiuso tra Shinjuku e Shibuya, è il cuore della cultura giovanile e delle nuove tendenze. Il centro nevralgico del quartiere si sviluppa attorno a Takeshita Dori, c’è l’elegante e ampio viale alberato Omotesando, soprannominato gli “Champs-Elysées di Tokyo“, dove si alternano boutique di firme famose, ristoranti e caffetterie eleganti. Il Palazzo Imperiale, si tratta della residenza ufficiale principale dell’Imperatore giapponese.

Il palazzo è inserito all’interno di un piccolo parco ed è localizzato vicino alla stazione della città. I bellissimi giardini che sono visitabili solo tramite prenotazione on-line, i giardini circostanti, sono invece sempre aperti al pubblico. Ginza è il quartiere “di classe” di Tokyo, dove si trovano principalmente negozi di alta moda con architetture futuristiche, ottimi e costosi ristoranti, negozi di tutte le più grandi case di moda del mondo, come Chanel, Dior, Hermes, Gucci e il luogo dove dedicarsi allo shopping di lusso. Per scoprire Ginza con gli occhi di un abitante locale, consigliamo di optare per un tour guidato del quartiere. Utilizzata per le telecomunicazioni, e dal design che ricorda la famosa Tour Eiffel parigina, questa torre è il simbolo di Tokyo. Dalla terrazza in cima alla torre a 250 metri si gode di una straordinaria vista panoramica a 360° sulla città. Particolarmente consigliata la visita serale, soprattutto verso il tramonto. Tappa irrinunciabile di ogni viaggio in Giappone è senza dubbio il Monte Fuji simbolo più famoso del paese. E con grande gioia dei turisti, oggi il vulcano è anche molto più semplice da raggiungere e da scalare rispetto al passato. Partendo da Tokyo si ha disposizione diverse alternative per raggiungere il Monte Fuji, sia che desideriate viaggiare in autobus sia che preferiate invece il treno, che possono risultare più o meno convenienti a seconda della stagione in cui viaggiate e delle attività che avete intenzione di svolgere nell’area del Monte Fuji: ad esempio scalare la vetta, visitare la regione dei Cinque Laghi che lo circonda, rilassarvi in una località termale.

www.gotokyo.org/it – tokyotokyo.jp – www.ixisrl.com

Jimmy Pessina

Immagini Ente del Turismo di Tokyo – Fabrizio Galli