Si apre sul Lago di Como il sipario su “Il Sereno di Torno”

Si apre il sipario su Il Sereno Al Lago*

La cucina equilibrata di Lenzi, i drink internazionali di Vidura, le scelte del sommelier Martinello

Giovedì 21 marzo l’hotel 5*L Il Sereno di Torno, sul lago di Como, riapre i battenti. L’albergo guidato da Luis Contreras, fratello maggiore di quello di St. Barthélemy, ufficializza la nuova stagione con tante conferme e alcune importanti novità. Se, infatti, alla guida del Lobby Bar vi sarà sempre il bar manager Vidura Nilaksha Colambage e a capo del ristorante 1 Stella Michelin Il Sereno al Lago* non mancherà l’executive chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi, a diventare il nuovo Head Sommelier sarà invece Francesco Martinello.

Le novità della stagione 2024 non riguarderanno solo le persone che lavorano all’interno della struttura, ma anche le iniziative. Tra queste, la Cocktail Masterclass, un vero e proprio viaggio nel mondo del mixology pensato appositamente per gli ospiti de Il Sereno. Un’opportunità, in definitiva, per esplorare due temi ben distinti: i Classici Italiani e i Cocktail Martini, con il supporto di esperti bartender.

“Il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni” ha dichiarato lo chef Raffaele Lenzi “Penso, ad esempio, alla riconferma della Stella Michelin, alle numerose iniziative organizzate in giro per l’Italia alle quali abbiamo partecipato, come La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D’Alba o la manifestazione BaccalàRe. Importante la certezza di essere riusciti a formare un gruppo di giovani professionisti intraprendenti e affiatati. Ragazzi che, con duro lavoro, non solo dimostrano ogni giorno di essere la vera forza o, meglio, la risorsa, dell’intera struttura, ma hanno anche la capacità di attrarre sul lago di Como nuove figure desiderose di crescere e farsi conoscere”.

Redazione Centrale TdG