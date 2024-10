Salento: tra la gente unica per un viaggio lento e emozionante nella Terra d’Arneo

La penisola salentina affascina anche i giornalisti europei

Grande successo per il “1° Festival del Giornalismo Turistico”, svoltosi dal 1 al 5 ottobre nella Terra d’Arneo (enclave salentina poco conosciuta). L’evento organizzato dalla giornalista Carmen Mancarella, direttore della rivista “Spiagge”, con il patrocinio del Presidente della Provincia di Lecce, e dei sindaci delle città che hanno aderito all’iniziativa: Carmiano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie. All’evento hanno partecipato giornalisti italiani e provenienti da tutta Europa, dove hanno potuto vedere le peculiarità e le eccellenze enogastronomiche del territorio, riservando sorprese inaspettate. Durante la tavola rotonda svoltasi a Porto Cesareo nella Torre Lapillo, le autorità e realtà imprenditoriali della “Terra d’Arneo”, hanno proposto un turismo non solo balneare riservato ai mesi estivi, ma un turismo lento tutto l’anno, per viaggiatori che cercano le vere tradizioni locali, dalle antiche Masserie, i cammini religiosi con le splendide chiese che si incontrano, i prestigiosi palazzi, i tanti musei e le eccellenti tenute dove è possibile visitare le loro cantine.

Questo è quanto è emerso sia dagli imprenditori e che dai suggerimenti dei giornalisti. Scopriamo alcuni angoli che meritano di essere visitati. A Carmiano, la Chiesa dell’Immacolata, edificata nella metà del XVII secolo, è una chiesa di piccole dimensioni il cui stile architettonico predominante è quello barocco. Mesagne, popoloso comune e anche il più esteso dell’intero Salento, si trovano anche dei resti archeologici del Muro Tenente, che fu stazione di posta della via Appia, le Necropoli messapiche nel centro storico e il Museo Archeologico. È anche la città in cui si riscontrano le maggiori tracce del barocco pugliese, con numerosi esempi su edifici privati e religiosi. Diverse le chiese e conventi che hanno oltre 500 anni. La più importante e la Chiesa Madre, dedicata agli Ognissanti si risalta nella notevole architettura barocca di Mesagne. Monteroni di Lecce, situato nel Salento centrale, fa parte del parco del Negroamaro. Anche in questa città i luoghi d’interesso sono le molte chiese, quasi tutte del XIV- XVI, dalla Chiesa Matrice dedicata all’Assunta risale al XIV secolo. Il Palazzo Baronale, costruito con le sembianze di una piccola fortezza. Una particolarità di Monteroni è il tipo abitativo a corte. Molto praticata la lavorazione della cartapesta. Uno spettacolo le barrique della più antica casa vinicola del Salento: Apollonio 1870. Tra le aziende anche il moderno Birrificio Salento. Veglie, centro attivo nei settori dell’industria enologica e olearia. Ma la vera chicca per i viaggiatori e la Cripta della Madonna della Favana, che risale al IX secolo.

Le pareti sono ricoperte da un vasto ciclo pittorico, il soffitto piano reca un’immagine del Cristo Pantocratore attorniato da quattro angeli e dai simboli dei quattro evangelisti. La struttura ipogea fu custodita per alcuni secoli dai Frati Minori Conventuali del vicino convento. Moltissime le antiche Masserie tradizionali, tra queste: Masseria Casa Porcara, dove i viaggiatori possono degustare i prodotti a km zero. L’Azienda Agricola Rollo, una delle poche produttrici di olio extravergine omologato per l’esportazione negli USA.

Per gli appassionati enologici è imperdibile una visita nelle Tenute Bellamarina a Torre Santa Susanna. Con un’agricoltura all’avanguardia, gli ortaggi del Salento sono vere eccellenze del Made in Italy e la Cooperativa San Rocco di Leverano ne è la realtà. Altro pezzo forte del Salento è il pasticciotto della pasticceria artigianale Surbador di Veglie, serve oltre i bar del Salento anche d’Italia.

Nella Terra d’Arneo fa parte anche Porto Cesareo, dove trovi quello che non t’aspetti. Infatti, oltre le spiagge di sabbia finissima di Torre Cesareo, nella località Le Dune si trova anche l’Hotel Suite Le Dune, dal suo ristorante si gode una vista mozzafiato, la lunga spiaggia Torre Lapillo e Punta Prosciutto, vero gioiello litorale naturale. Al largo di Torre Chianca e Scalo di Furno i subacquei possono esplorare i fondali dove si trovano dei relitti di navi romane, le colonne romane in marmo cipollino, ancora visibili a occhio nudo dalla barca. Ma la vera sorpresa è la Riserva Naturale Regionale Orientale: “Palude del Conte e Duna Costiera Porto Cesareo”, La Strea – Sentiero natura tra due mari – avifauna. Sono molte le specie di uccelli migratori che si fermano per la sosta in autunno e in primavera, dai fenicotteri rosa, la garzetta ardesia, l’airone cenerino, per citarne alcuni.

Testo e foto di Jimmy Pessina