Quattro stagioni e dodici calici: la Romagna autentica del progetto “Romagna a tu per tu”

– Redazione Centrale TdG –

Ogni mese un’esperienza indimenticabile a contatto diretto con i luoghi in cui nascono i prodotti Dop e Igp del territorio e le persone che custodiscono antiche tradizion

Se c’è una terra capace di trasformare l’spitalità in un’opera d’arte, quella è la Romagna. Ma c’è un modo per superare i cliché da cartolina e addentrarsi nel cuore pulsante della pianura e delle colline ravennati, là dove i filari disegnano geometrie perfette e la terra profuma di argilla, gesso e passionalità. La chiave d’accesso si chiama Strada del Sangiovese, la Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna, che, attraverso l’ambizioso progetto di enoturismo esperienziale “Romagna a tu per tu”, spalanca le porte del territorio dodici mesi all’anno.

Dimenticate, quindi, l’idea del turismo stagionale così come quella del turismo “mordi e fuggi” tipico delle destinazioni senza anima che giocano sul luccichio di una copertina brillante per dispensare a larga scala emozioni di basso valore. Qui ogni mese ha un profumo, un colore e un calice dedicato. Lungo la Strada del Sangiovese dietro a ogni luogo c’è una storia, e dentro a ogni storia ci sono persone, che puoi incontrare, ascoltare e conoscere. Che ti sanno affascinare con la loro quotidianità, che ti fanno innamorare con la loro simpatia, che ti fanno capire come la straordinarietà di una terra passi innanzitutto dalle scelte e dall’impegno di chi la abita e la custodisce con amore.

Provare per credere, recita un famoso proverbio. Ed è quello che vi invitiamo a fare, scegliendo tra le numerose proposte che si possono cogliere lungo la Strada del Sangiovese nel corso dell’anno. Non esiste, infatti, un momento sbagliato per mettersi in viaggio: è questo l’insegnamento più prezioso del progetto “Romagna a tu per tu”, che trasforma la provincia di Ravenna in un mosaico infinito di esperienze, dove l’incontro con il produttore, l’artigiano o il salinaro trasforma una semplice gita in un ricordo indelebile. Ecco un itinerario emozionale in dodici tappe, una per ogni mese dell’anno, per vivere la Romagna più vera.

Primavera: il risveglio della terra e delle tradizioni

Marzo – I segreti della piadina romagnola all’Agriturismo La Sabbiona

La primavera si apre con le mani in pasta. Sulle colline di Oriolo dei Fichi, sotto lo sguardo della secolare torre medievale, si impara l’arte della piadina artigianale. Un’esperienza che profuma di casa, da coronare con un calice di Centesimino o di Sangiovese locale.

Aprile – Colazione contadina nelle tende romagnole di Rio del Sol

Aprile è il mese della fioritura. Sul confine tra Forlì e Faenza si può vivere la magia di una colazione contadina o di un agriaperitivo seduti all’ombra delle caratteristiche tende romagnole stampate a ruggine, immersi nei frutteti che si risvegliano.

Maggio – Bike tour tra le vigne a Tenuta Uccellina

Il clima di maggio è perfetto per lo sport lento. A Russi, l’esperienza unisce natura e movimento con un tour in bicicletta tra i filari della tenuta, seguito da una merenda romagnola a base di vini tipici del territorio, come il passito o il tipico Bursôn.

Estate: calanchi, sole e l’oro bianco

Giugno – Yoga o Trail & Walk a Podere La Berta

Salire sulle dolci colline di Brisighella quando il sole comincia a scaldare. Qui l’enoturismo sposa il benessere: una sessione di yoga o una passeggiata rigenerante tra i vigneti affacciati sui calanchi, prima di rinfrescarsi con un calice di Albana Docg.

Luglio – Salinaro per un giorno alla Salina Camillone di Cervia

L’estate ci porta verso la costa, dove la Strada del Sangiovese tocca le storiche saline. Alla Salina Camillone si può vivere l’incredibile esperienza di affiancare i maestri salinari, scoprendo la raccolta manuale dell’oro bianco, il sale dolce di Cervia.

Agosto – Vino e piadina artigianale nei calanchi alla Cantina Bulzaga

Le calde sere d’agosto hanno un sapore diverso se vissute nel teatro naturale dei calanchi di Brisighella. Una degustazione di vini corposi sotto le stelle, accompagnata dalla vera piadina romagnola, incarna l’essenza stessa della convivialità estiva.

Autunno: il tempo della vendemmia e dei sapori intensi

Settembre – Alla scoperta dei vini di Monte Coralli alla Cantina Gallegati

Settembre in Romagna significa una cosa sola: vendemmia. È il momento ideale per andare alla scoperta dei vini delle colline faentine, passeggiando tra i filari carichi d’uva e toccando con mano la passione dei produttori che imbottigliano la storia del territorio.

Ottobre – Un assaggio di Romagna a Tenuta Nasano

L’autunno accende i boschi e le vigne di tonalità calde. A Riolo Terme, tra la Vena del Gesso e i calanchi, questa esperienza offre un’immersione nei sapori d’autunno, dove i rossi strutturati incontrano i piatti della tradizione culinaria dell’entroterra.

Novembre – Alla scoperta dell’oro liquido di Brisighella

Novembre è il mese del “frantoio aperto”. Nel borgo medievale di Brisighella si celebra la spremitura delle olive da cui nasce il pregiato Olio Extravergine Dop. L’esperienza permette di degustare questo prezioso nettare verde, perfetto da abbinare a un Sangiovese novello.

Inverno: cultura, artigianato e calore familiare

Dicembre – A scuola di pasta romagnola all’Agriturismo Trerè

Quando fuori il freddo si fa sentire, l’ospitalità romagnola si sposta attorno al calore del focolare e della cucina. A Faenza si va a lezione dalle sfogline per imparare a tirare al mattarello i veri cappelletti o i garganelli, abbinati ai grandi rossi da invecchiamento della cantina.

Gennaio – Le meraviglie della ceramica di Faenza

L’inverno è la stagione ideale per l’arricchimento culturale. Faenza, capitale mondiale della maiolica, offre laboratori ed esperienze legate alla ceramica artistica. Un viaggio tra le botteghe storiche che si conclude, come sempre, brindando con un calice di Romagna Doc.

Febbraio – Laboratorio e storie all’Ecomuseo delle Erbe Palustri

A Villanova di Bagnacavallo si viaggia indietro nel tempo. Questo ecomuseo, unico in Europa, custodisce l’antica arte dell’intreccio delle erbe di palude. L’esperienza unisce la manualità del laboratorio a un pranzo tipico a base di sapori perduti e vini della tradizione.