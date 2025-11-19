Turismo del Gusto
Home / Tuttotravel

Pays du Mont-Blanc: ritratto d’inverno di nove località

by

@Soren Rickards

Quando la neve si posa sul fianco del Monte Bianco, il Pays du Mont-Blanc non è solo un unico grande comprensorio ma un paesaggio policromo e ricco di contrasti: villaggi con radici pastorali, stazioni plasmate da epoche diverse, poli termali, comprensori ad alta quota e microcosmi gastronomici. Le nove località che compongono questo insieme delineano altrettante declinazioni del vivere la montagna in inverno: dal semplice villaggio a alla stazione-simbolo. Il filo comune è la complessità: identità, infrastrutture, cultura e novità tecniche si intrecciano con pratiche antiche e con progetti che guardano al futuro.

Combloux — Il fascino di un villaggio di montagna

Plan d’eau biotope de Combloux ©OT-Combloux-Marine-Martin-HD-4

Combloux è un piccolo modello di come lo sci possa inserirsi in un tessuto insediativo già definito senza cancellarne l’anima. La fotografia classica — chiesetta, tetti innevati, fronti di legno contro il cielo del Monte Bianco — non è retorica ma descrizione fedele di uno sviluppo che ha preservato l’origine rurale del luogo. L’inserimento nel comprensorio delle Portes du Mont-Blanc dà accesso a una rete di piste estese: 100 km che consentono percorrenze tra foreste e alpeggi, con discese non estreme e orientate a un pubblico ampio.

Dal punto di vista dell’offerta, Combloux punta su un equilibrio tra residenza e vacanza: appartamenti familiari ristrutturati, servizi per i bambini (es. Traveling Kids per il noleggio attrezzature infantili) e strutture che cercano di offrire un’alternativa al turismo di massa. Sul fronte delle attrazioni “batticuore”, il territorio propone attività che non sono solo sci: dall’Altalena Gigante sulla cima del Jaillet alla slitta 4S su rotaia, passando per pump track in paese per attività su ruote.

Novità e appuntamenti 2025/26: l’anno delle celebrazioni per i 90 anni di sci a Combloux, con spettacoli di suoni e luci, mostre storiche e merchandising commemorativo. A dicembre 2025 è prevista l’apertura della cabinovia Beauregard, una nuova infrastruttura con cabine da 10 posti pensata per facilitare l’accesso alle famiglie e ai principianti, con impatto paesaggistico ridotto.

Gourmand e hotel: tra le sistemazioni c’è la residenza Les Roches du Mont Blanc, con piscina interna/esterna e area benessere e lo Chalet Alpen Valley con suite panoramiche; novità gourmand: il ristorante Le Combloran.

Info: www.combloux.com

Cordon — Il balcone del Monte Bianco

Vue mont Blanc de puis Cordon ©Xavier et Caroline

Cordon è il paradigma del “villaggio-belvedere”: arroccato e relativamente intatto, regala visuali ampie sull’arco montuoso del Monte Bianco. L’economia del luogo rimane legata alla montagna: agricoltura, case di pietra e legno, attività pastorali e una rete di sentieri che in inverno si trasformano in piste da ciaspole e itinerari per sci alpinismo.

Il comprensorio è contenuto e accessibile, più orientato alla qualità delle giornate che alla quantità di piste. Le attività che segnano la stagionalità non sono soltanto sportive: la comunità organizza eventi, gare locali e manifestazioni che tengono viva la tradizione. Tra le pratiche sociali, la fattoria dell’Abérieux (vicina, tipica dell’area) rappresenta il rapporto vivo con la produzione locale: visite alla mungitura e prodotti caseari appena fatti.

Novità e appuntamenti: il calendario invernale include l’accensione dell’albero di Natale, serate a tema e la pratica dell’Eisstock (una forma di curling tradizionale) nel centro del paese. L’offerta per non sciatori varia dal parapendio invernale all’alba sul Monte Bianco fino alle ciaspolate con fonduta in tepee: esperienze che combinano movimento e convivialità.

Un’idea originale è la “serata fonduta” in un tepee: si parte con le ciaspole al calar della notte per raggiungere un tepee ben nascosto nella foresta delle Jorasse, dove gustare una deliziosa fonduta e vin brulé.

Info: www.cordon.fr

Les Contamines-Montjoie — Grande sport, tradizioni e natura incontaminata

Télésiège de Tierces ©Les Contamines Tourisme

Les Contamines è forse la località che meglio sintetizza il binomio “sport e wilderness” del Pays du Mont-Blanc. Situata ai margini di una riserva naturale, con spiccata vocazione allo sci nordico e allo sci alpinismo, offre 120 km di piste alpine e 25 km per il fondo. L’attenzione alla qualità dell’ambiente è visibile: i versanti esposti a nord mantengono condizioni di neve più costanti e favoriscono scenari autentici, lontani dalla corsa al glamour.

Sul piano agonistico, Les Contamines ha una tradizione consolidata: eventi internazionali, percorsi di telemark e manifestazioni che attirano praticanti d’élite. La programmazione 2025 include appuntamenti di rilievo come prove internazionali che riconfermano la rilevanza sportiva della stazione.

Offerta esperienziale: slitte trainate da cani, scalate su cascate di ghiaccio, biathlon, fat-bike e percorsi per famiglie. La spa Eaux ma Biche offre un’alternativa rilassante: piscine riscaldate, hammam e trattamenti wellness immersi nella natura, con ristorazione che celebra i prodotti del territorio.

Progetti di traversata: la nuova traversata Les Contamines → Arêches-Beaufort, curata dalla Compagnie des Guides, è un itinerario di più giorni che unisce Val Montjoie al Beaufortain, pensato per sci alpinisti disposti a condividere fatica e convivialità in rifugio.

Interessante è il polo benessere Eaux ma Biche con ristorante, un accogliente ristorante: cinquanta posti a sedere al coperto e una luminosa terrazza. Una cucina semplice e generosa, che celebra i prodotti locali.

Info: www.lescontamines.com

Megève — Una stagione 2025/26 nel segno delle novità

Megève Suite Jacques ©C de Saint Exupery ©JulieCharvin

Megève è un caso-studio: trasformata in stazione d’élite nel secolo scorso, ha saputo ritornare a uno sviluppo più misurato, dove il patrimonio architettonico convive con servizi di livello. L’Évasion Mont-Blanc di cui fa parte offre un sistema di piste che privilegia la qualità dell’esperienza piuttosto che numeri estremi. Architettura, passeggiabilità, boutique e ristorazione di qualità hanno contribuito a costruire quell’immagine “di charme” che perdura.

Novità 2025: l’apertura e il restauro di alcuni hotel e ristoranti confermano la vocazione alla ristorazione d’autore, tra questi spiccano la stella Michelin per VOUS (chef Julien Gatillon) e il rinnovamento di hotel iconici come Iconic House e il nuovo Hotel Saint-Georges; inoltre la Ferme du Golf, parte della collezione Edmond de Rothschild, offre 18 camere dal fascino alpino completamente rinnovate.

Megève lavora anche su nuove offerte culturali: mostre al centro d’arte Edith Allard e iniziative che intrecciano arte contemporanea e spazio pubblico. Sul fronte sport, si registrano migliorie agli impianti e servizi rivolti alle famiglie.

Gourmand e hotel: oltre a VOUS (prima stella Michelin 2025) e al ristorante giapponese omakase “Anata” guidato dallo stesso chef, il panorama alberghiero include novità di design e restauro conservativo che hanno un chiaro orientamento lussuoso verso clientela esigente.

Info: www.megeve-tourisme.fr

Passy Mont-Blanc — Sci, arte, storia, creatività

Passy Mont-Blanc©www.ville-passy-mont-blanc.frdocuthequela-commune

Passy è un territorio composito: frammentato in frazioni, ricco di patrimoni architettonici (sanatori d’inizio Novecento), e dotato di un piccolo mondo artistico che giustappone arte contemporanea e paesaggi alpini. Il comprensorio sciistico di Passy-Plaine-Joux è una stazione “laboratorio”: accessibile, con nuove seggiovie, attenzione alle persone con disabilità e infrastrutture pensate per pratiche diversificate (sci nordico, sci alpinismo, parapendio, snowtubing).

Elementi distintivi: la chiesa di Notre-Dame-de-Toute-Grâce, che raccoglie opere di Braque, Chagall, Matisse e Léger, rende Passy un caso singolare di fusione tra arte moderna e architettura sacra; la Strada della Scultura Contemporanea trasforma il paesaggio in museo a cielo aperto.

Eventi e proposte: Les Arts en Piste (gennaio 2026) trasforma le piste in palcoscenico per spettacoli e arti di strada. Per le famiglie, la Fête des Lutins è una vetrina di laboratori e attività.

Prodotti locali e circolarità: iniziative come Redeem Equipment (riciclo di attrezzature outdoor) e botteghe come Gourmandises de Manon testimoniano un tessuto produttivo focalizzato su materiali e sapori locali. La proposta gastronomica include ristoranti come L’Adret sul Plateau d’Assy.

Info: www.passy-mont-blanc.com

Praz-sur-Arly — Sci autentico

Praz-sur-Arly ©Hikes&Travel – montgolfieres.jpg

Praz-sur-Arly è un villaggio che ha integrato il turismo con l’attività agricola. Inserito nel comprensorio Espace Diamant, offre piste panoramiche e atmosfere rurali. L’identità del paese emerge nelle manifestazioni tradizionali e nell’uso della montagna non solo come risorsa turistica ma come luogo di lavoro (alpeggi, strumenti, fienili).

Appuntamenti: le Montgolfiades (gennaio) trasformano il cielo sopra Praz in una coloratissima fiera di palloni aerostatici, creando un confronto visivo tra il terreno innevato e le forme fluttuanti dei palloni. L’iniziativa “sali sul battipista” offre al pubblico di vedere il dietro le quinte delle piste: una dimensione di scoperta che non è strettamente sportiva ma piacevolmente narrativa.

Ristorazione e novità locali: tre nuove aperture – La Lozde (ristorante in quota), La Ultima (caffè-boutique) e L’Épicurie (gastronomia e catering) – testimoniano interesse alle richieste gastronomiche dei visitatori con attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali.

Info: www.prazsurarly.com

Saint-Gervais Mont-Blanc — Autentico e vivace villaggio alpino

Gervais-DP ©Boris Molinier

Saint-Gervais conserva tracce profonde di una storia legata alla cura (le terme) e all’alpinismo. Il Tramway du Mont-Blanc è elemento simbolico e funzionale: una ferrovia storica che sale verso il ghiacciaio e rimanda alla dimensione eroica dell’alpinismo ottocentesco. L’offerta termale è al centro dell’immagine del luogo: trattamenti, mini-soggiorni terapeutici e programmi che uniscono benessere e impegno medico.

Novità: mini-trattamenti termali ridefiniti per l’inverno 2025/26, il rifugio/hotel Refuge Chez la Tante al Mont d’Arbois (accessibile in funivia e carrozza trainata da cavalli) e investimenti di servizio per facilitare l’accesso agli sciatori in treno (armadietti per sci, sala picnic, impianti di innevamento).

Proposte non-sci: Apéro-Yourte e Fondue-Yourte sono esempi di come la località rafforzi le proposte per chi non scia, combinando passeggiate, ciaspolate e convivialità.

Info: www.saintgervais.com

Sallanches — Porta d’accesso al Pays du Mont-Blanc

Place Charles Albert en hiver ©Wendy Vincent

Sallanches è il polo urbano che regge la rete di accesso alla regione: stazione ferroviaria, servizi cittadini e un’offerta commerciale che integra il mondo alpino con la quotidianità urbana. Non è una stazione sciistica ma la città che organizza il territorio: navette, eventi e mercati che arricchiscono l’inverno locale.

Elementi urbani: mercati settimanali, centro acquatico con area benessere, mediateca e cinema; patrimoni storici come la Collegiata di Saint-Jacques e il Château des Rubins (Osservatorio Alpino) che promuovono la conoscenza naturalistica e climatica della regione.

Appuntamenti: l’accensione delle luci natalizie e il villaggio di Natale (inizio feste 6 dicembre 2025) costituiscono un momento collettivo, con inaugurazioni e spettacoli pubblici.

Info: www.sallanchesmontblanc.com

La valle di Chamonix — Ai piedi del Monte Bianco

Vallée Blanche Chamonix ©MR OT Vallée de Chamonix

Chamonix è spesso presentata come la “capitale mondiale dell’alpinismo”: un luogo che intreccia storia, sport estremo, ricerca e industria turistica. La valle si articola in più settori sciistici distinti – Brévent/Flégère, Grands Montets, Le Tour/Vallorcine, Les Houches – che insieme offrono una gamma spettacolare di quote, esposizioni e neve ottimale.

Siti e progetti 2025/26: il Museo del Monte Bianco (nuova vetrina per la storia alpina) è previsto per l’apertura nel giugno ‘26 e intende ridefinire un nuovo concept di spazio culturale dedicato al rapporto uomo-montagna della regione del Monte Bianco. Il progetto di ricostruzione degli impianti ai Grands Montets, affidato allo studio RPBW (Renzo Piano Building Workshop), rappresenta un investimento strutturale e simbolico dopo l’incendio del 2018.

Esperienze simbolo: dalla funivia dell’Aiguille du Midi (con il “Passo nel Vuoto”) alla Vallee Blanche (discesa su ghiacciaio di 20 km), Chamonix è il luogo dove l’alpinismo si fa esperienza spettacolare e dove la domanda per attività fuoripista e di alto livello resta molto elevata.

@Michael La Frasse

Innovazione e tempo libero: aperture come Swing House (golf indoor) e nuove proposte gastronomiche rivelano come Chamonix mixi una cultura outdoor avanzata con un’offerta di intrattenimento urbana.

Gourmand e hotel: tra le novità Teo Hadzhiyski è il nuovo chef del ristorante Rosebud, che fa parte dell’ecosistema armonioso, del Jeu de Paume****, affascinante hotel-chalet.

Info: www.chamonix.com

Il Pays du Mont-Blanc mostra, in piccolo, le tendenze più ampie delle Alpi: attenzione alla sostenibilità, diversificazione dell’offerta (terme, slow tourism, esperienze en plein air alternative allo sci tradizionale), rinnovamento selettivo delle infrastrutture e una rinnovata centralità della gastronomia come elemento di identità.

La polarità tra polo urbano (Sallanches, Chamonix), stazioni di charme (Megève) e villaggi autentici (Combloux, Cordon, Praz-sur-Arly) crea un paesaggio dove la montagna si racconta in molte voci creando un grande affresco invernale nel cuore scintillante del Monte Bianco.

Info:

Paolo Alciati

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.