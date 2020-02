Si è conclusa a Napoli la tappa di Atout France, organizzazione francese di promozione della Francia come destinazione turistica, di presentazione del ricco calendario di eventi in programma quest’anno in tutta la Francia.

Dopo aver incassato un boom di presenze turistiche nell’anno appena trascorso, registrando i maggiori dati di crescita turistica fra i mercati europei, la Francia alza ancora il tiro con novità e proposte per tutto il 2020. « L’offerta turistica che vi presentiamo è un viaggio attraverso tutto il Paese, con una ricchezza unica di proposte e idee nel segno del rispetto della natura, del verde, della sostenibilità – ha sottolineato Frédéric MEYER, direttore di Atout France . “Un tema sempre più attuale, con cui tutti dobbiamo fare i conti, e che fa da fil vert delle varie proposte di una Francia sempre più attenta all’ambiente ».

Dopo Milano, Bologna e Roma, la tappa di Atout France è approdata a Napoli, presso l’hotel Mediterraneo Renaissance, dove, alla presenza del Console Generale di Francia, Laurent BURIN DES ROZIERS, del Comitato Regionale per il Turismo Paris Région in partenariato con Air France, Barbara LOVATO, responsabile U.S e P.R. Atout France, ha presentato l’edizione 2020 del Mediatour Francia. Presente la stampa qualificata di settore nonché alcuni operatori e rappresentanze molto attive sulle prossime destinazioni turistiche in calendario in Francia per il 2020.

Non solo PARIGI, dunque, ma tutta la regione si conferma tra i grandi attrattori del turismo internazionale e anche quest’anno si prepara ad offrire il meglio con almeno 20 grandi eventi in programma in diverse località, come NIZZA, che diventa Metropole Nice Côte d’Azur, con il Carnevale Re della Moda (15-29/2), i 30 anni del MAMAC, nuovi ristorante veg e bio e nuovi hotel e la prima GR delle Alpi Marittime, una grande randonnée urbana di 42 km dalle colline alla Promenade des Anglais.

CANNES, capitale dello sport all’aria aperta, abbraccia l’impegno della sostenibilità e delle “Destinazioni responsabili”, per ottenere la certificazione Iso 20121. Eccezionale l’ambiente naturale, dalle Isole di Lérins candidate al Patrimonio dell’UNESCO, al parco forestale naturale della Croix-des-Gardes.

BIOT punta a natura e benessere con 5 itinerari escursionistici intorno al borgo, fra pinete e macchia mediterranea, nel Parco della Brague, insieme a golf, tennis e, novità ecologica, il Mercato degli agricoltori locali da sabato 15 giugno sulla Place des Arcades: alimentazione bio, cosmetici e artigianato.

MENTONE mette insieme la Riviera e l’interno, fino alla famosa Valle delle Meraviglie in un ricco programma 2020, dalla Festa del Limone (15/2-3/3), con randonnée in tema all’Outdoor Festival (30 /4- 3 /5) nei comuni delle Alpi Marittime, gli eventi sportivi a Breil, passando per un must della gastronomia, Mauro Colagreco, eletto Miglior Chef del mondo, tre stelle Michelin al Mirazur, miglior Ristorante del Mondo secondo The World’s 50 Best Restaurant.

SAINT TROPEZ punta a diventare la prima destinazione veg-glamour di Francia e “green attitude” mentre la mitica Normandia amplia il ventaglio di offerte, dai paesaggi surreali che tanto ispirarono Claude Monet, il grande maestro dell’impressionismo, al cui genio e’ dedicato dal 3 aprile al 6 settembre 2020 nella 4a edizione del festival “Normandie impressioniste”, a eventi, mostre, spettacoli straordinari e la possibilità di visitare la sua casa ed il suo meraviglioso giardino a Giverny, la romantica cittadina dove visse e mori’.

Da non perdere anche la Festa del mare di Fécamp, 1-5 luglio, e la novità green del Nomad Hotel a Le Havre.

Esperti ed appassionati di vino non si lasceranno sfuggire, poi, il più grande evento enoturistico d’Europa che, dal 18 al 21 giugno, si svolgerà a BORDEAUX 2020, fra degustazioni e velieri storici da ammirare.

Novità il centro d’arte digitale Les Bassins de Lumières, nell’ex base sottomarina, e la scoperta della natura in città con la prima Grande randonnée metropolitana di Francia.

Per agevolare i trasporti, Thello, compagnia ferroviaria di collegamenti diretti tra l’Italia e la Francia, propone senza cambi al confine. Il collegamento diurno Milano-Marsiglia diventa quotidiano, 365 giorni all’anno (da 27€), e si aggiunge ai due collegamenti al giorno per Nizza (da 12€) Comodo il treno di notte Venezia-Milano-Parigi con cabine letto Standard per 2 e 3 persone, e cuccette per 4/6 persone (da 29€ in su) www.thello.com

Anche Air France-KLM propone novità, con 4 rotte per Parigi incrementate in luglio e agosto: 11 voli settimanali da Bari, 1 volo al giorno da Palermo, 2 voli al giorno da Cagliari e 1 al giorno da Olbia Il Gruppo Air France-KLM qyest’estate collegherà ben 14 aeroporti italiani con Parigi e da lì con il resto del mondo.

