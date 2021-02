Malatya, agricoltura e turismo, la sfida globale è la qualità

A poco più di un’ora e trenta di volo da Istanbul, il cuore della Turchia cela paesaggi inattesi, dalla morfologia che muta velocemente, passando dalle piane aride e rocciose della Cappadocia alle verdi montagne del Tauro Orientale, tra laghi, alti pini e ginepri profumati.

Malatya, la città delle albicocche

Al centro di una vasta piana della Turchia centro-orientale, la terra appare vergata di striature verticali, segno di fertilità e di abbondanza di colture. L’ingresso a Malatya è una gigantesca albicocca, biglietto da visita per un’economia basata sulla produzione di albicocche (Kayisi, in turco), famose nel mondo per l’eccellente qualità, terzo prodotto ad indicazione geografica dell’Unione Europea.

Qui si concentra l’85% della produzione mondiale di albicocche disidratate e quasi la totalità degli abitanti ricava i propri profitti dalla vendita di albicocche, fresche o disidratate.

Un business che tocca 110 Paesi del mondo, con un volume di esportazione di circa 100.000 tonnellate ed un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro.

Dallo scorso anno, malgrado la crisi pandemica, il crescente aumento della domanda dell’Europa ha indotto l’esportazione anche di albicocche fresche, specie in Germania, varietà Hacihaliloglu, che costa 4,5 lire turche (0,59 euro) al chilo, a fronte di altre varietà da 5 a 6 lire turche (da 0,65 a 0,78 euro).

La diga di Ataturk

La produzione di albicocche si estende nella vasta piana fertile intorno al lago Ataturk Dam, considerato il terzo serbatoio più grande della Turchia, con un’estensione pazzesca di 817 chilometri quadrati che lo rende più simile ad un mare interno.

Alle spalle del lago, c’è la diga di Ataturk, in onore del fondatore della Repubblica di Turchia, inizialmente chiamata Karababa Dam, la quinta più grande al mondo con una lunghezza di 1.820 metri e un’altezza di 184 metri.

Fulcro del Southeastern Anatolia Project (GAP), la diga è davvero impressionante per le sue dimensioni ed ha richiesto molti anni di costruzione per convogliare le acque dei fiumi Tigri ed Eufrate a generare energia ed irrigare l’acqua sulla piana arida dell’antica città di Harran oltre che su altri piani della regione.

Non solo albicocche

La Karakaya Dam, insieme a strutture a ridosso di fiumi e torrenti dell’area circostante, ha incrementato anche l’attività di produzione ittica in cattività di trote e salmoni.

Lo si capisce già dalla quantità di ristorantini che espongono la tabella balik (salmone) con menù dedicati, tavolini e sedie sotto gli alberi, sul ciglio dell’acqua, e, poco distanti, grandi vasche di allevamento.

La città di Malatya e la sua area hanno raggiunto le 2mila 500 tonnellate di produzione di trote e salmoni nel 2019 e circa 6mila lo scorso anno, con esportazioni in più di 10 Paesi, tra cui Russia, Giappone, Germania, Israele, Danimarca ed un profitto di quasi 2,5 milioni di euro solo dalla vendita del salmone.

Una grande risorsa economica non solo locale, ma per tutto il Paese, tant’è che sono stati previsti sostanziosi incentivi economici ai produttori che decidono di investire nell’allevamento di trote e salmoni.

In giro per Malatya

Malatya è una grande città dai valori e regole molto più rigide rispetto alle cosmopolite Istanbul, Bodrum e Marmaris. E’ opportuno, dunque, tenerlo bene a mente se si vuole permanere qualche giorno: uomini e donne hanno spazi separati e, per le donne, l’abbigliamento dev’essere molto composto, l’atteggiamento riservato e discreto e se si è in coppia, ricordarsi di portare con sé il certificato di matrimonio, pena l’assegnazione in hotel di due stanze separate.

Fatta questa necessaria premessa, la città è un bizzarro mix tra moderno, antico e fatiscente e la gente del posto è semplice ma autentica, molto rispettosa e cordiale, sempre disponibile ad aiutare (malgrado solo pochi parlino un po’ di inglese) ed ad offrire una tazza di çay, il buonissimo the turco.

Cuore della città è il mercato, tripudio di spezie, frutta secca e fresca, verdura, carni, uova, animali vivi, attorno cui ruotano varie botteghe artigiane, di gioielli in filigrana d’argento, di serramenti dei cavalli, di manufatti in pelle, di oggetti di rame.

Ovunque, le albicocche: ce ne sono di tutti i tipi tra fresche (se ci si trova nel periodo di raccolta, tra giugno ed inizi di luglio) e disidratate, dai colori diversi: arancio vivace per quelle cotte nei forni ed, invece, marroncino per quelle naturalmente essiccate all’aria aperta ed al sole, per me, le migliori .

Il sapore è di una suadenza incredibile, che ricorda certi vini passiti secchi, dalla lunghissima persistenza aromatica. Compratene in quantità, ve li confezioneranno sotto vuoto: sarà una gioia, poi, consolarsi a casa, ritrovandone, ad ogni morso, tutta la bontà!

Al centro della Storia

A questo punto, mi chiederete perchè mai un turista dovrebbe arrivare fino qui, pur amando, come me, le albicocche? Perchè la piana di Malatya custodisce anche tesori naturali, città storiche e siti archeologici tra i più affascinanti ed importanti non solo della Turchia ma dell’umanità, come Göbekli Tepe, considerata la Stonehenge dell’Asia, https://www.turismodelgusto.com/tuttotravel/gobekli-tepe-megaliti-turchia/, Şanliurfa, l’antica Edessa, conosciuta anche come la “città dei profeti”, tra le città più suggestive del sud-est dell’Anatolia https://www.turismodelgusto.com/il-gusto-degli-eventi/arte-e-cultura/sanliurfa-culla-della-civilta-tra-storia-leggende-ed-una-cucina-ricca-di-sapori/, Harran, https://issuu.com/asa-magazine/docs/asa11/112 , i magnifici mosaici di Zeugma a GaziAntep, sulla riva destra del mitico fiume Eufrate e la montagna sacra Nemrut Dağı, con le statue giganti degli dei e di Antiochus I Theos (il “re Dio”)…

Essere in Mesopotamia, con l’Eufrate che scorre “ai tuoi piedi”, ha un fascino esclusivo e fa la differenza: qui si respira la Storia!

Carmen Guerriero