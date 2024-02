Le piscine naturali di Gran Canaria, tesori senza età

La costa di Gran Canaria è ricca di luoghi tra la terra e il mare dove il tempo si ferma e dove le persone possono scoprire la vera dimensione dell’esistenza sull’isola circondate da sorprendenti forme di vita del litorale.

La profondità di una pozza è relativa. In ogni piscina naturale che si trova sulla costa di Gran Canaria c’è spazio per tutta la felicità del mondo. I bambini lo sanno bene. La costa dell’isola è piena di questi luoghi a metà strada tra la terra e il mare. Sono gli occhi cristallini dell’oceano e a Gran Canaria vi aspettano con il loro sguardo azzurro in quasi tutti i luoghi, affinché possiate dimenticare le ore che passano, immersi in pura felicità.

Il tempo si ferma ai bordi di queste piscine naturali. È come se volesse imitare i burgaos, le minuscole lumache di mare. Tuttavia, i bambini più piccoli non ci metteranno molto a capire che i burgaos si muovono davvero. Lentamente, con la pazienza di chi vive ai margini dell’infinito Atlantico. A volte, quando c’è un deposito di sabbia sul fondo della piscina, lasciano una scia sinuosa. È quella che alcuni chiamano “la danza del burgao“.

Ogni pozza è un piccolo parco a tema. Mamma e papà possono sistemarsi su una delle pietre vulcaniche modellate dal mare, mentre i bambini continuano a scoprire che a Gran Canaria le piscine naturali offrono sempre molto di più di quello che sembra a prima vista.

Per esempio, gli occhi di qualcuno che sembra essersi appena svegliato da un sonno profondo e che ti guardano curiosi dall’acqua. Sono i cabosos, pesci tozzi, comuni nelle lagune intertidali di Gran Canaria. Sembrano osservare tutto, compresi i paguri che si muovono e persino i gabbiani che volano sopra di noi.

Ci si unisce a loro e si gioca gettano sassi in mare. Forse hanno già imparato a scegliere le pietre più piatte e a lanciarle in modo che saltino sul mare. Il sole vi saluta e tinge la superficie della piscina naturale che avete scelto quel giorno, prima di giallo e poi di rosso. Perché le piscine naturali di Gran Canaria sono anche una tela su cui la magica luce dell’isola lascia il segno. Finisce la giornata, quella in cui voi e la vostra famiglia avete scoperto la vera profondità di una pozza di acqua di mare.

Qualche consiglio

Senza dubbio, la piscina naturale più particolare di Gran Canaria è il Charco de Los Espejos, vicino al faro di Sardina, nel nord dell’Isola. In un ambiente vulcanico e selvaggio, questo specchio d’acqua ci mostra un colore verde smeraldo molto intenso. Inoltre, l’azione naturale delle onde ci lascia immagini spettacolari con il faro come protagonista principale.

Un’altra delle migliori piscine della zona sono le piscine Roque Prieto, Ideali per fare un tuffo e lasciarsi stupire dal paesaggio.

Ma il nord di Gran Canaria è pieno di piscine naturali. Ecco un elenco di alcune che, se si ha tempo, meritano una visita: Los Charcones, il Charco San Lorenzo, il Charco de Los Cangrejos e Las Salinas di Agaete, quest’ultime senza dubbio le mie preferite, specie al tramonto.

La mia preferita, Las Salinas de Agaete

Come un attore che non vuole lasciare il palcoscenico, anche se la sua scena è finita, il sole sta lentamente lasciando Agaete, nel nord-ovest di Gran Canaria. Accanto ad essa, anche la Coda del Drago sta dando gli ultimi respiri del giorno, mentre le sue scogliere piramidali si ricoprono dell’oro e del bronzo del tramonto.

Proprio ora, in quel momento di confusione e magia tra il giorno che sta finendo e la notte che sta arrivando, il silenzio prevale nelle piscine naturali. L’oceano guarda in superficie attraverso questi occhi azzurri, piscine cristalline situate nel punto esatto in cui un giorno la lava ha raggiunto l’oceano dietro il cui orizzonte il sole sta per immergersi. Non c’era nessuno a contemplarlo, ma nell’incontro si creò un’enclave che avrebbe attirato tutti gli sguardi.

Prima del tramonto, un altro mare, in questo caso di persone, entrò nelle piscine, collegate da tubi vulcanici e protette dall’assalto delle onde da barriere sormontate da piloni simili a fortificazioni. Sono chiamate le piscine delle Salinas de Agaete, perché in effetti c’è stata una salina tra il XVII secolo e fino a quasi la metà del XX secolo.

Dopo il tramonto, quando ci si allontana, rimane un’eco di risate e di spuma, così come il sale appare quando il mare evapora.

Silvia Donatiello

Info: www.grancanaria.com