La creatività di Jacopo Chieppa a Sun Siyam Iru Veli, Maldive

Lo chef stellato del ristorante Equilibrio e della pizzeria Kilo, in provincia di Imperia, ha personalizzato il menu del Roma, ristorante di cucina mediterranea alle Maldive

Dal mare della Liguria a quello delle Maldive: lo Chef 1 Stella Michelin Jacopo Chieppa è stato ospite a Sun Siyam Iru Veli, una delle cinque strutture della catena alberghiera 100% maldiviana Sun Siyam Resorts, nell’ambito del programma Chef Residencies, ideato per impreziosire l’esperienza degli ospiti. Il gruppo ha anche un altro resort, Sun Siyam Pasikudah, in Sri Lanka.

Durante il suo soggiorno Jacopo Chieppa si è concentrato, in particolare, sul Ristorante Roma, che offre cucina mediterranea e include, naturalmente, diversi piatti della cucina italiana. Con la sua genialità creativa lo Chef ha arricchito il menù con nuove ricette, rivisitandone altre, fornendo preziosi consigli per perfezionare alcuni piatti della tradizione italiana, anche nella preparazione e nelle tecniche di cottura, coinvolgendo e motivando lo staff.

Virtuoso dei lievitati, Chieppa ha lavorato sulla panificazione e sulla pizza, preparando diversi tipi di pane e di grissini (anche senza glutine), così come sulla pasta fresca e su quella ripiena, sui risotti mantecati e sui dolci classici della ristorazione, impiegando con fantasia anche prodotti locali, come la crème brûlée al cocco con sorbetto di ananas, oppure aggiungendo un tocco di tradizione ligure, come il cremoso al basilico e il gelato di pinoli.

Tra i diversi nuovi piatti ora in menù al Roma, una parmigiana a base di una melanzana locale molto simile alla perlina, un uovo fritto a bassa temperatura e diversi tipi di tortellini e tagliatelle, con rivisitazioni della classica pasta alla carbonara e al ragù.

Chef Chieppa ha anche firmato due cene esclusive per gli ospiti del resort sulla terrazza affacciata sull’Oceano del Roma, deliziando i palati con alcuni dei piatti che lo hanno reso celebre: dal cappuccino di mare (salsa di peperoni arrostiti al miele, calamari e spuma di bagna cauda) al raviolo di zucca e spuma di feta con olio al lemograss, all’anguria alla brace con polpo impanato nel panko e rosolato, accompagnato da salsa bernese al lime e l’immancabile focaccia del contadino, la versione di Jacopo della tipica fugazza ligure.

Il programma Chef Residencies prevede, appunto, che gli chef preparino per gli ospiti i menù che li hanno resi celebri e apprezzati a livello mondiale. Un’iniziativa che mette in primo piano l’esperienza dei cuochi internazionali, sovente abbinata ai prodotti locali, con l’obiettivo di offrire un vision culinaria senza confini e sempre nell’ottica della sostenibilità, com’è nella filosofia di Sun Siyam Resorts.

Chef Jacopo Chieppa è al timone del suo ristorante Equilibrio a Dolcedo, in provincia di Imperia, inaugurato nel 2022. Prima di aprire il suo locale, faceva parte della brigata di cucina di Mauro Colagreco, chef del ristorante 3 stelle Michelin Mirazur, uno dei nomi più importanti dell’alta cucina internazionale. Oltre a Equilibrio, Jacopo Chieppa, da sempre un grande amante dei lievitati, ha aperto nel 2019 Kilo, pizzeria gourmet sul lungomare di Imperia. Dopo appena un anno dalla sua apertura, Equilibrio è entrato nella Guida Michelin e dopo appena due anni ha ottenuto la sua prima stella.

Sun Siyam Iru Veli

Situato nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto della capitale Malé, il Sun Siyam Iru Veli, 5*****, è un rifugio tropicale che offre 125 suite sulla spiaggia e sull’acqua, tutte dotate di piscina privata. Un paradiso per le coppie in luna di miele e per chi è in cerca di un’atmosfera rilassata e di un’esperienza maldiviana chic da vivere pieds nus. Il resort propone il piano Premium All-Inclusive Signature che include tante opportunità di ristorazione nei sei ristoranti e bar, spa, attività come snorkeling e diving, oltre a numerosi sport acquatici. Il ristorante principale ha un menu che cambia ogni giorno proponendo i sapori stagionali, mentre al Roma vengono serviti piatti mediterranei e Grouper Grill è specializzato in piatti di pesce e frutti di mare. La spa sull’acqua, una cantina di vini di fama mondiale, la romantica escursione su un banco di sabbia o un’esperienza di ristorazione e cinema sulla spiaggia sotto le stelle sono solo alcune delle tante indimenticabili esperienze disponibili al Sun Siyam Iru Veli. Nelle agenzia di viaggi italiane il resort è commercializzato in esclusiva da Idee per Viaggiare.

Sun Siyam Resorts

Dall’apertura del suo primo resort il portafoglio Sun Siyam Resorts è cresciuto fino a raggiungere oggi sei proprietà di lusso. La collezione comprende alle Maldive una proprietà a 4* superior (Sun Siyam Olhuveli, su tre isole di cui una, Romance Island, 5* adults only) e quattro resort 5 stelle (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). Ogni resort si trova in una location particolarmente suggestiva e offre un ricco programma di attività e di esperienze fuori e dentro l’acqua, oltre a una dining experience di altissimo livello, anche grazie a un programma Chef Residency con chef di fama internazionale. Di proprietà e gestiti dal Sun Siyam Group, società privata fondata nel 1990, i resort riflettono il leggendario calore dell’ospitalità maldiviana e del visionario fondatore e presidente del Gruppo, Ahmed Siyam Mohamed.

Info: www.sunsiyam.com

Redazione Centrale TdG