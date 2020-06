GRECIA …. arriviamo!

Finalmente, Grecia!

Da sempre, il Paese è la meta ambìta da ogni genere di viaggiatore, di appassionato e di turista curioso.

È il “Grand Tour” per antonomasia che regala emozioni intense tra gli infiniti tesori di arte, storia, tradizioni, nature diversissime, tanto nella cosiddetta Grecia continentale che nelle deliziose isole dell’Egeo, dove trovare piccoli eden nelle pieghe di alti rilievi ed impervie montagne innevate, nella scoperta di piccoli villaggi caratteristici, nell’opulente splendore dei siti archeologici, nel susseguirsi dei paesaggi mozzafiato e delle spiagge caraibiche, nella nota movida, nella cultura gastronomica ricca e variegata ed un’antichissima viticoltura, con vigneti a due passi dal mare, distesi sulle colline o all’ombra delle candide colonne di antichi templi.

A partire dal 1 ° luglio 2020, la Grecia aprirà al turismo internazionale e si potrà riprendere a viaggiare!

Il governo greco ha definito le modalità di accoglienza dei viaggiatori ed i controlli diagnostici necessari di sicurezza durante il soggiorno per l’ingresso nel Paese : tutti i viaggiatori dovranno completare il proprio PLF, Modulo di localizzazione Passeggeri (Passenger Location Form – PLF) almeno 48 ore prima di entrare nel Paese, fornendo informazioni dettagliate sul loro punto di partenza, sulla durata di eventuali precedenti soggiorni in altri paesi e sull’indirizzo ove intendono risiedere in Grecia.

Ferme tutte le disposizioni di norme igieniche previste (uso di mascherine e distanza fisica /contatto sociale), le procedure, a seconda che si arrivi in aereo, via mare o via terra, prevedono il passaggio obbligatorio presso un gate d’ingresso speciale in cui si trova il personale addetto allo screening che controlla il codice unico a risposta rapida (QR) che ciascun passeggero mostrerà sullo schermo del proprio cellulare o sulla stampa del modulo QR.

Al termine dei controlli, i passeggeri saranno indirizzati, a seconda del loro codice QR, verso l’area di screening o verso l’uscita (area di ritiro bagagli o controllo passaporti). Ai passeggeri sottoposti al test (tampone) per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, è fatto divieto di muoversi dall’indirizzo di destinazione finale indicato sul modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF), fino al quando non saranno disponibili i risultati dello screening. Al termine dello screening, i passeggeri potranno entrare nel Paese.

Autore & Credits

Carmen Guerriero

Credit Photo Carmen Guerriero