Gran Canaria come non l’hai mai ascoltata: il nuovo canale di travel podcast per scoprire l’isola

Hai mai pensato di esplorare una destinazione con le cuffie nelle orecchie e una voce che ti guida alla scoperta di luoghi, sapori e tradizioni? Gran Canaria lo ha fatto per te! L’Ente del Turismo ha scelto di raccontare l’isola in modo completamente nuovo: attraverso un canale dedicato su Loquis, la prima piattaforma di travel podcast geolocalizzati.

Viaggiare con la voce: perché i travel podcast?

Se il turismo sta cambiando, anche il modo di raccontare le destinazioni evolve. Oggi vogliamo esperienze immersive, che ci permettano di entrare in sintonia con i luoghi che visitiamo, e il turismo narrato sta diventando un trend sempre più forte. I travel podcast sono un modo perfetto per scoprire una destinazione prima della partenza, lasciarsi ispirare mentre si organizza il viaggio e, una volta sul posto, approfondire storia, cultura ed esperienze locali mentre si passeggia o si esplora.

Gran Canaria 100: un atlante sonoro per scoprire l’isola

Con 100 episodi dedicati, il canale Gran Canaria 100 – Esperienze da vivere ne La Isla, su Loquis, è un vero e proprio atlante sonoro che accompagna l’ascoltatore attraverso le meraviglie dell’isola. Ogni podcast è geolocalizzato, il che significa che lo si può ascoltare mentre si è sul posto, lasciandosi guidare dalla voce per scoprire il lato più autentico di Gran Canaria.

Cosa si trova nei podcast?

Le spiagge più belle, dalle dune di Maspalomas alle calette segrete, ma anche Parchi naturali e biodiversità, con racconti su flora, fauna e percorsi di trekking. Storia e cultura, tra musei, siti archeologici e tradizioni locali. Le Esperienze enogastronomiche, perché ogni viaggio passa anche per il palato, e per i più sportivi dagli sport nautici e le avventure outdoor al golf, il cicloturismo, e le escursioni in montagna. Per le famiglie tutti i parchi di attrazioni, le feste locali perché l’esperienza sia il più possibile immersiva.

Perché il podcast è perfetto per il viaggiatore di oggi?

I numeri parlano chiaro: sempre più viaggiatori cercano esperienze personalizzate e strumenti digitali per rendere il loro viaggio più autentico. Secondo le statistiche, oltre il 73% dei turisti è interessato a soggiornare in strutture eco-friendly e cerca attività sostenibili. I podcast rispondono perfettamente a questa esigenza: offrono informazioni dettagliate senza la necessità di stampare guide cartacee, permettono di esplorare con un impatto minimo e regalano un’esperienza più coinvolgente rispetto ai classici contenuti scritti.

Loquis: la piattaforma che sta cambiando il modo di viaggiare

Loquis è una delle più grandi piattaforme di travel podcast al mondo, con migliaia di contenuti disponibili in sette lingue. La sua innovativa tecnologia di geolocalizzazione permette agli utenti di ascoltare racconti e approfondimenti direttamente sul luogo in cui si trovano, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Basta passeggiare per una città, percorrere un sentiero di montagna o rilassarsi su una spiaggia per ricevere automaticamente informazioni storiche, curiosità locali, racconti culturali e suggerimenti gastronomici.

Questa forma di narrazione audio sta rivoluzionando il modo di scoprire le destinazioni, rendendo ogni spostamento un’opportunità di apprendimento e scoperta. Non servono mappe o guide cartacee, né ore di ricerche online: con Loquis, la destinazione prende vita attraverso le voci di esperti, storyteller e viaggiatori appassionati.

Ma Loquis non è solo un compagno di viaggio per i turisti: è uno strumento fondamentale anche per gli operatori del settore turistico, che possono integrare i travel podcast nella loro offerta per arricchire l’esperienza dei clienti. Agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, enti del turismo e strutture ricettive possono sfruttare questa piattaforma per offrire contenuti personalizzati e mirati, capaci di valorizzare le peculiarità di una destinazione e fidelizzare il pubblico con un racconto autentico e coinvolgente.

Grazie alla sua capacità di connettere persone, luoghi e storie, Loquis sta ridefinendo il concetto di viaggio, trasformandolo in un’esperienza più consapevole, emozionale e sostenibile.

Il turismo del futuro è esperienziale (e narrato!)

Gran Canaria ha scelto un modo innovativo per farsi conoscere dal pubblico italiano, che da anni dimostra un crescente interesse per l’isola. Solo nel 2024, oltre 140.000 italiani hanno visitato Gran Canaria, con un incremento del 25% rispetto al 2019. Ma l’obiettivo non è solo far crescere il numero di turisti, bensì offrire loro un’esperienza più autentica e consapevole.

Se stai pianificando un viaggio a Gran Canaria o se vuoi semplicemente lasciarti ispirare, non perdere l’occasione di ascoltare Gran Canaria 100 su Loquis. Il tuo prossimo viaggio inizia con una storia… e un paio di cuffie!

Info: https://www.loquis.com/it/channel/204812/Gran+Canaria+100

Silvia Donatiello