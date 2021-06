Fare canyoning a Gran Canaria

Forse non tutti lo sanno ma a Gran Canaria si può praticare il canyoning e il canyoning in secco tutto l’anno. Il canyoning è una delle attività più affascinanti tra gli sport d’avventura ed è ideale da fare in gruppo o con la famiglia, adatto a adulti e bambini. La natura di Gran Canaria offre itinerari unici e spettacolari per vivere un’esperienza indimenticabile durante le vacanze, basta avere spirito di avventura e tanta voglia di divertirsi.

Questo sport consiste nel discendere un burrone o un canyon seguendo il corso dell’acqua, dove si combinano diverse attività come: camminare, saltare, arrampicarsi, calarsi in corda doppia, sempre divertendosi!

Qualsiasi adulto o bambino può svolgere il canyoning in tutta sicurezza sempre se accompagnato da una guida specializzata. Durante l’attività viene sempre fornita l’attrezzatura necessaria: muta, casco, dispositivi di protezione individuale (imbracatura, moschettone e otto).

Con il canyoning si accede a luoghi insospettabili, bellissime foreste di Laurisilva, cascate, scivoli naturali ed è un’ottima opportunità di scoprire il lato più nascosto dell’isola.

Nonostante la morfologia dell’isola composta da grandi e scoscesi canyon, questa attività non si può praticare ovunque. Qui di seguito un paio di location ed itinerari ideali.

CANYON DI LOS CERNÍCALOS

Los Cernícalos è una delle gole più lussureggianti dell’isola e tra le poche con acqua tutto l’anno. Durante l’attività si visita la magica foresta di Laurisilva scoprendo piante autoctone e godendo della sua immensa biodiversità.

In questo burrone – ideale per i principianti – si effettuiamo un totale di 4 discese, la più grande è di circa 17 metri, oltre a 4 piccoli scivoli naturali. Tutto questo effettuando un percorso di meno di 2 km attraverso l’interno del bosco e con un dislivello complessivo di circa 430 metri.

La discesa del burrone dura circa 2-3 ore, ma per arrivare all’inizio del percorso ci si impiega un paio d’ore in più.

Prima di iniziare è necessario indossare la muta e l’attrezzatura da discesa. Dopo pochi minuti a piedi iniziano i primi scivoli naturali nell’acqua, si parte quindi con la prima semplice discesa dove si imparano le tecniche base.

Fatto ciò, si continua a camminare fino ad incontrare lo scivolo naturale più lungo e anche il più divertente.

Seguendo il corso dell’acqua, si prosegue fino a raggiungere il secondo punto di calata, che è la discesa più lunga, di circa 17 m di altezza. Qui ci si mette alla prova, superando le paure e godendosi l’adrenalina di questa grande esperienza.

Dopo essere avanzati per qualche minuto, si raggiunge un’altra gola in cui scendere, assicurandosi su un albero che si trova vicino al letto del fiume.

Dopodiché, si continua a camminare per alcuni minuti fino a raggiungere l’ultimo punto di calata, che è il più scivoloso.

Alla fine di quest’ultima discesa è necessario un break per recuperare le energie, mangiare e bere qualcosa e scattare qualche foto. Si ritorna lungo un piccolo sentiero circondato da una bella vegetazione, che riporta in salita al punto di partenza.

CANYON DI LA MANTA

Meglio conosciuto come il Barranco de Los Azulejos, ha innumerevoli salti verso pozze naturali di acque cristalline che possono essere fatti da diverse altezze.

Questo burrone situato nel comune di Mogán, sul versante sudoccidentale dell’isola, è uno dei più popolari grazie alla formazione delle diverse pozze naturali e alle sue incredibili viste sulla colorata “Montagna di Los Azulejos” e sul Barranco di Veneguera.

Il Canyon di La Manta ha almeno 5 discese in corda doppia e una moltitudine di salti nelle pozze. Un breve percorso di 400 metri e un grande dislivello di 430 metri rendono questa attività un’esperienza indimenticabile e adatta a persone con un livello da principiante. E per i più temerari, l’attività può essere completata con un’incredibile calata in corda doppia da circa 50 metri di altezza.

La discesa del burrone dura circa 3-4 ore, a cui aggiungere altre due ore circa per il percorso per raggiungerlo. Data la sua ubicazione, nell’assolato sud dell’isola, questo percorso può essere fatto solo per poche settimane dopo la stagione delle piogge.

Il percorso inizia su un sentiero in salita molto arido, della durata di circa 45 minuti, con una splendida panoramica sulla montagna conosciuta come “Los Azulejos” per i suoi incredibili toni di azzurro e verde turchese.

Una volta in cima al burrone, si indossano le mute e l’attrezzatura da discesa. Il percorso di questo canyon è formato da varie pozze, dove si può scendere in corda doppia o saltando in acqua, da diverse altezze. Alcune pozze possono essere anche fatte a metà e poi usare uno scivolo naturale. In totale ci sono cinque punti di discesa che terminano nell’ultima pozza, quasi una piscina naturale dove rilassarsi e godersi la natura.

Per concludere, e solo per i più temerari, si può terminare la discesa con una calata secca di circa 50 metri di altezza dove la scarica di adrenalina è incontenibile.

Sull’isola ci sono agenzie specializzate in questo sport che vantano personale altamente qualificato come Climbo ed è sempre meglio affidarsi a loro per farsi consigliare, secondo il periodo dell’anno e il livello dei partecipanti, il percorso più adeguato.

Silvia Donatiello – Immagini Climbo