Almeno una volta nella vita bisogna proprio visitare Bruges, piccolo gioiello di arte medievale, capoluogo delle bruges-Rozenhoedkaai-sera, le Fiandre occidentali, una delle tre regioni del Belgio racchiusa tra il Mare del Nord ed i Paesi Bassi. Una bellezza che accende i sensi e ruba il cuore, restandovi impresso per sempre.

A meno di due ore di comodo viaggio in treno dalla capitale Bruxelles, l’arrivo in stazione a Bruges regala quasi subito scorci di incomparabile romanticismo, come il Minnewaterpark

ribattezzato Lago dell’amore, antico attracco di mercantili carichi di lana, seta, vino e spezie provenienti da tutto il mondo, immerso in un parco lussureggiante di flora e fauna, con viste incantevoli sulla città. Una leggenda narra di un amore tragico tra due giovani Minna e Stromberg, per cui si crede, di converso, che la coppia che attraversa insieme il ponte settecentesco che lo sovrasta possa assicurarsi eterno amore!

Alla fine del parco, un austero portale segna l’accesso al Begijnhof

detto anche beghinaggio, Ten Wijngaarde, un complesso quadrangolare di casette bianche di inizio V, XVII e XVIII secolo, affacciato su un piccolo parco, dai lunghi filari di alberi e di fiori, narcisi e tulipani che in primavera accendono di colori.

Creato nel 1245 da Margherita di Costantinopoli, contessa di Fiandra, il Begijnhof fino agli anni Trenta del secolo scorso è stato abitato dalle beghine, donne laiche, vedove soprattutto, che si ritiravano qui per vivere insieme in una di sorellanza laica e praticare le virtù della castità, della fede e del lavoro, pur mantenendo il controllo sul proprio patrimonio, cosa, invece, vietata alle donne più povere che potevano solo divenire suore. Divenuto, in seguito, un convento di suore benedettine, il complesso conserva quasi intatta la sua preziosa atmosfera mistica e di silenzio, che regala istanti di autentica serenità.

Attraverso vicoli acciottolati, case ed edifici tradizionali di legno e di mattoni rossi, ponticelli di pietra inarcati tra una sponda e l’altra dei rejen,

i canali che attraversano tutta la cittadina, si raggiunge il cuore storico della cittadina medievale, racchiusa nel perimetro della centralissima Sint-Salvatorskathedraall, la Cattedrale del San Salvatore insieme alla Onze-Lieve-Vrouwekerk, la Chiesa di Nostra Signora, considerata la seconda costruzione di mattoni più alta al mondo con 115 metri della torre, che custodisce molte opere d’arte tra cui la Madonna col Bambino in marmo di Carrara, unica opera realizzata in Belgio da Michelangelo nel 1504.

A pochi passi, Bonifaciusbrug,

il ponte di San Bonifacio è uno degli scorci più amati e fotografati della città, sia da terra che dall’acqua, con le barche che sfilano silenziose nel canale insieme ai cigni, simboli di Bruges, facendo scoprire tanti angoli bellissimi di questa splendida città, come Sint-Janshospitaal,

l’Ospedale, oggi museo, Saint John, fondato nel 1150, lungo la Mariastraat, la principale via della città, una delle più antiche istituzioni della salute in Europa.

Bruges, per il suo complesso sistema di canali che l’attraversa, è chiamata anche la Venezia del Nord ed uno dei modi per ammirarne tutta la bellezza è sicuramente in barca. Rozenhoedkaai, Quay del Rosario

è un famoso punto di partenza di molte gite in barca, forse il luogo più fotografato della città, per i bellissimi edifici come castelli che toccano l’acqua, tutti perfettamente mantenuti, il ponte e le banchine in legno perfettamente conservati e l’atmosfera quasi surreale che avvolge questo luogo, specie di sera, dove i canali Groenerei e Dijver si incontrano creando una scena romantica e affascinante.

Nel Medioevo Rozenhoedkaai era chiamato porto del sale, perché vi attraccavano le navi che commerciavano in sale, allora costoso come l’oro, indispensabile per conservare cibi ed insaporire le pietanze.

A meno di 5 minuti si apre il Grote Markt,

la grande Piazza del Mercato, cuore pulsante cittadino e luogo di ritrovo dei commercianti durante il Medioevo, oggi centro turistico di maggiore attrazione, con caffè, ristoranti e locali dalle tipiche case colorate coi tetti merlati e l’imponente Palazzo di Giustizia, con il Belfort,

la torre civica alta 83 metri dall’imponente architettura gotica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con un carillon formato da più di quaranta campane e 366 scalini del campanile, da cui si gode una vista spettacolare su tutta la città.

Qui, ogni anno, dal 22 novembre al 5 gennaio 2020 si svolge uno dei mercatini di Natale più famosi del Belgio, con bancarelle di Glühwein, il vino caldo speziato tipico dei Paesi nordici, simile al nostro vin brulè, di cioccolata calda, di giocattoli in legno, di gioielli fatti a mano, pelletteria, cappelli, sciarpe e cioccolatini di alta pasticceria, oltre a piste di pattinaggio e giostre per bambini.

Appena dietro il Markt, c’è il Burg,

una piazza quadrata, dove si affacciano altri importanti monumenti cittadini, tra cui il Palazzo Comunale (Municipio), il più antico palazzo pubblico del Belgio, uno dei massimi esempi dello stile gotico brabantino, dalla straordinaria facciata ricca di dettagli gotici e le finestre rosse di legno, in contrasto col colore scuro del tetto. Affianco, la piccola Basilica del Santo Sangue dalla facciata scura in stile gotico costellata di dettagli in oro, che custodisce il sacro frammento del tessuto utilizzato da Giuseppe d’Arimatea per asciugare il sangue di Cristo dopo la crocifissione.

Sulla Katelijnestraat/Mariastraat, la strada dove si concentrano 52 laboratori artigianali di cioccolato con negozio al pubblico,

si incontrano anche numerose botteghe di pizzi e ricami, testimoni della gloriosa storia culturale ed economica della città, dove l’arte del merletto è sempre stata una raffinatissima espressione fin dal Cinquecento, quando l’Imperatore Carlo V la impose a tutte le donne che vivevano in conventi e beghinaggi.

Una tecnica estremamente raffinata, anche per trame e disegni, realizzata ad ago ed a fuselli, o mista, che ha dato luogo a tanti punti caratteristici, come “Point de Gaze”, “Nido d’ape”, “Fond de rose”, “Punto di Fata” (fino a 700 fuselli), che, tra il 700 ed inizi Novecento, rese Bruges la capitale produttiva più importante d’Europa di pizzi e merletti, molto ricercati per impreziosire colli e maniche degli abiti di nobili e borghesi. Per fronteggiare l’alto numero di domande, si stima che nel 1775 lavorassero 100.000 merlettaie e vi fossero oltre 80 scuole che, ogni anno, formavano circa 2000 ricamatrici. Progressivamente, però, il settore ha perso peso, ma, nel 1970, per preservarne la memoria storica è stato creato il Kantcentrum, il Centro del merletto, che custodisce la storia e le opere delle Merlettaie delle Fiandre, con percorsi espositivi ed esperienziali.

Ma Bruges è giustamente famosa anche per la birra, specie trappista, così chiamata perché prodotta dai monaci trappisti. A Walplein,

una caratteristica piazzetta piena di ristorantini e locali, c’è la Brouwerij De Halve Maan,

la mezza luna, storico birrificio del 1856 della famiglia Maas, con un interessante museo che illustra i vari processi di produzione, vecchi e nuovi macchinari, malti e luppoli ed, a pian terreno, un negozio ed una brasserie, dove poter degustare la tipica birra cittadina Brugse Zot, biondo-dorata, prodotta anche nella variante scura, leggermente più forte e amaricante, Brugse Zot Dubbel, nome che evoca un antico soprannome degli abitanti di Bruges, Brugse Zotten, ovvero i matti di Bruges, secondo una leggenda medievale che fa risalire l’appellativo all’Imperatore Massimiliano I d’Asburgo.

Ma il miglior modo per scoprire Bruges è, per me, quello di lasciarsi condurre dai propri sensi, sulla scia golosa del profumo di biscotti e di cannella, il conforto di una tazza di profumato cioccolato fondente caldo, il candore dei cigni nei canali o nelle fontane, lo sfavillìo delle luci, l’emozione delle opere fiamminghe, il trambusto del vostro cuore al riverbero nell’acqua delle ombre dei pittoreschi edifici o lo spettacolo dei tetti rossi della città, con guglie ed alte torri stagliate nel cielo, come quella della cattedrale di St. Sauveur, la più antica chiesa in mattoni del Belgio. Emozioni.

Autore & Credits

Carmen Guerriero

Credit Photo Carmen Guerriero