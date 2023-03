Bora Bora, dove l’acqua è più blu

L’aereo galleggia monotono e silenzioso tra cielo e mare, in un sandwich d’azzurro senza confini apparenti

Così per ore e ore nel paesaggio che non cambia mai, migliaia di chilometri lontano dal mondo conosciuto e dalle sue stagioni. Quando si tuffa a cercare un approdo, la costa della California è a 6.500 km, Milano a 18.000, quasi agli antipodi.

Dopo 20 ore di volo l’aereo scende all’aeroporto di Papeete, epicentro di tutti i collegamenti tra le isole della Società, come in una lenta, esasperante zoomata, straordinariamente le macchie brune e verdi sul tavolato piatto dell’oceano diventano isole tonde inanellate di acqua chiara o, al contrario, anelli di terra intorno a minuscoli laghi.

O, ancora, creste di montagne come iceberg scuri, siamo in Polinesia francese. Se la Polinesia non ci fosse stata, la si sarebbe dovuta inventare dove collocare altrimenti il luogo deputato all’evasione, se non nel cuore di un oceano sconfinato? Che differenza c’è tra la Polinesia mitologica, quella del nostro immaginario collettivo a quella reale e contingente? Questo arcipelago sbriciolato nel nulla e lontano 11 fusi orari conserva ancora oggi (e nonostante tutto) scenari che incantano e ammaliano. Però non è più possibile contemplarlo senza tenere conto del “valore aggiunto” del nostro sguardo e dell’immagine mentale che ne abbiamo.

La Polinesia va vissuta con questa consapevolezza, è allora la luce che nella luce vivida del Pacifico, ogni isola, ogni ambiente umano e naturale, esprimerà un’emozione vera e non mistificata. L’isola di Bora Bora, sono in molti a considerarla “l’isola più bella dl mondo”. Il perché lo si capisce arrivando in aereo. Il volo da Papeete dura un’ora: scegliete i posti sulla destra e, dalle nuvole, comparirà la sagoma inconfondibile di Bora Bora, vista dall’aereo è indimenticabile: l’intenso color smeraldo della vegetazione contrasta con il blu e il turchese dell’immensa laguna chiusa dall’ovale bianco delle onde che si infrangono sulla barriera corallina. Tutto intorno, alcuni motu (isolette di sabbia coronate da palme di cocco). Ed è su un motu che l’aereo atterra: qui l’aeroporto (che fino al 1960 era l’unico di tutta la Polinesia francese) è stato costruito nel 1942 dagli americani impegnati nella Seconda guerra mondiale nel Pacifico.

I 6.000 sodati che componevano la guarnigione vanno considerati dei miracolati della guerra: lontani dai combattimenti, di stanza in un autentico paradiso terrestre, hanno lasciato il segno del loro passaggio negli occhi azzurri di alcune “vahinè”, le bellissime ragazze locali. Poche le attrazioni a terra: non perdete tempo a Vaitape, il villaggio capoluogo. L’isola, grande più o meno come Lipari, si gira in un attimo. Fermatevi al villaggio di Tipono, dal quale si gode il miglior panorama sulle montagne. Ammirate la spiaggia di Punta Martira, dove si affacciano i migliori alberghi dell’isola (tra questi il Bora Bora Sofitel Marara, fu aperto da Dino de Laurentiis per ospitare la troupe del film “Hurricane”).

L’unica esperienza straordinaria è quella di salire in jeep fino alle pendici del monte Pahia. Per arrivare in cima e godersi il panorama più bello sulla laguna occorre però continuare a piedi per circa tre ore. È più che comprensibile se rinunciate e decidete di godervi solo la laguna, il vero spettacolo di Bora Bora: ci vivono oltre 300 specie diverse di pesci, dai Trombetta dal corpo allungato della tonalità dell’acqua ai coloratissimi Picasso. Oltre, naturalmente, agli squali, squaletti piccoli, dalla pinna con la punta nera che all’interno della laguna, sono tranquilli come tonni, Ve ne renderete conto durate una delle escursioni organizzate da tutti i principali hotel: mentre sarete in acqua, con maschera e pinne un pescatore darà da mangiare a questi pescicani che, con il loro bel pezzo di carne in bocca, passeranno a pochi centimetri da voi.

Più emozionante ancora è l’incontro ravvicinato con le razze, che passano fino a sfiorarvi con le loro morbide ali. Il modo migliore per godere della laguna è quello di starsene sdraiati al sole sulla spiaggia di un motu: la sabbia qui ha il colore e la consistenza del talco, il mare riflessi blu unici. Il più bello è il Motu Tapu, diventato un po’ il simbolo della Polinesia. C’è ne sono comunque decine, tutti da sogno, come il grande Motu Toopua, l’isola sacra degli abitanti di Bora Bora.

