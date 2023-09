Bali: le spiagge degli dei

Secondo una leggenda indù vi trovarono rifugio gli dei in fuga da Giava, caduta in mano ai principi musulmani

Ancora oggi, in quest’isola persa fra e oltre 13.000 dell’arcipelago indonesiano, la gente convive con l’invisibile, con un mondo primordiale segnato dall’incessante lotta tra le forze soprannaturali del bene e quelle del male. Oggi è una delle mete più classiche del turismo internazionale, un paradiso della vacanza dove l’apertura al mondo occidentale, iniziata negli Anni Trenta, non ha mai compromesso l’originalità della tradizione locale, ricca di colore e di poesia. Bali, adagiata nell’arcipelago indonesiano, con un clima invidiabile durante tutto l’arco dell’anno, meta ambita da coloro che vogliono veramente trascorrere una vacanza diversa, è definita non a caso “isola degli dei”, per i suoi paesaggi naturali, le sterminate distese di vegetazione tropicale, gli innumerevoli approdi e le sue spiagge. Ma è anche “l’isola dei mille templi”, simbolo della cultura indù-balinese, teatro di cerimonie, feste religiose e preghiere. Ciò che colpisce sempre chi va alla scoperta di Bali è l’importanza eccezionale della religione, sia nella vita pubblica che in quella privata.

L’isola è infatti un mondo magico, popolato da dei, uomini e demoni: gli spiriti deificati siedono sulla cima dei vulcani, gli uomini vivono tra le montagne e il mare. Un simbolismo di colori identifica gli dei: il rosso per Brama, il bianco per Siva, il nero per Visnù; la cosmogonia balinese pone a sinistra i demoni, le forze negative che indeboliscono il potere dell’anima, e a destra gli dei, e forze positive. Rituali religiosi accompagnano naturalmente tutte le fasi della vita individuale e sociale: nascita, matrimonio, morte e cremazione, e si fondono con altre cerimonie particolari come per esempio la limatura dei denti incisivi all’epoca della pubertà e la purificazione riservata alle ragazze in età di marito. I templi più famosi sono: Besakih, il più antico e sacro dell’isola; Penulisan, il più alto, situato a 1750 m; Pura Goa Lawah, famoso per la ”caverna dei pipistrelli”; Pura Batukau, al centro dell’omonima foresta; Tana hot, il più suggestivo situato lungo la costa occidentale; Mengwi è invece il “tempio reale”, circondato da un fossato pieno d’acqua in cui si dice si immergano le divinità. Bali è mare: le sue spiagge, Sanur, Kuta e Nusa Dua, offrono un’incredibile ricettività turistica con i loro alberghi di lusso disseminati lungo la costa.

A Kuta, certamente la spiaggia più giovane e bohèmienne dell’isola, con alberghetti semplici e a buon mercato. Le spiagge possono essere raggiunte facilmente con i “bemo”, tipico mezzo di trasporto locale, traballanti furgoncini che fanno da taxi. A Kuta si può praticare il surf sulle onde dell’Oceano Indiano, mentre in fase di sviluppo è l’attività sub nella zona; Nusa Dua: c’è una barriera corallina che con l’la marea rende certamente affascinante l’immersione. La spiaggia di Sanur è meno bella, ma protetta da una barriera di scogli. Da non mancare anche una visita al villaggio di Benoa, con il suo importante mercato del pesce: caratteristici sono il ritorno dei pescherecci e i grandissimi allevamenti di tartarughe marine sulla spiaggia; interessante anche una gita a Nusa Penda, raggiungibile in battello da Sanur, o a Kusambe, villaggio di pescatori, dove si trovano i famosi nidi di rondine e tanti angoli che nascondono splendide spiagge. Bali è mare anche con le sue isole: quella di Serangan (detta isola delle tartarughe) si trova a sud di Sanur, ed è raggiungibile con una delle colorite imbarcazioni locali.

Per chi ama veramente la natura e il mare, il tratto tra Singaraja a Gilimanuk offe una costa molto frastagliata, con paesaggi splendidi e meravigliosi, una profonda baia che ospita il porto. Bali con le sue famose danze, considerate un’arte vera e propria, si basano su un repertorio che trae origine da antiche leggende e racconti epico-religiosi. Nella rappresentazione più famosa, il kenciak, detta “la danza delle scimmie”, vede impegnati centinai di danzatori, dove vengono rappresentati frammenti della leggenda nazionale, il “Ramayana”. Il barong, animae leggendario, è la testimonianza della lotta eterna tra bene e male. Il i gong invece e caratterizzato da una cadenza lenta, eseguita con infinita grazia. Tutte le sere, a Kuta, si tengono rappresentazioni di danza eseguite da troupe di professionisti. Bali è cultura, che sopravvive nei suoi villaggi: Ubud, centro famoso delle scuole di pittura naif; Celuk, centro della difficile arte orafa dove si creano raffinati monili in oro e argento.

Bali e divertimento: ci si può spostare benissimo in moto, bicicletta o auto, per una vacanza più personalizzata e avventurosa e per entrare più a stretto contatto con il modo di vita locale. Si può assistere a uno dei più caratteristici spettacoli folkloristici: il combattimento dei galli, che trae origine nelle credenze divinatorie, ma attualmente è diventato una forma molto diffuso di gioco d’azzardo. Si può vivere in allegria la vita notturna, in uno dei simpatici locali o ristoranti della zona di kuta, dove è possibile assaporare, a costi contenuti, piatti tipici della cucina locale, ricchi di spezie, ortaggi, carne fresca e pesce.

Infine, ci si può inoltre dedicare agli acquisti dei prodotti dell’artigianato locale, tra cui le famose stoffe batik, girovagando per il caratteristico mercatino notturno di Denpasar, aperto fino all’una di notte, vero paradiso per gli amanti della contrattazione. Si possono fare ottimi acquisti di sarong, maschere, quadri e splendidi monili in argento, anche nei piccoli mercati Sanur, Kuta, Mas e Klugkung.

Testo e foto di Jimmy Pessina