Alla scoperta dell’Arcipelago delle Galapagos

Un di viaggio tra tartarughe giganti, pinguini, iguane che popolano spiagge e paesaggi da sogno

Al largo della costa dell’Ecuador a circa mille chilometri si trova l’Arcipelago delle Galapagos, composto di quindici isole vulcaniche che constano di una flora e una fauna tra le più ricche ed incontaminate del mondo, nonostante i disastri provocati dalle petroliere. Un viaggio alle Galapagos rappresenta in tutti i sensi la vacanza che si fa una volta nella vita, un po’ per la distanza, si può impiegare fino a 35 ore per raggiungerle dall’Italia e un po’ per gli alti costi che la rendono una destinazione non proprio alla portata di tutti. Un viaggio in questo magico arcipelago è uno di quelli che si possono definire: “importanti”, soprattutto bisogna essere ben organizzati e preparati per vivere al meglio le meraviglie di questo lembo di terra nell’Oceano Pacifico. Covo di pirati, predoni, corsari e filibustieri, le isole sono state lo scenario di tantissime battaglie navali. L’arcipelago infatti è stato il nascondiglio di pirati inglesi che intercettavano i galeoni spagnoli diretti verso la madrepatria carichi di tesori. Le isole però rimangono famose per i loro paesaggi incontaminati dalla mano dell’uomo.

Dal 1959 è stato istituito il Parco nazionale delle Isole Galapagos, che comprende la quasi totalità dell’arcipelago; lo stesso oceano che lo circonda è stato dichiarato riserva marina nel 1986. Sono entrate a far parte dei siti UNESCO riconosciute “Patrimonio dell’umanità“ nel 1978, alle quali nel 2001 è stata aggiunta anche l’area della riserva marina. Le Isole Galapagos, sono famose in tutto il mondo per le loro tartarughe giganti oltre che per il celebre viaggio che il naturalista Charles Darwin, effettuò alla scoperta della loro incredibile ricchezza naturalistica. Oggi le Galapagos sono una meta turistica molto ambita da parte di viaggiatori provenienti da tutto il mondo che vogliono ammirare da vicino la natura incontaminata che le caratterizza e provare l’emozione di avvicinare le maestose tartarughe giganti. La quasi totalità del territorio è un parco nazionale ad accesso controllato – una misura assolutamente necessaria per preservare il fragile ecosistema dell’arcipelago – e per questo motivo non è possibile visitare le singole isole in autonomia, ma è necessario organizzare il proprio viaggio insieme agli operatori turistici locali, partecipando alle visite guidate che permettono di raggiungere facilmente ogni località.

Circa il 90 % del territorio è Parco Naturale: per accedervi occorre pagare una tassa ed essere accompagnati da una guida autorizzata esperta. L’interessante storia geologica, così come la ricchezza della flora e della fauna delle Galapagos sono state e continuano ad essere oggetto di ammirazione e di studio per numerosi viaggiatori, scienziati, ed amanti della natura.

Ancora oggi, gli scienziati si trovano di fronte al mistero di come questa grande diversità di specie abbia potuto svilupparsi in un luogo remoto come le Isole Galapagos. Molti degli animali che popolano questo territorio costituiscono specie endemiche dell’arcipelago, come le sei specie di tartarughe giganti o Galapagos; l‘iguana terrestre e l‘iguana marina (specie di rettili giganti). Tra i numerosi volatili che vivono in queste isole, si contano fino a 85 diverse specie di uccelli, quali sule, fenicotteri, cormorani e pinguini. Sono presenti anche un gran numero di leoni marini e un’ampia varietà di specie marine che popolano le acque. Le isole sono degli autentici paradisi terrestri, ognuna di loro si distingue per caratteristiche sempre diverse.

I meravigliosi ambienti offrono alla vista i paesaggi variopinti, spiagge bianche o rosse, con un mare dai colori che variano dal blu al verde. L’intero arcipelago è un’interessante meta di escursioni a contatto con la natura. Gli splendidi fondali sono il luogo ideale per praticare sport subacquei come il diving o lo snorkeling. La prima immagine che si materializza nella mente del viaggiatore quando sente nominare la parola Galapagos è quella, non a caso, di una tartaruga gigante, perché sull’ Isola di Santa Cruz le tartarughe ci sono per davvero, è la seconda Isola più grande ed anche quella da cui, dal piccolo porto di Puerto Ayora, partono le barche per le crociere tra le isole. Non c’è da stupirsi quindi che una delle prime escursioni sia alla scoperta di questo gigante buono, che qui è possibile vedere principalmente in due luoghi: il Centro di Ricerca Charles Darwin e la El Chato Giant Tortoise Reserve. Le altre due isole importanti sono: Isabela (Albemale): chiamata così in onore della regina Isabella di Castiglia, che finanziò il viaggio di Colombo. Con un’area di 4588 km² è l’isola più grande dell’arcipelago. Il suo punto più alto è la sommità del vulcano Wolf, con un’altitudine di 1707 metri sul livello del mare. La forma dell’isola è il risultato della fusione di sei grandi vulcani in un’unica terra emersa. Sull’isola abbondano i pinguini, i cormorani di terra, le iguane marine, le sule, i pellicani e i granchi. Alle falde e nelle caldere dei vulcani di Isabela si possono osservare le tartarughe giganti e le iguane di terra.

Tra le specie di uccelli si annoverano i fringuelli di Darwin, i falchi e le colombe. Degna di nota è anche la vegetazione delle zone a quote inferiori. Puerto Villamil, il terzo insediamento umano dell’arcipelago per popolazione si trova all’estremità sud-orientale dell’isola. L’Isola di Fernandina (Narborough): in onore di re Ferdinando II di Aragona, che finanziò il viaggio di Colombo. Fernandina ha un’area di 642 km² e un’altitudine massima di 1494 metri sul livello del mare. È l’isola più giovane e più occidentale dell’arcipelago. Punta Espinoza è una stretta lingue di terra sui cui blocchi di lava le iguane si riuniscono numerose. Anche su quest’isola vivono i cormorani di terra, i pinguini, i pellicani e i leoni marini. Ospita inoltre foreste di mangrovie e mostra sulla sua superficie numerose diverse colate laviche. Recentemente è considerato un patrimonio in pericolo: per l’eccessiva presenza di pescatori, che non rispettando le regole sulla pesca stanno prosciugando la fauna marittima in particolare tonno, molluschi e crostacei. Diversi studiosi e scienziati stanno studiando le modalità per intervenire su queste problematiche per evitare la moria delle specie animali autoctone: in particolare salvare gli squali, che muoiono a causa dello sharkfinning, cioè l’asportazione della pinna, le tartarughe, usate per produrre l’olio di tartaruga, e le iguane, decimate in seguito alla dispersione in acqua di combustibili dalle imbarcazioni.

Le regole da rispettare all’interno del Parco sono numerose, le principali: non disturbare gli animali né dar loro da mangiare, non prendere nulla che si trovi sul suolo delle isole (conchiglie, rami, animali o altro), non importare animali o piante, non deturpare il territorio, non pescare sulle imbarcazioni turistiche, non gettare immondizia per terra. Contro un turismo incontrollato i controlli sono rigorosi e le sanzioni salate, a volte c’è l’arresto, in compenso è possibile osservare gli animali a due metri di distanza.

Testo e foto di Jimmy Pessina