Agaete, la meraviglia atlantica che conquista il mondo

Agaete, l’ ONU Turismo l’ha premiata come Miglior Villaggio Turistico 2025

A nord-ovest di Gran Canaria, là dove l’Atlantico incontra antiche montagne vulcaniche e il paesaggio sembra modellato da mani sapienti, sorge Agaete, un luogo che affascina non solo chi lo visita, ma anche chi ha il compito di valutare le eccellenze del turismo internazionale. Non stupisce, infatti, che ONU Turismo abbia scelto questo piccolo comune canario come Miglior Villaggio Turistico 2025, il primo delle Isole Canarie a ottenere un riconoscimento così prestigioso.

Agaete incarna ciò che oggi significa turismo sostenibile: autenticità, biodiversità, identità culturale, gastronomia d’eccellenza, accoglienza reale e non costruita. È un mosaico di esperienze che si intrecciano con armonia rara: il blu profondo del mare, il verde della valle, il nero lavico delle colate antiche, il bianco delle case tradizionali, l’aroma del caffè e degli agrumi che si diffonde nell’aria.

È un luogo che, semplicemente, resta dentro.

Una valle che racconta sapori e tradizioni: il cuore verde di Agaete

Uno dei simboli più sorprendenti del comune è senza dubbio la Valle di Agaete, una conca fertile abbracciata da montagne imponenti. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente e ogni elemento del paesaggio racconta una storia che affonda le radici nella tradizione agricola dell’isola.

La valle ospita un tesoro unico nel suo genere: Finca La Laja, la celebre piantagione da cui nasce il Café de Agaete, l’unico caffè coltivato in Europa con metodi tradizionali. Le piante crescono accanto ad alberi di mango, avocado, arance e papaya, disegnando un giardino commestibile dove il Mediterraneo incontra i tropici.

Il caffè, morbido e profumato, viene spesso servito insieme ai vini della Bodega Los Berrazales, prodotti con vitigni autoctoni cresciuti su suoli vulcanici. Qui si degustano bianchi minerali, rossi eleganti e aromi che parlano di sole, di vento e di una terra antica.

Per i viaggiatori, la valle è una tappa imprescindibile: un luogo dove natura, agricoltura e gastronomia convivono senza forzature.

Il Maipés: il silenzio millenario del popolo canario

Appena ci si addentra nella valle, alle spalle di villaggio, una colata lavica nera accoglie uno dei siti archeologici più suggestivi delle Canarie: il Parco Archeologico del Maipés, una necropoli monumentale con oltre 800 tumuli funerari risalenti fino a 1.300 anni fa.

Qui, tra blocchi basaltici e forme geomorfiche create dal vulcano, si respira il passato del popolo canario, gli antichi abitanti dell’isola. La necropoli è un luogo di grande magnetismo: il contrasto tra il nero della lava, il cielo terso e il silenzio che avvolge il sito crea un’atmosfera solenne, carica di mistero.

Pochi luoghi raccontano la storia preispanica con tanta forza.

Tra mare e vento: le piscine naturali di Las Salinas e Puerto de Las Nieves

Spostandosi verso la costa, Agaete rivela un altro volto: quello marinaro, semplice e luminoso.

Puerto de Las Nieves, il borgo bianco e blu affacciato sull’oceano, è uno di quei posti dove il tempo sembra sciogliersi tra una passeggiata sul lungomare e un pranzo a base di pesce fresco.

Qui si respirano ancora le atmosfere di un villaggio di pescatori, con le barche tirate a secco e la sagoma del massiccio Faneque, il settimo più alto al mondo, che domina l’orizzonte.

Poco distante si trovano le iconiche piscine naturali di Las Salinas, tre vasche scavate nella roccia, frutto anch’esse di una colata vulcanica, che offrono un’esperienza balneare unica e sicura, con l’oceano che continua a infrangersi poco più in là, come un metronomo naturale. È il luogo perfetto per capire cosa significhi vivere il mare alle Canarie: senza frenesia, senza eccessi, con il ritmo lento delle maree.

Il volto culturale e spirituale di Agaete

Tra i simboli identitari del comune emergono la Ermita de Las Nieves, custode del celebre quadro fiammingo della Virgen de las Nieves, e l’incantevole Huerto de las Flores, un giardino storico che incanta artisti e viaggiatori da oltre due secoli.

Un labirinto botanico dove i profumi tropicali convivono con la tranquillità delle antiche famiglie che lo hanno curato.

Agaete è anche luogo di feste popolari, musica, papagüevos danzanti, tamburi e antiche tradizioni che riaffiorano ogni anno come una promessa mantenuta.

Paesaggi che cambiano l’anima: il Faneque, Guayedra e le montagne sacre

Per gli amanti della natura, Agaete è un paradiso verticale.

I sentieri che salgono verso Tamadaba, El Hornillo, El Sao o Lomo Manco regalano panorami senza eguali, tra boschi di pini canari, antichi terrazzamenti agricoli e pareti scoscese.

E poi c’è Guayedra, una delle spiagge più magnetiche dell’isola: la luce qui assume tonalità quasi soprannaturali, con le montagne che cambiano colore dal mattino al tramonto.

Un luogo che racconta l’energia primordiale dell’Atlantico e che rimane nel cuore come un ricordo indelebile.

Perché Agaete è davvero il Miglior Villaggio Turistico 2025

Il riconoscimento di ONU Turismo non è un premio simbolico, ma il risultato di un equilibrio perfetto tra: sostenibilità ambientale, identità culturale preservata, paesaggi straordinari, autentica vocazione gastronomica, turismo consapevole e rispettoso, qualità della vita e dell’accoglienza.a

Agaete è una poesia viva di Tomás Morales, un frammento dei colori luminosi di Pepe Dámaso, il ritmo dei remi che sfiorano l’oceano. È un volo che nasce all’alba, un tramonto che si accende di fronte al Teide. È un mosaico di luci e sfumature che ogni giorno si rinnova, regalando al viaggiatore la bellezza mutevole dell’Atlantico: è una meta da vivere.

E chi la visita lo capisce immediatamente.

Tra il nero delle lave, il verde della valle, il bianco delle case, il blu dell’oceano e il profumo del caffè che sale lieve nell’aria, Agaete restituisce qualcosa che poche destinazioni al mondo possono ancora offrire: la certezza di trovarsi in un luogo autentico.

Un luogo che cambia la prospettiva, riequilibra il respiro e insegna, silenziosamente, il valore della bellezza.

Info: www.grancanaria.com

Silvia Donatiello