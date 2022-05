Abu Dhabi riapre con una grandiosa offerta turistica

Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una destinazione internazionale di livello mondiale, all’avanguardia nel guidare l’innovazione nel settore turistico attraverso eventi e programmi globali e un’incredibile varietà di esperienze da vivere nell’Emirato, una vera fonte di ispirazione per tutti i viaggiatori. È un universo da scoprire al proprio ritmo: dall’ocra delle dune al turchese delle acque delle sue numerose isole, passando per grattacieli scintillanti, antiche oasi, parchi a tema, maestose mete culturali, paesaggi mozzafiato e una sorprendente natura selvaggia. In meno di 50 anni Abu Dhabi si è trasformata da poco più di un deserto abitato da tribù nomadi in una fiorente società del XXI secolo, ma rimanendo fortemente legata alla sua cultura e alle sue radici.

Cultura, storia e avventura convivono: dall’adrenalina di vivere sulla pista di Formula Uno, all’esperienza artistica e culturale del Louvre Abu Dhabi, passando per l’emozione di nuotare con gli squali all’Acquario Nazionale o di rilassarsi sulle splendide spiagge di Saadiyat Island. Il 2022 è un anno cruciale per Abu Dhabi, che continua ad ampliare la sua offerta con l’obiettivo di garantire all’emirato opportunità locali, regionali e commerciali e al contempo incrementare le numerose esperienze, diverse e accattivanti in termini di cultura, intrattenimento, natura e avventura, in modo da far pensare ad Abu Dhabi come a una destinazione per tutto l’anno, che non offre solo il sole invernale garantito, ma anche incredibili offerte estive, eventi e attrazioni accessibili a tutti.

Abu Dhabi è una destinazione sicura, affascinante e culturalmente ricca. Si sta assistendo in tutto il mondo a segnali di crescita positivi che indicano che i viaggiatori continueranno a tornare in numero crescente su più mercati e ci sono forti proiezioni a lungo termine anche sul futuro del turismo ad Abu Dhabi. Nel 2019 hanno accolto un totale di 11,35 milioni di visitatori e si prevede che questo numero crescerà significativamente fino a raggiungere ben 23 milioni entro il 2030. Inoltre, non c’è più bisogno di un test prima di volare nell’emirato se si è vaccinati e le restrizioni saranno ulteriormente allentate man mano che si uscirà dalla pandemia. Le regole e le restrizioni specifiche per l’ingresso sono disponibili su www.visitabudhabi.ae.

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo ha recentemente ampliato l’offerta per il tempo libero e l’intrattenimento di livello mondiale. Oltre alla presentazione della campagna estiva 2022, che propone Abu Dhabi come una destinazione per tutte le stagioni con attività impareggiabili, ha impostato una strategia di brand per posizionare Saadiyat Island come destinazione balneare, naturalistica e culturale leader. Si prevede che Saadiyat Island attirerà 4 milioni di visitatori nei musei, 825.000 pernottamenti, 15 milioni di visitatori nei negozi e contribuirà con 4,2 miliardi di euro di entrate turistiche dirette entro il 2025.

Con cinque lussuosi resort sul lungomare che comprendono i marchi globali Park Hyatt e St. Regis e i pionieri regionali Jumeirah, Rotana e Rixos, Saadiyat Island sarà la destinazione preferita dai viaggiatori più esigenti. I visitatori interessati alla sostenibilità, alla conservazione e al turismo responsabile possono sperimentarne il variegato ecosistema caratterizzato da una fauna protetta e da una vita marina che comprende tartarughe embricate in via di estinzione, delfini gobbi e tursiopi, la nativa gazzella araba e oltre 300 specie di uccelli. Saadiyat ospita inoltre tutto l’anno un programma di eventi e attività culturali, lifestyle, golf, benessere e culinarie, il tutto in un luogo unico e appartato.

Negli ultimi anni Abu Dhabi si è costruita una reputazione di livello mondiale per aver ospitato in modo sicuro eventi sportivi di alto profilo, come il Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi, l’HSBC Abu Dhabi Golf Championship, l’Indian Premier League, il triathlon mondiale ITU, i Campionati Mondiali FINA e i Campionati Mondiali T20 di Cricket.

Quest’anno Abu Dhabi sarà la prima città del Medio Oriente a ospitare le partite di pre-stagione della National Basketball Association (NBA), che si svolgeranno a ottobre.

Parlando di cultura, Saadiyat ospita il primo avamposto internazionale dell’iconico Museo del Louvre, mentre altri tre musei di livello mondiale saranno aperti nei prossimi anni: uno dei pezzi forti della collezione del nuovo museo di Storia Naturale sarà il famosissimo “Stan”, uno straordinario esemplare quasi completo di Tyrannosaurus rex lungo 39 piedi (11,7 metri), uno dei fossili meglio conservati e più studiati di questo iconico predatore del tardo Cretaceo.

E la prossima Abrahamic House, futuro faro globale per la tolleranza e la comprensione che intende catturare i valori condivisi tra ebraismo, cristianesimo e islam, attraverso tre edifici principali, tra cui una moschea, una chiesa e una sinagoga in un unico luogo, consoliderà l’isola come uno dei principali centri culturali del mondo.

Inoltre, non si può non pensare alla maestosa e affascinante Grande Moschea dello Sceicco Zayed. È una delle moschee più grandi del mondo, l’unica che simboleggia l’esclusiva interazione tra l’Islam e le altre culture. Alla sua progettazione hanno lavorato architetti britannici, italiani ed emiratini, traendo ispirazione per il design, fra gli altri paesi islamici, da zone della Turchia, del Marocco, del Pakistan e dell’Egitto. Il risultato finale è un’opera architettonica mozzafiato e sontuosa e può ospitare al suo interno fino a 55.000 fedeli e visitatori al giorno. Le sue 1.096 colonne incastonate con ametiste e diaspri, le 82 cupole in marmo bianco, le piscine riflettenti, i lampadari placcati oro con Swarovski, l’iconica sala di preghiera e il cortile dove spicca una delle principali opere d’arte in mosaico di marmo al mondo rendono questa moschea un luogo strepitoso da visitare e da immortalare con scatti fotografici. Inoltre, la Grande Moschea detiene anche il Guinness dei primati per il tappeto intessuto a mano più grande del mondo.

Abu Dhabi, con quasi 200 isole disseminate lungo la sua costa, ognuna con un’offerta diversa e unica da vivere, è un paradiso del sole tutto l’anno. Ha un clima subtropicale e arido. In generale, il cielo è azzurro e soleggiato e le temperature sono elevate per la maggior parte dell’anno, il che lo rende il luogo perfetto per sfuggire al freddo dell’inverno. Le temperature variano da un minimo di circa 12C (54F) in una notte d’inverno, a un massimo di circa 42C (108F) in un giorno d’estate. I mesi più freschi, da ottobre ad aprile, sono i più piacevoli da visitare, quando le temperature si aggirano intorno ai 24°C di giorno e ai 13°C di notte.

Anche per questo è il luogo ideale per le famiglie quest’estate, con una gamma diversificata di esperienze arricchenti che tutta la famiglia può vivere al proprio ritmo. La vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti non è solo centri commerciali enormi, auto sportive veloci e resort di lusso, ma è anche la sede di parchi a tema di livello mondiale, di un’incredibile cultura e patrimonio culturale ed offre esperienze all’insegna dell’avventura.

Ci saranno nuove offerte, tra cui l’Abu Dhabi Summer Pass, un pass unico che offre l’accesso alle principali attrazioni dell’Emirato con promozioni imbattibili che aprono le porte a esperienze, siti culturali e attrazioni turistiche che assicureranno l’intrattenimento per l’intera famiglia con un valore straordinario in una vasta gamma di attività.

L’Abu Dhabi Summer Pass darà ai viaggiatori l’accesso a:

TRE parchi tematici principali: Warner Bros. World Abu Dhabi; Ferrari World Abu Dhabi e Yas Waterworld Abu Dhabi

TUTTI i siti culturali tra cui Louvre Abu Dhabi, il maestoso palazzo presidenziale Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn (la più antica struttura di Abu Dhabi)

Trasporti GRATUITI tramite Yas Express e i servizi di autobus pubblici di Abu Dhabi.

Per maggiori informazioni sul DCT Abu Dhabi e sulla destinazione, visitate il sito tcaabudhabi.ae e visitabudhabi.ae

Paolo Alciati

Fonte: Uff. Stampa