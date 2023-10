Villa Crespi nella classifica dei migliori ristoranti fine dining del mondo di TripAdvisor

In quinta posizione, il ristorante tre stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio è l’unica insegna italiana nella top ten

Svelata la classifica mondiale dei migliori ristoranti di cucina raffinata secondo gli utenti di TripAdvisor, il più grande sito di viaggi della rete. Villa Crespi fa il proprio ingresso in quinta posizione, unico ristorante italiano nella top ten, e viene premiato con il Travellers’ Choice Best of the Best, riconoscimento che l’algoritmo del sito americano assegna analizzando milioni di recensioni e valutazioni da parte della community nell’arco di un anno.

I ristoranti che hanno ottenuto un volume elevato di recensioni e opinioni eccellenti, e offrono quindi un’esperienza gastronomica e di accoglienza di alto livello, entrano nella classifica.

“Ogni vincitore ha superato i nostri rigorosi standard di affidabilità e sicurezza” si legge sul portale. “Meno dell’1% degli 8 milioni di elenchi di TripAdvisor viene premiato come Best of the Best, a indicare il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi.”

Sempre secondo la classifica di TripAdvisor, Villa Crespi è al primo posto in Italia: entrambi i risultati riempiono di felicità e soddisfazione la famiglia Cannavacciuolo.

“Non potremmo essere più felici e grati nel condividere questa notizia straordinaria con tutti i nostri clienti e amici – commentano Antonino e Cinzia Cannavacciuolo – e vogliamo dedicare questo momento di gioia e gratitudine a ciascuno di voi. È grazie alla vostra fiducia, al vostro sostegno costante e al passaparola generoso che siamo stati riconosciuti con questo premio. Siete stati i nostri ambasciatori, diffondendo la bellezza e l’ospitalità di Villa Crespi nel mondo. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ogni piatto cucinato con passione, ogni dettaglio curato con amore, e ogni sorriso che abbiamo condiviso con voi rappresentano il cuore di Villa Crespi. Il vostro affetto ci ha ispirato a dare il massimo ogni giorno. Vogliamo ringraziare in particolare il nostro straordinario Team, che con dedizione e impegno ha reso possibile questo traguardo. Infine, un ringraziamento speciale va a ciascun ospite che ha scelto di trascorrere del tempo a Villa Crespi: siete la ragione per cui amiamo ciò che facciamo e ci impegniamo costantemente per offrirvi momenti indimenticabili. Questo premio è un tributo a voi tutti, un simbolo della vostra fiducia in noi e della vostra passione per la gastronomia e l’ospitalità. Continueremo a lavorare per superare le vostre aspettative e far sì che ogni visita si trasformi in un’esperienza straordinaria.”

Villa Crespi

È il 1999 quando Chef Antonino Cannavacciuolo e la futura moglie Cinzia Primatesta colgono la sfida che cambierà le loro vite: riportare in auge un’antica villa in stile moresco nell’incantevole borgo di Orta San Giulio, sul Lago d’Orta (Novara) trasformandola in relais con ristorante. La struttura, in effetti, è di quelle che invitano a sognare. Edificata nel 1879 e immersa nel verde di un parco secolare con vista panoramica sulle placide acque del lago, la villa è uno scrigno di meraviglie, che già dall’esterno evoca atmosfere da mille e una notte. Il suo committente, Cristoforo Benigno Crespi, desiderava infatti che l’edificio raccontasse attraverso la sua architettura il suo amore per il Medioriente, fissando per sempre la memoria dei suoi viaggi nelle cupole di archi intrecciati, nei marmi finemente ricamati, negli ori e negli intarsi arabeggianti che ne disegnano le sale.

Ed è proprio quell’atmosfera magica che Antonino e Cinzia sono riusciti a evocare e valorizzare grazie a un accurato intervento di ristrutturazione, in seguito al quale la villa ha aperto le proprie porte come esclusivo hotel cinque stelle lusso (dal 2012 nella famiglia Relais & Chateaux) con quattordici camere, di cui otto suite e una Wellness Suite, dove vivere una raffinata esperienza di benessere che abbraccia tutti i sensi.

Le eleganti sale della struttura ospitano, infatti, anche il ristorante tre Stelle Michelin (rispettivamente ottenute nel 2003, 2006 e 2022) regno dello Chef Cannavacciuolo, meta di pellegrinaggio per i gourmet di tutto il mondo.

Quello che si intraprende ai tavoli del ristorante Villa Crespi è un viaggio nel tempo e nello spazio. A essere raccontata è la storia dello Chef: i ricordi d’infanzia, i sapori di casa, suggestioni legate alla più genuina cucina partenopea che si definiscono e maturano nell’incontro con la tradizione gastronomica piemontese. Pochi ingredienti di eccellente qualità sono l’essenza di una cucina mediterraneo-creativa dall’estetica che rasenta l’arte, in elegante armonia con lo splendore delle sale. Ad affiancare Chef Cannavacciuolo, il Sous Chef Simone Corbo, il Restaurant Manager Massimo Raugi e una brigata di cucina di giovani talenti che ne seguono le orme con la medesima cura per l’ospite.

Redazione Centrale TdG