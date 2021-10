The World’s 50 Best Restaurants 2021: 4 italiani tra i migliori ristoranti

The World’s 50 Best Restaurants ha svelato oggi le prime 50 posizioni della classifica dei migliori ristoranti del mondo. Al primo posto il Noma di Copenaghen, in Danimarca, seguito dal Geranium (n.2), sempre a Copenaghen, e dal ristorante spagnolo Asador Etxebarri (n.3) di Atxondo. Sono 8 i ristoranti che entrano per la prima volta nella classifica 1-50 che vede rappresentati 26 Paesi da tutto il mondo.

Segnaliamo anche la presenza di quattro eccellenze italiane nella top 50 dei migliori ristoranti del mondo:

Debutta al n. 15 della classifica il Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia), guidato dallo chef Riccardo Camanini – vincendo l’Highest New Entry Award, sponsorizzato da Aspire Lifestyles

Al n. 18 il ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), con a capo lo chef Enrico Crippa

Alla posizione n. 26 il ristorante Le Calandre di Rubano (Padova), guidato dallo chef Massimiliano Alajmo

Infine, al n.29 della classifica il ristorante Reale di Castel di Sangro (Aquila), gestito dallo chef Niko Romito.

Redazione Centrale TdG