Cucina piemontese della tradizione in locale storico nel cuore della città.

È contemporaneamente il secondo ristorante e il secondo albergo più antico di Torino, dopo il Del Cambio di Piazza Carignano – del 1757 – e il Dogana Vecchia di Via Corte d’Appello, dei primi del ‘700.

Ma l’Albergo Ristorante San Giors già Ponte Dora, inaugurato nel 1815, di anni d’attività potrebbe averne molti di più poiché pare che questa storica locanda – che ospitò nelle sue stanze i Gonzaga e Galeazzo Visconti – esistesse fin dal 1481, ben prima della costruzione dell’attuale sede: la “Locanda di San Giorgio” era situata infatti all’inizio della Contrada dei Pellicciai, nella zona della Chiesa di San Pietro del Gallo, in corrispondenza dell’attuale Largo IV Marzo, proprio a pochi passi dall’Hotel Dogana Vecchia.

Nel 1886 per realizzare la diagonale che da piazza San Giovanni – la piazza del Duomo di Torino – porta in via Milano, in corrispondenza di via Corte d’Appello fu demolita una delle parti più antiche della città facendo scomparire così la Contrada del Cappel d’Oro, parte della Contrada delle Quattro Pietre, la piazzetta della Corona Grossa e parte delle contrade dei Pellicciai e dei Pasticcieri. Con la realizzazione di via IV Marzo, l’attività si trasferì a Borgo Dora, tra le vie del “Balon” (si pronuncia Balun), lo storico mercato torinese dell’antiquariato, andando a sostituirsi alla locanda “Ponte Dora” sotto la proprietà di Maria Salvetti. Successivamente, si trasformò in albergo-ristorante con una sopraelevazione dell’edificio realizzata nel 1904.

Da allora si sono succeduti diversi proprietari fino all’attuale, l’architetto Simona Vlaic, che ha rilevato l’intera struttura nell’estate del 2017 con la volontà di ripristinare l’antico fascino d’antan, dagli arredi alle atmosfere da salotto letterario, passando per i piatti tipici della tradizione piemontese, per fare nuovamente del San Giors uno dei protagonisti della ristorazione e dell’hotellerie sabauda.

Nel 2018 alcuni lavori di ristrutturazione nelle camere dell’albergo hanno permesso al San Giors di rinnovarsi senza perdere la propria anima ma donando nuova vita in una veste decisamente insolita – quella di un “Art Hotel” – combinando insieme caratteristiche antiche e moderne nelle tredici camere, tutte diverse, le quali ospitano opere di artisti locali e internazionali e consentono agli ospiti di vivere un’esperienza davvero unica: ciascuna camera non è un piccolo museo da visitare, ma è una coinvolgente immersione nel pensiero e nell’opera di ciascun artista, nella sua filosofia….cultura ed emozioni in ogni stanza! Sul sito sangiors.it è possibile trovare tutte le informazioni sugli artisti coinvolti e scoprire le diverse peculiarità di ogni singola camera.

Arte e storia si mescolano quindi in un luogo unico nel suo genere, che non ha mai smesso di affascinare per la sua semplicità, eleganza e cura dei particolari.

Nel 2013 ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento, entrando a far parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia che tutela i locali più antichi e prestigiosi d’Italia.

La passione di Simona Vlaic non riguarda solamente l’accoglienza ma anche e soprattutto la ristorazione con la conseguente volontà di valorizzare il San Giors per farlo diventare uno dei riferimenti della cucina piemontese di tradizione. Da qui la scelta di affidare allo chef Paolo Ribotto il compito di deliziare gli ospiti dello storico ristorante.

Cuoco giovane ma di grande esperienza, maturata in alberghi di alto livello e in ristoranti stellati del calibro del Dolce Stil Novo del patron Alfredo Russo a Venaria o da Andreina a Loreto dal grande Errico Recanati – mago delle braci e delle carni – o ancora nel ristorante gourmet Café Les Paillotes, sacro tempio del pesce in quel di Pescara, Ribotto ha grande abilità anche nella pasticceria ed ha nella cucina rispettosa della tradizione un suo punto di forza proponendo una selezione dei migliori piatti della cucina piemontese.

Tutti i piatti sono elaborati con prodotti freschi provenienti dal vicino mercato di piazza della Repubblica, la multietnica Porta Palazzo: dal classico vitello tonnato (ma alla maniera antica) alle saporite acciughe al verde, dai piccoli agnolotti del plin, rigorosamente fatti in casa, al cremoso risotto alla toma del “lait brusc” (antico formaggio della Valle di Lanzo del quale si tramanda un racconto che lo lega addirittura al passaggio di Annibale), dalla tradizionale bagna caôda al succulento brasato al vino rosso e agli innumerevoli e gustosi dolci tipici, dalla tremolante panna cotta al cioccolatoso bônet ma anche qualche felice innovazione come il sapido gelato al Blu del Moncenisio, crumble al cacao e composta di pere.

È uno dei pochi luoghi di Torino in cui si può gustare la straordinaria Finanziera alla piemontese, cucinata secondo i sacri crismi, con le animelle di vitello e la cervella, i filoni e il lacetto, i bargigli e le creste di gallo, il filetto e la noce, i fegatini e i prelibati funghi porcini o dove è ancora possibile lustrarsi gli occhi e appagare tutti i sensi con il saporito Bollito misto alla piemontese, con i classici tagli di carne, muscolo, testina, scaramella, lingua, brutto e buono, coda, gallina e cotechino con l’aggiunta del salam d’la turgia come piccola variante canavesana in omaggio al luogo natio di Ribotto, accompagnato dai tradizionali “bagnetti”: quello verde, agliato, e quello rosso, la classica “Rubra” dei nostri nonni, la cognà, a base di mosto d’uva e frutta autunnale, la mostarda di frutta candita, la salsa d’avije – la salsa delle api – a base di miele, noci e senape, il piccante cren o salsa di rafano, talmente pungente da far lacrimare, e la gustosa senape. Nel rispetto della tradizione, il bollito viene completato dai classici plin in brodo.

Su prenotazione lo chef prepara anche la Tofeja, zuppa tipica del Canavese a base di fagioli di Saluggia, cotenna, zampini e costine di maiale, che prende il nome dalla tipica pentola panciuta di terracotta fabbricata a Castellamonte, in cui viene cotta.

Non manca certo una buona selezione di vini, piemontesi soprattutto, ma con un occhio anche ad interessanti proposte nazionali e, cosa molto gradevole, ogni vino può essere servito anche al bicchiere.

Non un semplice ristorante, quindi, ma un fascinoso ambiente, caldo e accogliente, da osservare con grande attenzione e in cui in ogni angolo si respira storia, che regala sincera emozione quando si cammina con rispetto sul cigolante palchetto a tolda di nave, rattoppato qua e là per coprire l’usura del calpestio di migliaia e migliaia di scarpe nel corso dei lustri, un luogo da vivere piacevolmente nei momenti conviviali per riscoprire con golosa curiosità i gustosi saperi dell’autentica tradizione piemontese.

Albergo Ristorante San Giors

 Via Borgo Dora, 3/A – Torino

 sangiors.it

Autore & Credits

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo sale, alcune camere e food – Michela Ghio