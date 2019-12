Il Risotto Vialone Nano dello chef Davide Botta.

È questa la frase che ama ripetere Davide Botta, chef e titolare del ristorante L’Artigliere, “Jeunes Restaurateur d’Europe” nel 1997 e Stella Michelin nel 2003, inserito nello storico complesso di Villa Boschi a Isola della Scala (Vr).

Qui, il riso, prima che alimento, è cultura ed identità territoriale che ha fatto prosperare l’economia di questi luoghi, come testimonia l’antico mulino (la pila) del 1612 – ma ce ne sono tanti, dove fino a pochi decenni fa si pilava il riso, donde il nome.

La presenza delle risaie in questo territorio è attestata, in realtà, già nel 1500, quando grazie alla fertilità della piana veronese, ricca di risorgive, il riso, in particolare la speciale qualità Vialone Nano IGP, cui è dedicata anche una via turistica, la Strada del Riso Vialone Nano Veronese, trovò il proprio habitat naturale, dopo la declassazione nella Napoli del ‘400 a semplice “medicamento” per il mal di pancia (!).

Il Vialone Nano IGP è una speciale qualità di riso di qualità superiore e dalla tenuta di cottura perfetta, ideale per cucinare risotti impeccabili, tant’è che Isola della Scala, in provincia di Verona, è famosa per la storica Fiera del Riso, evento annuale che si svolge da oltre mezzo secolo e che richiama chef ed appassionati da tutta Italia.

I risotti da gustare al Ristorante L’Artigliere

Il menu di Davide Botta è un viaggio emozionale, una full immersion in svariate prelibatezze degustative, dall’antipasto al dolce, con una scelta tra 10 diversi risotti a base di riso vialone Nano, tra ricette tradizionali e quelle creative, come il Risotto Vialone Nano al radicchio veronese, Recioto rosso e gorgonzola, o il Risotto al mango, con Ombrina affumicata sesamo nero e limone, belli, armonici e luminosi da vedere, inebrianti di profumi ed ben equilibrati nei sapori, difficili da dimenticare, cui si aggiungono anche i dessert a base di riso, ad esempio la Sbrisolona con farina di riso o il gelato di riso.

Non c’è solo passione e talento nei piatti di Botta, ma una tecnica ben precisa che è protesa verso una cucina moderna in evoluzione, come ama egli stesso sottolineare.

Inoltre, valore aggiunto è anche l’utilizzo in cucina di riso coltivato e lavorato esclusivamente nelle risaie della struttura di Villa Boschi, a pochi chilometri dal ristorante, confezionato con il marchio La Pila di Villa Boschi ed acquistabile presso il ristorante l’Artigliere che oltre ad una splendida e super attrezzata cucina a vista e otto tavoli, aumenta la propria offerta di ospitalità con cinque belle camere al piano superiore, arredate con gusto e semplicità, affacciate sulla splendida campagna veronese.

Autore & Credits

Carmen Guerriero