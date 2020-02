Capperi che Pizza apre a Castellammare e raddoppia l’eccellenza.

Quella di Giuseppe Acciaio, imprenditore napoletano è quasi un’ossessione tra la continua ricerca e la selezione accurata di eccellenze gastronomiche, sia in Italia che all’estero, senza mai fermarsi e con la sana curiosità di chi ama scoprire prodotti Dop e Igp e Presidi Slow Food proporre ai clienti.

Dall’area del Vesuvio e coltivato sin dagli anni ’60 dalla Famiglia Acciaio con le gastronomie Lucullus, il progetto territoriale è approdato, nel 1980, a Pompei, con Giuseppe Acciaio ha fondato Gma Import Export Specialità, società leader nella distribuzione all’ingrosso di prodotti d’eccellenza nel settore “Food & Beverage”, come le conserve, con predilezione delle varietà quasi scomparse, come il pomodoro corbarino ed il pomodorino del piennolo, sia rosso che giallo, in salsa ed in acqua e sale, torzelle, riso Dop, sale presidio slow food, pasta Igp di Gragnano capperi di Salina, tonno ed alici di Cetara, la colatura di alici di Cetara, preziosa eccellenza campana apprezzata fin dall’antichità e che ha recentemente conquistato la denominazione IGP, friarielli del Vesuvio e fichi del Cilento.

Tipicità tutte prodotte in modo diretto dalla famiglia Acciaio, con i brand L’Orto di Lucullo ed I Sapori di Corbara, con cui è coltiva la qualità, grazie a squadre di contadini incoraggiati a seminare antiche cultivar nel rispetto della natura.

Molti i marchi registrati della Gma Import Export Specialità, dalla Pizzeria Gourmet al Pub Gourmet fino al franchising di pizzeria “Capperi…che Pizza!! – Pizza Gourmet”, con le prime tre sedi a Salerno, Milano e Lugano, con l’intento ambizioso di rappresentare non solo un ponte virtuale col mercato internazionale ed importanti produttori stranieri ma anche l’opportunità di formazione e gestione di attrezzature indispensabili all’ottimale utilizzo dei prodotti stessi, affidata, nel settore pizzeria gourmet, a Luigi Acciaio, Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet.

Il mese scorso, 18 Gennaio, dopo Milano e Salerno, è stata inaugurata la nuova sede di Castellammare di Stabia del brand Capperi Che Pizza – Castellammare! dell’esperto gastronomo Giuseppe Acciaio, in tandem con gli imprenditori Giovanni Longobardi e Mena Laezza, che hanno aderito al progetto green con claim Benessere del Cibo.

Vista mare e colori vivaci il locale è caratterizzato da un unico grande spazio che, in ogni particolare, dalle tovagliette biodegradabili al detersivo biologico, dall’albero di ulivo vero, al centro della sala alle lampade che alimentano la fotosintesi clorofilliana, richiama temi green della natura.

Uno spazio di 150 posti, tra il Dehors esterno e l’interno, fronte mare, tutto vetrato, con cucine a vista, arredi colorati ed allegri di ceramica artistica vietrese, come piatti e le mattonelle, a firma del design Giuseppe Bottiglieri e scaffali in legno naturale open space che ospitano prodotti ed eccellenze DOP, igp e Slow Food utilizzati nelle preparazioni proposte in carta che, su richiesta, è possibile anche acquistare solo dai clienti. Infatti, al di là degli scaffali, si trovano i locali del supermercato a marchio Coop, cui è possibile accedere anche dalla strada parallela interna, opposta all’ingresso della pizzeria sul lungomare. Una soluzione ingegnosa che si allinea alle tendenze e mode internazionali di altri noti brand gastronomici e mira ad offrire, in un’unica location, opportunità variegate per risparmiare tempo, per occasioni di svago e per far conoscere le eccellenze dei territori ed educare al consumo più consapevole e sano.

Nel nuovo locale di Castellammare ci sono due forni elettrici, a garanzia di prodotti genuini ben cotti con pizze con impasto realizzato con farine di tipo 1 e 2 da un team di professionisti di ben 5 pizzaioli, coordinato da Antonio De Martino, con la consulenza esterna del Maestro Luigi Acciaio e l’impianto brevettato A&T (impasto a mano assistito).

Ma le novità non si fermano qui. Infatti, la nuova sede di Castellammare si presenta con una variante in cucina, la sezione “Grill”, con proposta di carni selezionate in Europa, frollate e preparate al banco a vista e specifica cella di frollatura, ed un team di esperti di carne sia per la selezione, che per la cottura, oltre, in cucina lo chef Stefano Raia ed il pasticciere Domenico Colantuono e, alla brace, l’esperto di carni Gabriele Sorrentino.

In sala, il servizio ai tavoli è coordinato dal maitre Biagio Brunasso, con una squadra di 5 persone.

Una buona carta di vini e delle birre, curata dal Bier Sommelier Gilberto Acciaio e presentate al banco principale da Federico Longobardi, completano la proposta. Da segnalare “Spumante”, vino spumante Metodo Classico 100%, ottenuto da accurata selezione di uve Caprettone secondo i parametri dell’agricoltura biologica e realizzato da GMA S.r.L su ricordo di Giuseppe Acciaio del vino dei contadini che coltivavano le uve alle falde del Vesuvio, nell’antico territorio di Sylva Mala, all’interno del Parco Naturale del Vesuvio, uno spumante identitario, dal bel giallo brillante e lievi riflessi verdognoli, perlage fine, sentori floreali di ginestra, quella intensa tipica del Vesuvio e note minerali. Fresco e vivace, ha buona struttura e piacevole finale.

Con un’offerta così vasta e variegata Capperi…che Pizza! Pizzeria Gourmet con Grill si distingue per essere un luogo di incontro, dove la selezione degli ingredienti utilizzati e la cura dei dettagli aiutano a comunicare il territorio e ad un consumo consapevole e responsabile nei confronti del proprio corpo e dell’ambiente che ci circonda.

Capperi…che Pizza! Pizzeria Gourmet con Grill

 Castellammare di Stabia – Corso Garibaldi 116

 capperichepizza.com/

 castellammare@capperichepizza.com

 +39 0812782677

 capperichepizzacastellammare

 @capperichepizzacm

Autore & Credits

Carmen Guerriero

Credit Photo Carmen Guerriero