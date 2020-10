Domenica 11 ottobre ha inaugurato presso la bellissima e storica Villa Guazzo Candiani

la nuova location del ristorante “I due buoi“ di Alessandria.

Villa Guazzo Candiani è una meravigliosa villa i cui edifici storici risalgono al 1585, ubicata nel pittoresco borgo di Olivola nel cuore delle colline del Monferrato Patrimonio UNESCO. Gli edifici, ora appartenenti a Genagricola, erano di proprietà prima dei Marchesi del Monferrato e successivamente dei conti Candiani e Curioni Guazzi.

Si accede alla location, circondata da bellissimi vigneti, attraverso un vasto e curato giardino, abbellito da una grande fontana, nel quale è possibile accogliere circa 200 persone durante gli eventi.

Gli spazi dedicati al ristorante dai soffitti affrescati e dai pavimenti risalenti al periodo rinascimentale, sono costituiti da un salone principale che comunica con altre due ampie sale laterali, che nell’insieme consentono di avere una capienza di 130 coperti.

Adiacente ad uno dei saloni e con il piccolo ingresso rivolto verso il giardino troviamo la cappella privata dei Conti, oggi sconsacrata ed utilizzata per celebrare riti laici.

La fusione delle competenze organizzative di “Villa Guazzo Candiani” con la raffinata cucina de “I due Buoi” di Alessandria ha dato vita alla location perfetta per banchetti nuziali, feste, meeting aziendali e molto altro.

Cucina di alto livello dove la tradizione è rivisitata con creatività

“I due Buoi“, storico ristorante nato nel cuore di Alessandria nel 1741, offre una cucina di alto livello, utilizzando prodotti della tradizione culinaria dell’Italia e del Piemonte, grazie alla creatività del giovane chef Marco Molaro. Gli spazi storici della villa di Olivola consentono a “I due Buoi” di spostarsi in una dimora storica, per permettere ai propri commensali di sognare ad occhi aperti.

La brigata di cucina vede la preziosa collaborazione della pastry chef Sara Zanotto, mentre in sala ritroviamo il Metrê e sommelier Devis Castello che presenterà una carta dei vini ideale per far scoprire le piccole eccellenze dell’enologia italiana con particolare attenzione alle realtà locali.

Lo chef Marco Molaro, di origini friulane, cucina con essenzialità e rispetto per le materie prime e la stagionalità, con l’obiettivo di raccontare la tradizione enogastronomica del Piemonte con una vena creativa e contemporanea, trasformando ogni assaggio in un’esperienza unica con ricette equilibrate ed innovative.

Durante l’evento di inaugurazione, lo chef ha deliziato i nostri palati con piatti estremamente raffinati, concentrando con grande abilità i sapori delle ottime materie prime della tradizione piemontese e italiana.

I piccoli finger-food, capolavori di gusto hanno valorizzato ingredienti saporiti come il baccalà, le melanzane e le erbe locali.

Delicato e intrigante l’antipasto di Capesanta, ravanelli marinati nel barbera d’Asti con brodo di mais tostato.

Interessante la Battuta di Fassona con tuorlo affumicato, erba cipollina e latte al rafano.

Deliziosi i Plin della tradizione conditi con una leggera e squisita mousse al burro salato.

Innovativo il Risotto alla zucca, limone, crema di mandorla e salvia fritta.

Decisamente scenico ed equilibrato il dolce Brodo di cioccolato, gelato al rhum servito con nocciole e squisito croccante.

Infernot e cantine storiche

All’interno della villa è presente uno splendido Infernot risalente al Cinquecento, un ambiente caratteristico e unico, che si può trovare solo nel territorio delle colline del Monferrato Casalese.

Si tratta di una antica cantina sotterranea scavata nel tufo e anticamente utilizzata per custodire il vino imbottigliato, i formaggi e le conserve. Per accedervi si scende attraverso gradini irregolari, che rendono la visita ancor più affascinante, dove ad ogni passo l’aria diventa più fresca. All’interno dell’infernot la temperatura non va mai oltre i 22 – 24 ° C, e si mantiene costante sia in inverno sia in estate. Le bottiglie sono conservate in piccole nicchie scavate nel tufo.

Oggi è possibile visitarla ed organizzare piccoli concerti (grazie ad una sala dall’acustica perfetta), eventi e degustazioni.

Ospitalità

Presso Villa Guazzi è anche possibile soggiornare in una delle quattro raffinate camere da letto matrimoniali, dove anticamente riposavano i Marchesi del Monferrato, che sono situate al piano superiore, accanto ad una magnifica terrazza delle colazioni con vista sulle colline. Le stanze, dai soffitti affrescati e dai pavimenti che riportano lo stemma di famiglia, sono eleganti ed arredate con gusto.

Villa Guazzo Candiani

 Via Vittorio Veneto, 23 Olivola (Alessandria)

 villaguazzocandiani@gmail.com

 0131 51 71 05

Ristorante I Due Buoi

 marketing@iduebuoi.it

 iduebuoi.it

Autore & Credits

 Laura Norese

Credit Photo Barbara Ferrando, Laura Norese