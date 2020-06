Bricks Pop Tapas e Pizza: nuovo format all-day-dining

Da lunedì 22 giugno, dalle 8.00 alle 23.00 per sette giorni a settimana. Colazione, pranzo e cena. Brunch per i fine settimana e aperitivi con un nuovo formato!

Da un’intuizione di Carlo Ricatto e del suo staff nasce ALL DAY BRICKS, l’all-day-dining di Bricks Pop Tapas e Pizza, un format innovativo e agile che risponde con immediatezza ai nuovi bisogni dei clienti e alle mutate modalità di fruizione dei servizi di ristorazione.

Il progetto All Day Bricks

In questi ultimi tre mesi molte abitudini che caratterizzavano la nostra vita sono inevitabilmente cambiate e alcune sono state addirittura accantonate in attesa di tempi migliori, come la possibilità di andare a pranzo o a ceno nel nostro ristorante preferito.

Questa inaspettata restrizione ha rapidamente rivoluzionato il mondo dell’enogastronomia.

Con la fase due e la fase tre dell’emergenza Coronavirus però, sempre più persone sono ritornate e ritorneranno alla normalità, al lavoro, e dovranno consumare il pranzo fuori casa, così come, uscendo dall’ufficio, desidereranno prenotare la pizza e ritrarla al volo per poi gustarla insieme alla famiglia.

Carlo Ricatto con il suo staff ha intuito il cambiamento e ha deciso di puntare su un nuovo progetto: ALL DAY BRICKS.

Bricks Pop Tapas e Pizza ripensa la sua proposta e a partire dal 22 giugno 2020, punterà a far evolvere il concetto di ristorazione con un format che, in termini di orari, completezza, flessibilità dell’offerta e varietà di prodotti, metterà al centro del servizio le esigenze del cliente.

Questa rivoluzione è stata immaginata avendo ben chiaro un obiettivo: garantire il medesimo livello occupazionale. Anche in questo caso è stato raggiunto l’obiettivo, anzi è stata aggiunta una risorsa dedicata alle colazioni e al servizio di caffetteria.

Le novità più importanti riguarderanno le modalità di servizio e la filosofia gastronomica. I clienti non solo potranno accedere alle sale interne e al servizio di delivery ma anche ordinare e ritirare i prodotti all’esterno del Locale.

Simone Salerno, già partner del Bricks nel delivery durante il lockdown e ideatore del progetto benefico #aiutiomochiciaiuta, metterà a disposizione dei clienti del Bricks le sue prelibate monoporzioni e gli insoliti “dessert a stecco” preparati nei Laboratori di Chocolat, la pasticceria nata nel 2017 a Gassino Torinese.

Per chi non si accontentasse delle specialità del Bricks e delle delizie di Salerno, a completare questo “dream team gastronomico”, scenderà in campo anche Rudy Marangon, patron di AgriBiscotto, il forno artigianale di Pianezza, che fornirà il pane per i tramezzini e i panini per completare un’offerta in grado di soddisfare tutti i gusti e le preferenze.

Come funziona il nuovo formato

Colazione

Questo “parco divertimenti” gastronomico farà il suo esordio lunedì 22 giugno e l’orario d’apertura previsto andrà dalle 8.00 alle 23.00 per sette giorni a settimana.

Si parte con la colazione, dove l’offerta della caffetteria accompagnerà le brioches, i donut, le torte e la pasticceria, a queste si aggiunge la “Bakery Bricks” per la proposta salata.

Il caffè sarà il Lavazza Alteco qualità premium, dolce ed elegante, caratterizzato da aromi persistenti e rispettoso dell’ambiente grazie alla sua produzione biologica al 100%.

Fine settimana

Sabato e domenica invece, dalle 10 alle 14, ci si potrà sbizzarrire con il brunch, dolce e salato, che strizzerà l’occhio agli anni ’80…

Pranzo

A pranzo, sia in sala sia in asporto, la pizza sarà unicamente al padellino e affiancherà una vastissima offerta gastronomica.

Dalle poke salad alle insalatone in boule, dalle piadine preparate al momento da una specialista di grande esperienza ai Vaporini, i panini al vapore piastrati in padella farciti con ingredienti di altissima qualità, sino ai classici tramezzini… sì, esatto, proprio quelli nati a Torino nel 1926.

Per chi cercasse un business lunch bilanciato o uno spuntino ipocalorico, sarà possibile abbinare alle insalate i centrifugati dì frutta, preparati al momento, e le freschissime macedonie di frutta fresca. Tutti saranno soddisfatti, dai più golosi a quelli più attenti alla linea.

Aperitivo

Altra interessante novità è l’aperitivo: affidandosi ai consigli di Gregorio Cavallaro, sommelier e direttore del locale, si potranno accompagnare un calice di vino, una birra artigianale griffata Baladin e i classici miscelati tradizionali con una serie di golosissimi snack. Sì potrà scegliere tra le chips di Patatas Nana, naturali e genuine, sempre calde e fragranti come appena fritte grazie alla Nana_Lampada, i prodotti dell’AgriSalumeria Luiset e le specialità piemontesi di Pariani, come ad esempio l’inconfondibile frutta secca intera.

Cena

A cena torna protagonista la “pizza rotonda” al mattone che, oltre a poter essere ordinata al tavolo, sarà consegnata in delivery insieme ai dessert di Chocolat.

Dulcis in fundo, da Bricks si potranno gustare i conetti di pizza fritta, l’ultima creazione di Liviu Ceoflec – il maestro pizzaiolo – ripieni di ragù e squacquerone o di capocollo dell”‘AgriSalumeria Luiset” o ancora di stracciatella di latte vaccino, pomodorini secchi e pesto di basilico.

Per un acquisto più rapido ed efficiente tutti i prodotti, pur trattandosi di specialità artigianali, saranno sempre venduti a unità e non a peso.

Saranno accettati tutti i metodi di pagamento: carta di credito, Satispay, contanti, ma non i buoni pasto.

Il dehors resterà diposizione come appoggio per i clienti durante l’intero orario di servizio, offrendo, non solo a pranzo e a cena, la possibilità di consumare comodamente le specialità scelte da questo ricchissimo menù. Proprio il dehors ospiterà i gelati di Pepino, l’azienda del primo gelato su stecco al mondo, ricoperto di cioccolato.

Sostenibilità e Tecnologia

Il packaging utilizzato per le consegne e l’asporto, oltre a essere personalizzato, funzionale e attentamente pensato per la comodità di utilizzo del cliente, sarà ecosostenibile. Dopo aver consumato il pasto le confezioni potranno essere quasi tutte smaltite nel compostabile. Solo una minima parte sarà, esclusivamente per necessità igieniche, realizzata in plastica riciclata a basso impatto. Insomma, non ci si sporca le mani e si fa del bene all’ambiente!

Anche la tecnologia sarà protagonista. Oltre a un sito ad hoc in cui si potranno trovare tutte le informazioni e i menù aggiornati, sarà messa a disposizione dei clienti, a partire da fine giugno, un’app dedicata per poter effettuare ordini e pagamenti in semplicità e sicurezza. Resta ovviamente a disposizione, per i meno tecnologici, la possibilità di ordinare telefonicamente, anche per conservare il piacere di sentire la voce dei clienti e scambiare due chiacchiere!

Sviluppi futuri

È in fase di definizione la collaborazione con Wetaxi e il suo servizio di delivery.

Temporary Bricks: una selezionata dispensa che proporrà il meglio del territorio e non solo, sarà l’espressione della meravigliosa biodiversità agroalimentare del nostro paese a portata di mano dei clienti del Bricks. Gran parte dei prodotti utilizzati nelle preparazioni dei piatti saranno acquistabili sugli scaffali di questo shop interno.

Infine, per concludere, potrebbe nascere a breve una partnership con Acqua San Bernardo e la sua acqua in lattina, una nuova soluzione di packaging per l’acqua minerale, confezionata in una lattina di alluminio formato sleek. Una soluzione che risponde alla necessità di ridurre drasticamente l’uso della plastica ed è indirizzata ai consumatori più attenti.

Bricks Pop Tapas E Pizza

 Via S. Francesco da Paola, 46 | Torino

 da lunedì 22 giugno

 dalle 8.00 alle 23.00 per sette giorni a settimana

 brickstorino.net



