A Torino nasce il Plin di Vicciola

Sodalizio gourmet tra la Vicciola® della Macelleria Pino e la pasta fresca del Pastificio Bolognese Muzzarelli

La Macelleria Pino e il Pastificio Bolognese Muzzarelli di Torino, indiscusse eccellenze gastronomiche sul territorio e Maestri del Gusto di Torino e Provincia, si sono unite in un sodalizio gourmet in grado di soddisfare anche i gusti più esigenti realizzando un prodotto unico e di alta qualità: il Plin di Vicciola.

La Razza Bovina Piemontese allevata a Nocciole è l’assoluta protagonista del ripieno avvolto da una sfoglia di pasta fresca preparata dallo storico Pastificio Bolognese Muzzarelli, presente sulla scena torinese da oltre 70 anni e la cui produzione vanta ben oltre 90 tipi di paste fresche tra le ripiene e le non ripiene e che giornalmente rifornisce la ristorazione torinese, milanese e addirittura alcuni punti vendita in Francia, Inghilterra, Svizzera e Belgio.

La sfoglia dedicata al ripieno di Vicciola® è stata calibrata per avvolgere e valorizzare senza nascondere il sapore particolare di queste carni pregiate. La ricetta adottata per la cottura è stata messa a punto in stretta collaborazione e permette di assaporare le carni abbinate a delle verdure.

Il Plin di Vicciola è un elogio al Piemonte, l’incontro unico e speciale tra la pasta fresca tradizionale del Piemonte, i Plin, e la carne della Vicciola® nata dopo circa 20 anni di meticolose ricerche portate avanti con scrupolo e passione da Pino Puglisi, proprietario a Torino della macelleria che porta il suo nome. Il segreto della Vicciola® – definita una carne “elegante” e paragonata alla Ferrari della carne – sta nella sua alimentazione, brevettata sin dal 2014, che è composta esclusivamente da latte materno, nocciole, cereali, fave, crusca e fieno senza l’aggiunta di alcun tipo di mangime composto o integratore minerale solitamente utilizzato per aumentare la resa quantitativa. Le nocciole sono esclusivamente di origine italiana, di primissima qualità, integre, snocciolate, di calibro 13/15, senza traccia di rottame e macinate quotidianamente al momento del pasto per evitare ossidazioni.

Con la Vicciola®, la Macelleria Pino è la prima realtà privata in Italia ad avere ottenuto un Disciplinare per la tracciabilità e l’alimentazione dei bovini approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 2012. L’alimentazione stessa della Vicciola® ha ricevuto nel 2014 la concessione del Brevetto e oggi è la prima realtà di settore a Torino ad avere il Bollo CE.

Da questa unione non poteva che nascere un prodotto unico nel suo genere dal sapore ineguagliabile che si sposa perfettamente con un leggero sugo di arrosto sempre di Vicciola® (anch’esso realizzato dal Pastificio Bolognese Muzzarelli) o da un buon burro magari d’ alpeggio.

“Fin dall’inizio l’obiettivo – sottolinea Pino Puglisi titolare della Macelleria Pino – è stato quello di creare una carne rossa indiscutibilmente sana, magra e leggera che oggi vede la sua esaltazione anche con la pasta fresca prodotta dalla famiglia Muzzarelli che stimo e ringrazio. Sono certo che la professionalità e la passione che ci accomunano siano state le chiavi vincenti per giungere alla creazione di un prodotto di altissimo livello”.

“Collaborare con Pino Puglisi – sottolinea Cristina Muzzarelli del Pastificio Bolognese Muzzarelli – conosciuto come lo Stradivari della carne è per la nostra famiglia un grande onore. La carne di Vicciola® è una carne preziosa e delicata, che necessita molta attenzione e sensibilità nella lavorazione per non alterarne le caratteristiche. Pino Puglisi ha realizzato un prodotto unico al mondo che può essere gustato come un antipasto speciale, un secondo straordinario e, addirittura, un dolce inconsueto per le sue caratteristiche e il suo sapore nocciolato. Mancava il PRIMO PIATTO e io e Laura siamo felicissime di avere trovato il giusto equilibrio di sapori ed essere riuscite a racchiuderle in un piccolo plin: il risultato è un vero gioiello per chi ama il cibo”.

Il Plin di Vicciola può essere acquistato a Torino presso la Macelleria Pino in Via Cibrario, 53 e presso il Pastificio Bolognese Muzzarelli in Via San Secondo, 69 e può inoltre essere ordinato e spedito in tutta Italia contattando le rispettive aziende.

Per informazioni:

www.vicciola.it – www.pastificiobolognese.it

Redazione Centrale TdG