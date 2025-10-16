Un viaggio tra alambicchi, aranci e Andalusia: sulle tracce del Cardenal Mendoza

Un tour tra i profumi, i sapori e le storie di una terra magica, dall’effervescente Siviglia ai borghi bianchi, fino alle distillerie di Jerez, dove il brandy Cardenal Mendoza racconta tradizione e passione

L’Andalusia, regione meridionale della Spagna, è un mosaico di storia, tradizioni e paesaggi che rapisce i sensi, e dove un viaggio diventa un’immersione autentica in una cultura viva e profonda. Dalle distillerie di Jerez ai vicoli di Siviglia, ogni passo è un invito a scoprire i segreti di questa terra, a lasciarsi avvolgere dal profumo delle arance e a terminare la giornata con un brindisi al sapore unico del brandy Cardenal Mendoza.

Proprio per celebrare la cultura e i sapori locali, Rinaldi 1957, storico importatore e distributore nazionale di oltre 150 marchi italiani e internazionali di spirits e vini — tra cui il brandy Cardenal Mendoza — ha ideato un tour attraverso le quattro zone più caratteristiche dell’Andalusia, che si conclude a Jerez de la Frontera, città rinomata per la produzione del brandy.

Tesori culturali e gastronomici dell’Andalusia: Siviglia, Ronda, Arcos e Granada

Siviglia, con la sua imponente Giralda che unisce architettura moresca e rinascimentale, offre un’atmosfera vivace e piatti tipici come gazpacho, pescaíto frito, paella e tapas accompagnate dallo sherry locale. I borghi bianchi di Ronda e Arcos de la Frontera, arroccati su scogliere, incantano turisti e visitatori con panorami spettacolari, architettura tradizionale e specialità enogastronomiche come formaggi artigianali, la porra antequerana, una zuppa fredda simile al gazpacho, olio d’oliva di qualità e vini robusti. Granada, famosa per l’Alhambra, monumento di grande fascino mistico e artistico, propone una ricca tradizione culinaria con tapas, vini locali e piatti come il pisto, una sorta di ratatouille alla spagnola, e la tortilla del Sacromonte, specialità locale a base di interiora.

Jerez de la Frontera, la culla del brandy e di Cardenal Mendoza

Nel cuore dell’Andalusia sorge Jerez de la Frontera, rinomata nel mondo per i suoi vini sherry e, soprattutto, per il brandy spagnolo. Grazie al suggestivo clima secco, al terreno “albariza” e alla vicinanza dell’oceano Atlantico, Jerez è un ambiente ideale per la coltivazione della vite e la maturazione di distillati eccellenti. Qui prende vita il celebre metodo Solera, un sistema di invecchiamento a strati, in cui i brandy più giovani si mescolano progressivamente con quelli più vecchi, fino a ottenere una profondità e una rotondità uniche.

Questo è il processo produttivo di Cardenal Mendoza, brandy dai sentori di prugna, vaniglia e cacao, nato nel 1887 e ispirato alla figura influente del cardinale Pedro González de Mendoza. La Distilleria Romate, fondata nel 1781 da Juan Sánchez de la Torre, e casa produttrice di questo distillato unico, è una delle poche bodegas storiche rimaste indipendenti, gestita oggi dalla stessa famiglia che custodisce con orgoglio un sapere tramandato da generazioni.

“Camminando tra i diversi locali della distilleria si ha la sensazione di entrare in un luogo sacro e fermo nel tempo. L’aria sa di legno tostato, alcol e sherry. Le botti, disposte su più livelli secondo il metodo Solera, raccontano ciascuna una parte della storia del brandy. Non c’è produzione industriale: qui ogni passaggio è controllato a mano, con tempi lunghi e gesti precisi. Ogni travaso è un gesto preciso, che avviene nel silenzio delle navate. Il risultato è un distillato scuro con riflessi ambrati, profumo di frutta secca, spezie dolci e legni nobili.” afferma Davide Masi, Junior Brand Manager di Rinaldi 1957.

Arte e creatività si incontrano nella Elements Edition di Cardenal Mendoza

Ogni anno, durante la Golden Week, evento dedicato al Brandy de Jerez, Cardenal Mendoza celebra la creatività unendo la cultura del brandy all’arte. Da questo dialogo è nata la Elements Edition, un progetto collettivo che ha coinvolto importatori, bartender, distributori e appassionati di tutto il mondo, i quali hanno individuato i dodici elementi sensoriali rappresentativi dell’anima di Cardenal Mendoza, tra cui mogano, rovere, uvetta, prugna, noce, nocciola, cacao, caramello, miele, vaniglia, cannella e tabacco. Questi sono stati trasformati in arte visiva dall’illustratrice spagnola Carmen García Huerta, nota per il suo stile elegante e barocco. Il risultato è un packaging vibrante e multisfaccettato, simbolo della ricchezza aromatica e della personalità del brandy Cardenal Mendoza: un omaggio al tempo, alla creatività e alla bellezza di ogni sua goccia.

