Spirits&Colori anticipa la bella stagione al Beer & Food Attraction con novità assolute nello scenario dei distillati. La tre giorni riminese, dal 18 al 20 febbraio, si prospetta davvero curiosa e golosa, tra Tequila Rose, Rum Papa’s Pilar e Lucano 1894. In uno stand dal sapore di estate, al Pad. C 1 – Stand 167, le notti si tingono di rosa o dei colori ambrati della stagionatura in botti, ma anche dei profumi di componenti botaniche gestite da un’esperienza secolare e nuove interpretazioni. Una visita imperdibile, per chi vuole sperimentare il futuro del mondo spirits e farsi trovare preparato.

Un anticipo di estate con Spirits&Colori



Al Beer & Food Attraction, a Rimini dal 18 al 20 febbraio, Tequila Rose, Rum Papa’s Pilar, Lucano Amaro Zero e Giass Gin daranno un assaggio della bella stagione in un’ambientazione marinara tutta da gustare

Non è il surriscaldamento globale a far percepire anzitempo l’estate, ma lo stand di Spirits&Colori a Beer & Food Attraction, a Rimini dal 18 al 20 febbraio, al Pad. C 1 -Stand 167, dove un’ambientazione marinara, tra sedie a sdraio e calcioballilla, farà gustare in anteprima le etichette che animeranno le serate della bella stagione.

L’azienda di Reggio Emilia che rappresenta e cura il posizionamento di distillati di alta qualità, porta novità assolute nel panorama degli spirits e della mixology in Italia che sapranno entusiasmare un pubblico variegato e molto ampio, dai più giovani fino ai palati più esperti, senza trascurare proposte destinate a stupire senza distinzione di genere.

La notte si tinge di rosa, infatti, con una novità assoluta portata in Italia da Spirits&Colori: Tequila Rose, l’originale crema di fragole a base del famoso distillato. Una morbida crema rosa che riesce ad abbinare le fragole al Tequila, per un risultato esotico, inaspettato e delizioso, rappresentando il liquore a base di fragole più venduto al mondo. A stupire, però, non è solo il contenuto, ma anche una bottiglia davvero singolare, un “tubino nero”, ossia un vetro nero che tiene lontana la luce, per garantire la freschezza e il sapore, mentre le rose argentate richiamano il colore rosa dato dalle fragole che fanno risaltare questa bottiglia sullo scaffale o al bar. Non solo, perché a stupire è anche la modalità di servizio: quando questa deliziosa crema alle fragole è stata raffreddata alla perfezione, le rose sulla bottiglia passeranno dall’argento al caratteristico rosa, segnalando quindi la giusta temperatura per degustarla in bicchieri liscia, con ghiaccio oppure per miscelarla in cocktail decisamente instagrammabili.

Merita una visita allo stand un’etichetta altrettanto speciale per alzare i calici nel 125° della nascita di uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, Ernest Hemingway. Si parla infatti di Papa’s Pilar, il rum che rende omaggio alle avventure del grande autore e avventuriero, ma che vuole essere anche un’ispirazione per chi, gustandolo, vuole vivere la vita in pieno e non restare uno spettatore. Hemingway inventò un cocktail che porta il suo nome “Papa doble” o “Hemingway Special” e fu ispirazione di molti altri drink. Del resto, Papa’s Pilar Rum nasce dal reale coinvolgimento della famiglia Hemingway e un’azienda statunitense nata dalla passione del mastro distillatore Ron Call che ha 47 anni di esperienza in questo campo, settima generazione di una famiglia di distillatori (fin dal 1870) ancora oggi punto di riferimento in tutto il mondo. Ron Call è inoltre stato la mente dietro il successo di Jim Beam.

Come Hemingway si procurava le sue avventure, anche Ron Call seleziona a mano alcuni dei rum più ricercati da tutta la regione caraibica, in base alla loro età, carattere e profilo aromatico: Barbados, Repubblica Dominicana, Panama, Venezuela. C’è inoltre la Distilleria di Key West, seconda casa dello scrittore, ad arricchire ulteriormente il prodotto finale. I rum invecchiati in modo accurato vengono uniti ad arte attraverso l’antico sistema solera, in botti di Bourbon usate una volta, di vino Porto e di Sherry Oloroso.

Nasce così la duplice collezione che spazia dai Flagship Rum come il Blonde Rum di 7 anni, il Dark Rum di 24, il Rum 24 affinato in botti di Sherry o quello con finish di Rye 24, Limited Edition che richiama il Proibizionismo americano dove la distillazione prevedeva un’alta percentuale di segale. La Limited Annual Release completa la seconda collezione, caratterizzata dalle due referenze Legacy Edition 21 e 22 anni.

Non solo estero in questo anticipo di estate, ma anche la grande tradizione italiana con la collaborazione tra Spirits&Colori e Lucano 1894 per la distribuzione nel settore Ho.Re.Ca su tutto il territorio italiano di Lucano Amaro Zero e Giass Gin, le nuove etichette del portfolio Lucano 1894.

Lucano Amaro Zero, lanciato per la prima volta nel 2022, è una rivoluzionaria interpretazione senza alcool del celebre Amaro Lucano. Un prodotto unico in versione alcol free, pensato per rispondere alle esigenze di un consumatore che non vuole rinunciare al gusto unico dell’amaro, da consumare anche in quelle occasioni in cui non si può o non si vuole bere alcol.

Con la sua delicata tonalità aranciata, all’avvicinarsi al naso manifesta da subito la sua essenza mediterranea: i profumi di mirto, rosmarino e agrumi si fondono con eleganza alla nota di camomilla. Il risultato finale è un gusto intenso e amaricante, che ricorda le gradevoli note agrumate e floreali. È perfetto per essere gustato liscio freddo o con ghiaccio, oppure mixato per la creazione di cocktail e aperitivi analcolici freschi, realizzati con un pizzico di modernità.

Gin Giass è l’ultima recente acquisizione del Gruppo Lucano. Si tratta di un dry premium gin, realizzato con diciotto componenti botaniche e ingredienti naturali, senza l’aggiunta di nessun elemento artificiale. Il risultato è un prodotto aromatico, elegante e sorprendentemente versatile che può essere apprezzato da solo o in cocktail ricercati e assolutamente inediti. Un prodotto che stupisce per la sua reinterpretazione moderna del London Dry Gin. Un distillato dalle sfumature eclettiche e sorprendenti, con un finale netto e rinfrescante che lascia un’immediata sensazione di freschezza. La selezione delle erbe officinali utilizzate per la sua creazione è stata effettuata con estrema cura per raggiungere un equilibrio perfetto tra note floreali, fruttate e speziate.

La le principali componenti botaniche spiccano il ginepro, il coriandolo e l’angelica, unite a ingredienti naturali come la scorza d’arancia, i petali di rosa e di arancio, il finocchio, il cardamomo e la cassia. L’aggiunta di karkadè, cipero, menta, verbena citrus, melissa e timo dona una straordinaria esplosione di sapori e profumi, rendendo la degustazione un percorso sensoriale unico, ideale per coloro che cercano un’esperienza innovativa e di altissima qualità.

Partito da un liquore nato dalla più profonda tradizione locale, Gruppo Lucano rappresenta una delle più importanti realtà nazionali nella produzione e commercializzazione di spirits, che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della passione famigliare e della terra in cui è nato.

L’accordo di distribuzione esclusiva nazionale consente di portare queste due straordinarie creazioni, in purezza e in ambito mixology, a una vasta platea di barman e bartender da anni sensibili alle proposte del distributore emiliano, punto di riferimento grazie a un catalogo di prodotti in cui trovano posto solo realtà in cui si fondono originalità, artigianalità, innovazione, creatività e territorio.

Etichette originali e pregiate, quelle presentate da Spirits&Colori all’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze, nate per stupire e vivere momenti importanti attraverso diverse modalità di consumo e utilizzo.

Spirits&Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiali, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.

Spirits&Colori Srl

Via del Chionso, 14 – Reggio Emilia

www.spiritsecolori.it

