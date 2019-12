Settesoli, 20 anni Mandrarossa, vini vulcanici sull’Etna e “turismo sostenibile”

“Qualità, Sicilia e sostenibilità”, questi i tre punti della filosofia Mandrarossa, top brand dal 1999 dell’azienda vitivinicola Cantine Settesoli, cooperativa vitivinicola di Menfi, provincia di Agrigento. che vanta circa 2500 soci conferitori, circa 5mila famiglie, con 6.000 ettari di vigneti, localizzati su tre provincie e dieci comuni, ed una produzione complessiva di circa 20 milioni di bottiglie, ben il 40% dell’export siciliano di vino.

Cifre da capogiro, ma, soprattutto, standard qualitativi elevati per vini che sono riusciti, nel tempo, a coniugare tecnica, innovazione, ricerca e fedeltà assoluta al territorio d’origine, come “100% Siciliani, i Costadune di Mandrarossa”, vini monovarietali da vitigni siciliani: Grecanico, Grillo, Zibibbo Secco, Perricone Rosé, Frappato, Nero d’Avola; “I vini da suoli calcarei”, top gamma di Mandrarossa: Grecanico, Chardonnay, Bertolino Soprano, Cartagho, Terre del Sommacco ed “I Vini dell’estate”, vini di Mandrarossa più freschi ed intriganti: Calamossa, Chenin Blanc Brut, Urra di Mare, Fiano, Chardonnay, Cala Dei Tufi.



Tanti i progetti già realizzati, ultimi in ordine di tempo, i “Vini di Contrada”, due prestigiose etichette, Bertolino Soprano e Terre del Sommacco, sintesi della migliore combinazione tra varietale e terroir e, ancora, “Settesoli sostiene Selinunte”, progetto legato all’importante sito archeologico di Selinunte, che ha consentito, attraverso i ricavi della vendita di vino con apposito logo, di poter finanziare già i lavori di alcune aree.

Oggi Cantine Settesoli guarda al futuro ed anticipa i nuovi progetti del 2020: i Vini vulcanici, una Linea biologica e vegana per i mercati esteri ed un Marchio di sostenibilità che porterà Settesoli ad essere la prima cantina siciliana a produrre vini col marchio di sostenibilità.

La notizia arriva in un caldo pomeriggio in Pineta Molinari, a Menfi, durante l’informale intervista al dott. Giuseppe Bursi, da circa due anni alla presidenza di Cantine Settesoli, in occasione dell’ultima edizione 2019 del Mandrarossa Vineyard Tour, tradizionale appuntamento per la festa della vendemmia tra mare e vigne di Cantine Settesoli, che, ogni anno, coinvolge winelovers ed enoappassionati tra eventi gastronomici, degustazioni dei vini Mandrarossa e sport all’aria aperta.

Una storia di successo, soprattutto, ad opera “di un pugno di contadini coraggiosi che nel terremoto del Belìce avevano perso tutto”– ha raccontato Roberta Urso, P.R Settesoli – “e che nel ’58, decise di rimpiantare i vigneti. Nell’ottobre del 1965 la prima vendemmia”.

Oggi Settesoli festeggia i primi vent’anni di Mandrarossa, con tanti progetti in cantiere, come Vini vulcanici”, esplorazione di altri territori,sulle pendici dell’Etna, Comune di Linguaglossa, sul versante nord ovest del vulcano. Settesoli ha sottoscritto un contratto di affitto di una cantina con i suoi vigneti per sperimentare una produzione – limitata, al momento, a soli due vini su 3 ettari ed una produzione di circa 20 mila le bottiglie a denominazione Etna Doc con peculiarità e caratteri tipici dei suoli vulcanici, con uve Carricante per il bianco, annata 2017 e Nerello Mascalese per il rosso, dell’annata 2016. La prima produzione di vini vulcanici potrebbe già essere presentata al prossimo Vinitaly 2020.

Entro Dicembre di quest’anno, poi, sarà inaugurata una barricaia ed una sala degustazione completamente immersa nel paesaggio e con vista mare ed, inoltre, riproposta la prima etichetta della cooperativa, Feudo dei Fiori, bianco, blend di uve 50% Grecanico e 50% Chardonnay.

In cantiere anche i “Beach wines”, vini “da spiaggia”, leggeri, freschi ed a bassa gradazione, destinati in particolare ai giovani, come valida alternativa ai cocktails.

“Vogliano trovare una capacità nuova di valorizzare i nostri territori” – ha precisato il dott. Bursi. “C’è tanta strada da fare che impegna tutti noi a cercare di fare ciò che la Sicilia non è mai riuscita a fare veramente bene: valorizzare i suoi vini. Lo spirito è che “si può fare”, dovremo essere positivi, propositivi e Settesoli ha prospettive di crescita, attraverso il confronto e l’impegno di tutti”.

Il Mandrarossa Vineyard tour ha anche l’obiettivo di destagionalizzare il turismo. “Eventi come il Vineyard Tour sono utili a promuovere la terra, il vino ed il grande lavoro svolto dai moltissimi agricoltori che con mille difficoltà producono un prodotto di qualità’, ha, infine, sottolineato il dott. Giuseppe Bursi– “e dovrebbero svolgersi, forse, in diversi fine settimana per promuovere un turismo spalmato in periodi più ampi nel corso dell’anno. Non vendiamo solo vino, ma tutto il territorio per far conoscere una Sicilia ancora vergine, dove la sostenibilità ambientale fa la differenza”.

Una scommessa che coinvolge pubblico e privato, nel segno di un turismo sostenibile che guardi al futuro e garantisca, attraverso la promozione e valorizzazione, sviluppo economico durevole e miglioramento della qualità di vita di produttori ed abitanti.

Autore & Credits

Carmen Guerrero

Credit Photo Carmen Guerrero