La nuova piattaforma digitale del Rum Don Papa

La nuova campagna video “Sugarlandia is Calling” è la prima di una serie di contenuti digitali ispirati all’Isola di Sugarlandia, l’Isola di Negros, nelle Filippine dove nasce il Rum Don Papa.

“Questo lancio parla a una nuova generazione di consumatori: giovani, curiosi, con una indomabile voglia di tornare a viaggiare. Virtualmente ognuno può cominciare da Sugarlandia, in ogni momento, da dovunque si trovi. Questo è il bello. Don Papa sta preparando una serie di esperienze immersive ed eventi, realtà virtuale, trasferte di Bar che saranno distribuiti a livello globale. Tutto è stato progettato per regalare ai nostri consumatori un modo di esplorare la ricchezza di Sugarlandia” – dice Stephen Carroll, fondatore di Don Papa Rum.

Il primo video mostra la lussureggiante, fertile, selvaggia giungla che circonda il vulcano attivo dell’Isola: il Monte Kanlaon, un luogo in cui la canna da zucchero cresce rigogliosa. Guidato dai toni evocativi di una voce maschile, il nuovo contenuto mostra la bellezza del processo produttivo di Don Papa e lo spirito indipendente di un’Isola e dei suoi abitanti, un luogo in cui le cose non sono mai esattamente ciò che sembrano.

“Sugarlandia is Calling”, realizzata in partnership con l’agenzia sudafricana Workbench Agency, sarà presto disponibile sui siti web, su Youtube, Facebook e Instagram di Don Papa.

La versione in Italiano è già in anteprima sui social media Rinaldi 1957.

La nuova Edizione Limitata “Timeless Landscape”

Una bottiglia di Don Papa 7 anni, dal finale lungo e ben strutturato e dai suoi sentori di vaniglia, miele e frutta candita, impreziosita da una confezione edizione limitata – opera artistica vincitrice della Don Papa Art Competition 2020 – è la nuova edizione del famoso Rum delle Filippine.

L’opera vincente dell’artista filippino Geovanni Abing, è un’interpretazione della flora e della fauna lussureggianti trovate a Negros. Abing ha utilizzato una combinazione unica di acrilico su acciaio riflettente.

“Il mio lavoro mostra Sugarlandia come un luogo magico che pulsa di vita e che vola sopra un Mare di nuvole. Un posto che governa l’umanità” ha detto Abing. L’Isola di Negros, fonda la sua ricchezza non soltanto sui fertili campi di canna da zucchero, ma anche nella diversità delle sue piante e delle sue specie animali – la formula perfetta per ispirare grandi opere artistiche.

La Don Papa Art Competition, che da sempre è in partnership con la rinomata Art Fair filippina, è stata creata nel 2015 per dare voce e risalto agli artisti filippini e alle gallerie e musei che si trovano in tutto il Paese.

Rinaldi 1957

Rum Don Papa in Italia è venduto e distribuito esclusivamente da Rinaldi 1957.

 www.rinaldi.biz

 +39 051 42 17 828

 www.facebook.com/Rinaldi1957

 www.instagram.com/Rinaldi_1957

