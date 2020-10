Il Rhum J.M prodotto in occasione dei 225 anni di attività della famosa Maison di Cognac, premiato con l’Excellence Spirits Awards.

Il Rhum J.M Cask Finish Delamain è stato prodotto in occasione dei 225 anni di attività della Casa Delamain, storica produttrice di Cognac, in una serie limitata della gamma Cask Finish.

La scelta della distilleria J.M e della maison di Cognac è stata quella di far affinare il Rhum Vieux J.M del 2005 per 8 anni in botti di Bourbon a cui seguono 10 mesi in botti che hanno ospitato il Cognac Delamain.

Caratteristiche origanolettiche: di colore tra l’ambra e il mogano, al naso richiama la vaniglia, il Bourbon e il caramello sprigionando anche note di burro e datteri essiccati.

Al palato il cognac dona note fini ed eleganti e il legno regala grande morbidezza.

Excellence Spirits Awards

In occasione del Roma Bar Show, l’evento italiano interamente dedicato alla mixology e alla filiera del beverage, è stato istituito un premio per i prodotti presentati dai produttori e distributori del settore.

Al Rhum J.M Cognac Finish è stato assegnato il riconoscimento “Excellence Spirits Award” a conferma della sua qualità.

Il team del Roma Bar Show ha colto lo spirito di ricerca e di sviluppo che la piccola distilleria della Martinica dedica da sempre ai suoi eccellenti prodotti.

I Rhum J.M sono distribuiti in Italia da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa