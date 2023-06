Raasay distillery, l’eccellenza

The Isle of Raasay

Abitata da sole 161 persone, l’Isola di Raasay (“Isola dei Caprioli” in norreno) è situata al largo della costa occidentale della Scozia, nelle Ebridi Interne, a un breve viaggio in traghetto di 25 minuti da Sconser sull’isola di Skye. Quest’angolo del mondo è noto per la sua bellezza naturale mozzafiato, i paesaggi esagerati, la geologia impressionante e uno degli ecosistemi più incredibilmente diversi della Scozia. Radicata in secoli di distillazione illegale, l’isola di Raasay nelle Ebridi fornisce gli ingredienti per il perfetto dram.”

ll fiore all’occhiello di Isle of Raasay è il Whisky Single Malt, leggermente torbato con sentori di frutti rossi. Due spiriti dell’Isola di Raasay – uno torbato e l’altro no – maturano separatamente in botti ex-Rye whiskey (first fill), in botti vergini di rovere Chinkapin fresco e botti di vino rosso bordolese (first fill). Questa ricetta realizzata quindi con sei botti crea il dram perfetto con vera eleganza, complessità e profondità di carattere. 46,4% vol, naturale, non filtrato a freddo.

La prima distilleria legale sull’Isola di Raasay

A partire dall’epoca del proibizionismo, l’Isola di Raasay offre gli ingredienti per il perfetto dram.

La distillazione illecita si dice si sia diffusa sull’Isola di Raasay nel 1850, si evince da un rinvenimento archeologico del rudere di una struttura di distillazione abusiva che si trova ancora sull’isola.

Nuovo inizio

Co-fondata dall’imprenditore scozzese Bill Bobble e dal Whisky blender e botanista qualificato Alasdair Day, The Isle of Raasay Distillery ha creato il suo primo distillato nel 2017.

Dopo tre anni, la prima botte è diventata legalmente uno scotch, segnando una tappa importante nella storia dell’isola con la sua prima distilleria legale.

In seguito, viene riconosciuta come miglior Distilleria Scozzese e miglior destinazione turistica agli Scottish Whisky Awards 2022.

Uno Spirito/Un’Isola

Il Whisky e il Gin Raasay sono un’espressone degli abitanti e dell’isola stessa.

Un Hotel, tre B&B, due negozi e una distilleria costruita con l’aiuto degli isolani, ecco la piccola comunità dell’Isola di Raasay nella sua interezza.

Generazioni intere di persone, la conoscenza e la cultura hanno formato la filosofia autoctona e influenzato il carattere dello spirito di questa terra.

L’iconico Single Malt dell’isola

Il Single Malt di Raasay rappresenta un assaggio dell’eleganza aspra e della eccezionalità dell’isola. Si tratta di un Whisky leggermente torbato, bilanciato con i ricchi sapori di frutta scura.

La ricetta attentamente realizzata combina i Single Malt Raasay, uno torbato e l’altro no, maturati in tre diversi tipi di botte di rovere: botti ex-Rye whiskey (first fill), botti vergini di rovere Chinkapin e botti di vino rosso bordolese (first fill).

Questa ricetta realizzata quindi con sei botti crea il dram perfetto con vera eleganza, complessità e profondità di carattere.

46,4% vol, naturale, non filtrato a freddo.

La storia delle sei botti

Tutto viene distillato, maturato, imbottigliato e spedito dalla piccola Isola di Raasay.

Il Single Malt di Isle of Raasay è il risultato di una ricetta unica che sposa sei differenti botti firmate, ognuna delle quali ha il proprio stile distintivo e il proprio carattere, per produrre lo stile peculiare della distilleria: leggermente torbato, bilanciato con i ricchi sapori di frutta scura.

Il Gin delle Ebridi

Si tratta del primo distillato prodotto legalmente in un’Isola che è diventata famosa per secoli per la distillazione illegale.

È un gin artigianale che combina dieci botaniche accuratamente selezionate, incluso il ginepro di Raasay, scorza d’arancia e di limone, radice di rabarbaro, angelica, iris e liquirizia, semi di coriandolo, pepe cubebe e il doppio distillato di Raasay, mettendo così la qualità dell’isola al primo posto.

Ciascuna bottiglia è distillata e imbottigliata nell’Isola di Raasay, da cui viene spedita.

Note degustative:

Naso: fresco e aromatico, con sentori di ginepro, agrumi e un pizzico di rabarbaro

Palato: secco con note di ginepro, arancia e rabarbaro

Finale: secco e piccante

Info: www.rinaldi1957.it

